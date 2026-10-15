BlackRock quản lý lượng tài sản kỷ lục 15,5 nghìn tỷ USD

Chỉ trong một quý, công ty tài sản này thu hút được lượng vốn ròng 205 tỷ USD...

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Tổng tài sản được quản lý bởi BlackRock đã tăng lên mức kỷ lục 15,5 nghìn tỷ USD trong quý 3 vừa qua, khi tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất thế giới này thu hút được lượng vốn ròng lên tới 205 tỷ USD - một con số vượt xa kỳ vọng.

Lượng vốn mới mà BlackRock thu hút được trong quý 3 đã vượt qua các dự báo từ Phố Wall, nhờ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ trên diện rộng ở nhiều mảng kinh doanh của tập đoàn, bao gồm các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) iShares, quỹ đầu tư cổ phiếu chủ động theo phương pháp hệ thống, thị trường tư nhân và các sản phẩm tiền mặt.

Theo tờ báo Financial Times, kết quả kinh doanh của BlackRock được xem là thước đo cho toàn ngành quản lý tài sản - một lĩnh vực đang phải đối mặt với những biến động mạnh trên thị trường tài chính toàn cầu trong những tháng gần đây, khi trái phiếu chính phủ bị bán tháo và tâm lý lạc quan về trí tuệ nhân tạo (AI) đẩy giá cổ phiếu tăng cao.

CEO Larry Fink của BlackRock cho biết: “Nhu cầu về vốn đang gia tăng trong toàn bộ nền kinh tế toàn cầu, và BlackRock ngày càng đóng vai trò trung tâm trong việc triển khai và quản lý nguồn vốn đó”.

BlackRock đạt kết quả kinh doanh quý 3 vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. Tổng doanh thu tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước, đạt 7,8 tỷ USD. Biên lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh - một chỉ số được Phố Wall đặc biệt quan tâm - đã tăng gần 2 điểm phần trăm so với quý trước, từ 45,9% trong quý 2 lên 47,8% trong quý 3.

Lợi nhuận ròng tăng 25%, đạt 1,7 tỷ USD, và tốc độ tăng trưởng phí cơ bản hữu cơ - thước đo sự gia tăng các khoản phí quản lý mà BlackRock thu được - đạt 11%, cao hơn so với mức 8% của quý trước đó.

Mặc dù các quỹ ETF thường có mức phí thấp, BlackRock cùng các đơn vị quản lý tài sản khác đã mở rộng danh mục sang các loại “ETF chủ động” với mức phí cao hơn.

Đây là các sản phẩm được niêm yết công khai và do các nhà quản lý danh mục đầu tư xây dựng, cho phép thu mức phí cao hơn so với các quỹ ETF thụ động vốn chỉ mô phỏng theo các chỉ số thị trường. Trong quý vừa qua, các quỹ ETF chủ động của BlackRock đã thu hút được 22 tỷ USD vốn ròng, so với 135 tỷ USD vốn ròng đổ vào các quỹ iShares nói chung.

Sau nhiều tháng thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ liên tục bị bán tháo, Viện Nghiên cứu đầu tư của BlackRock hồi đầu tuần này ra thông báo nâng cấp đánh giá đối với trái phiếu chính phủ Mỹ. Theo viện nghiên cứu này, các nhà đầu tư lớn ngày càng có cái nhìn tích cực hơn đối với trái phiếu chính phủ Mỹ và đang muốn nắm bắt mức lợi nhuận cố định hấp dẫn.

Báo cáo của viện cho biết sức hấp dẫn của nợ Mỹ tăng lên nhờ mức lợi suất cao hơn và cũng nhờ những đánh giá cho rằng thị trường có thể đã lo lắng quá mức cần thiết về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất. Cùng với đó, các chuyên gia của viện hạ mức đánh giá thị trường cổ phiếu Mỹ xuống mức trung lập.