Bị cưỡng chế thuế, Apax Holdings phải giải trình giá cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp

Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (mã IBC-HOSE) công bố thông tin liên quan đến giá cổ phiếu giảm sàn 5 phiên từ ngày 23/11 đến ngày 29/11.

Theo IBC, giá cổ phiếu IBC giảm trong thời gian gần đây là do yếu tố tâm lý của nhà đầu tư trước những bất ổn và triển vọng kém tích cực về kinh tế cũng như những tác động của bối cảnh vĩ mô.

Apax Holdings cũng khẳng định luôn tuân thủ các quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng niêm yết và rất mong được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý.

Mới đây, ngày 23/11, IBC thông báo quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính Thuế. Cụ thể, ngày 16/11/2022, Cục Thuế TP. Hà Nội đã ra quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của IBC (địa chỉ tại số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội) với tổng số tiền hơn 5,625 tỷ đồng.

Nguyên nhân bị cưỡng chế thuế là bởi Apax Holdings mở tài khoản tiền gửi tại nhiều ngân hàng, để tránh việc các ngân hàng trích vượt số tiền cưỡng chế theo quy định, Cục thuế TP Hà Nội đã ban hành 17 các quyết định gửi đến 9 ngân hàng và các chi nhành.





Trên thị trường, cổ phiếu IBC đã đánh dấu 7 phiên liên tiếp từ 15.800 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 21/11) và tính đến phiên sáng ngày 2/12, giá cổ phiếu tiếp tục giảm sàn xuống chỉ còn 8.780 đồng/cp, tương đương giảm hơn 50%.

Kết quả kinh doanh theo BCTC hợp nhất quý 3/2022, IBC ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 374 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ (392,5 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế giảm mạnh từ gần 13 tỷ đồng, xuống chỉ còn 2,6 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế chỉ còn 776 tỷ đồng, giảm 85% so với cùng kỳ (5,3 tỷ đồng) - trong khi đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm 6,4 tỷ đồng - cùng kỳ lãi hơn 5 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần IBC đạt 1.043 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái (1.381 tỷ đồng). Tuy nhiên, nhờ chi phí bán hàng giảm mạnh so với cùng kỳ từ 245,66 tỷ xuống còn 131 tỷ, tương ứng giảm 115 tỷ đồng nên lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm vẫn tăng 12% đạt 38,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ đạt 23,7 tỷ đồng (11,4 tỷ đồng).