Bình Dương cần 220.476 tỷ đồng để phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025

HĐND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030…

​Theo đó, mục tiêu đến năm 2025 diện tích nhà ở bình quân đầu người phấn đấu đạt 33,5 m2 sàn/người. Trong đó, tại khu vực đô thị đạt 34,0 m2 sàn/người và tại khu vực nông thôn đạt 29,64 m2 sàn/người; chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2 sàn/người. Đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đầu người phấn đấu đạt 42,0 m2 sàn/người ( tại khu vực đô thị đạt 43,0 m2 sàn/người và tại khu vực nông thôn đạt 33,0 m2 sàn/người); giữ vững chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2 sàn/người.

Đặc biệt đến năm 2025, tỉnh phấn đấu nâng chất lượng nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 99,9% (trong đó, khu vực đô thị đạt 100% và khu vực nông thôn đạt 99,8%). Đến năm 2030, nâng chất lượng nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 100%, không còn nhà ở thiếu kiên cố và nhà ở đơn sơ. Đến năm 2045, giữ vững đảm bảo chất lượng nhà ở đạt 100% kiên cố và bán kiên cố, không phát sinh nhà ở thiếu kiên cố và nhà ở đơn sơ.

Theo địa phương, giai đoạn 2021-2025 sẽ phát triển tăng thêm 16.424.360 m2 sàn nhà ở thương mại, nhà ở trong các dự án khu đô thị, khu nhà ở, tương đương 104.053 căn nhà; phát triển tăng thêm 1.890.000 m2 sàn nhà ở xã hội, tương đương khoảng 42.000 căn hộ; phát triển tăng thêm 963.223 m2 sàn nhà ở phục vụ tái định cư tương đương khoảng 4.913 căn nhà.

Đồng thời, khuyến khích người dân tự xây dựng mới, cải tạo nhà ở. Phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025, diện tích sàn nhà ở do hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng tăng thêm 6.000.000 m2 sàn, tương đương khoảng 40.000 căn nhà. Tiếp tục thực hiện hỗ trợ nhà ở theo chương trình mục tiêu như hỗ trợ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở, hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, các hộ có nhà ở trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bi​ến đổi khí hậu.

Để thực hiện các mục tiêu giai đoạn này, tỉnh Bình Dương cho biết, tổng nguồn vốn dành cho phát triển nhà ở là 220.476 tỷ đồng, tổng diện tích đất ở dành cho phát triển nhà ở là 5.984,4 ha.

Trong khi đó, giai đoạn 2026-2030, tỉnh dự kiến phát triển thêm 33.687.262 m2 sàn nhà ở thương mại, nhà ở trong các dự án khu đô thị, khu nhà ở, tương đương 218.140 căn nhà xây dựng mới; phát triển tăng thêm 2.100.000 m2 sàn nhà ở xã hội, tương đương 42.000 căn nhà xây dựng mới; phát triển tăng thêm 1.788.768 m2 sàn nhà ở phục vụ tái định cư tương đương khoảng 9.764 căn nhà.

Mặt khác, cũng khuyến khích người dân tự xây dựng mới, cải tạo nhà ở. Phấn đấu giai đoạn 2026-2030, diện tích sàn nhà ở do hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng tăng thêm 7.500.000 m2 sàn, tương đương khoảng 50.000 căn nhà. Tiếp tục thực hiện hỗ trợ nhà ở theo các chương trình mục tiêu...

Theo đó, tổng nguồn vốn dành cho phát triển nhà ở là 431.309 tỷ đồng; tổng diện tích đất ở dành cho phát triển nhà ở là 6.174,1 ha.

Được biết, qua kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở thì Bình Dương là tỉnh có nhu cầu thuê/mướn nhà ở rất cao. Nguyên nhân vì địa phương tập trung đông đảo các chuyên gia, kỹ sư, công nhân lành nghề đến sinh sống và làm việc tại khu công nghiệp, mà trong đó phần lớn là người nhập cư.

Đại diện địa phương cho biết, đây chính là nhóm đối tượng có nhu cầu tìm nhà ở lớn hơn nhiều so với người dân địa phương. Đặc biệt, khi quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa càng được đẩy mạnh, thì nhu cầu nhà ở tại những đô thị đang phát triển của Bình Dương như: Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một, Bến Cát… ngày càng tăng và đa dạng. Như vậy, thực hiện tốt chương trình phát triển về nhà ở sẽ phần nào đáp ứng được nhu cầu này.