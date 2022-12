Bình Dương sẽ không cho phép phân lô, bán nền dọc các trục đường kết nối vùng

UBND tỉnh Bình Dương cho rằng đây là việc làm nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền tại địa phương.

Ngày 20/12/2022, tại phiên họp UBND tỉnh lần thứ 25, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã xem xét dự thảo quy định các khu vực thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trên địa bàn tỉnh.

Theo đề xuất của Sở Xây dựng và góp ý của các sở ngành, địa phương, địa phương này sẽ không cho phép thực hiện xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền tại một số khu vực.

Cụ thể, khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc đô thị, như: Khu đô thị mới thuộc Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương. Khu vực dọc bờ sông Sài Gòn thuộc địa bàn thị xã Bến Cát và huyện Dầu Tiếng được quy định cụ thể tại các đồ án quy hoạch; khu vực dọc bờ sông Đồng Nai thuộc địa bàn thị xã Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên được quy định cụ thể tại các đồ án quy hoạch.

Khu vực tiếp giáp các tuyến cảnh quan chính của đô thị, trục đường chính kết nối vùng, khu vực xung quanh công trình điểm nhấn kiến trúc đô thị) và các khu vực thuộc địa giới hành chính các thành phố: Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An.

Đối với các khu vực tiếp giáp các tuyến đường chính khu vực trở lên (chiều rộng đường từ 23 m trở lên), trên cơ sở đề xuất của các huyện, thị xã, thành phố, Sở Xây dựng công bố công khai các tuyến đường, khu vực được thực hiện dự án.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, kết luận phiên họp UBND tỉnh lần thứ 25 - Ảnh: BD.

Kết luận phiên họp, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, việc ban hành quy định các khu vực thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trên địa bàn tỉnh Bình Dương là cần thiết, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước cũng như hướng dẫn các bên có liên quan trong quản lý, chuyển nhường quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Dương cũng đã cho ý kiến về đơn giá đất bồi thường các công trình, dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Tô Vĩnh Diện tại phường Đông Hoà, TP. Dĩ An; xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai (cầu Bạch Đằng 2), dự án 1: Xây dựng đường dẫn vào cầu phía Bình Dương, dự án 2: Xây dựng cầu vượt sông Đồng Nai, TX.Tân Uyên; nâng cấp, mở rộng đường Lê Danh Cát - Đường Long, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng; thu tiền sử dụng đất tại khu tái định cư để thực hiện công trình Rạch Cái Cầu thuộc dự án hệ thống thoát nước phường Dĩ An và Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An; giải phóng mặt bằng Quốc lộ 13 đoạn từ cổng chào Vĩnh Phú đến ngã tư cầu Ông Bố, TP. Thuận An; xây dựng hạ lưu các cống ngang đường ĐT.744, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng.