BlackRock đang quản lý hơn 15 nghìn tỷ USD tài sản

BlackRock đã trở thành công ty quản lý tài sản đầu tiên trên thế giới vượt mốc 15 nghìn tỷ USD tài sản, một con số gần gấp ba lần tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa hàng năm của Đức, nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu (EU)...

Ảnh minh họa - Ảnh: EPA.

Theo trang Euronews, trước BlackRock, chưa có công ty quản lý tài sản nào đạt tới lượng tài sản 15 nghìn tỷ USD, và cột mốc này đã được xác nhận trong báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2026 mà công ty công bố vào tuần vừa rồi.

Sự gia tăng tài sản này là kết quả của sự kết hợp giữa lợi nhuận trong hoạt động đầu tư của BlackRock và dòng tiền mới từ khách hàng.

Trong quý 2, khách hàng đã gửi vào công ty khổng lồ có trụ sở ở New York này một khoản ròng 192 tỷ USD, khép lại nửa đầu năm với dòng tiền vào đạt kỷ lục 321 tỷ USD, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Với lượng tài sản trên, BlackRock hiện đang quản lý nhiều tiền hơn so với sản lượng kinh tế danh nghĩa dự báo cả năm của mọi quốc gia và vùng lãnh thổ trong năm nay ngoại trừ Mỹ và Trung Quốc, và gần gấp ba lần so với Đức. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tài sản được quản lý bởi các công ty như BlackRock là một kho đầu tư, trong khi GDP đo lường sản lượng kinh tế trong một năm của một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ.

Quý 2 vừa qua cũng là một giai đoạn lãi nhiều của BlackRock. Theo báo cáo tài chính của công ty, doanh thu đã tăng 31% so với cùng kỳ năm trước, đạt 7,1 tỷ USD, trong khi lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu đạt 13,91 USD, vượt xa kỳ vọng. Cổ phiếu của BlackRock đã tăng khoảng 7% trong phiên giao dịch của ngày công bố báo cáo.

CEO Larry Fink của BlackRock cho biết trong một tuyên bố: "Các yếu tố cơ bản của thị trường đang mạnh và được hỗ trợ tốt, với biên lợi nhuận cao hơn và đà tăng trưởng lợi nhuận được thúc đẩy bởi công nghệ mới”.

Cần lưu ý thêm rằng số tài sản 15 nghìn tỷ USD được nói tới ở đây không phải là tiền của BlackRock, mà là tiền của các quỹ hưu trí, công ty bảo hiểm, chính phủ và các nhà đầu tư cá nhân mà công ty này được thuê quản lý và thu phí từ sự quản lý đó. Phần lớn số tiền này được đầu tư vào cổ phiếu, chiếm 8,9 nghìn tỷ USD, tương đương 58% tổng số.

Trái phiếu và các khoản đầu tư thu nhập cố định khác chiếm thêm 3,4 nghìn tỷ USD, tương đương 22%.

Các chiến lược đa tài sản kết hợp các khoản đầu tư khác nhau nắm giữ 1,3 nghìn tỷ USD, tương đương 9%, trong khi các sản phẩm quản lý tiền mặt, như tín phiếu kho bạc Mỹ, chiếm thêm 1,1 nghìn tỷ USD, tương đương 7% tổng số.

Các khoản đầu tư thay thế - bao gồm cơ sở hạ tầng, tín dụng tư nhân, vốn cổ phần tư nhân và bất động sản chỉ chiếm một phần nhỏ với 449 tỷ USD - tương đương khoảng 3% tổng tài sản nhưng mang lại khoảng 15% phí cơ bản cho BlackRock.

Các sản phẩm hàng hóa và tiền tệ chiếm 152 tỷ USD, trong khi các quỹ liên kết với tiền điện tử, ra mắt vào năm 2024, quản lý khoảng 49 tỷ USD.

Cách thức đầu tư quan trọng không kém cơ cấu tài sản. Khoảng 41% tổng số tài sản mà BlackRock quản lý nằm trong các quỹ ETF. Ông Fink lưu ý rằng dòng sản phẩm iShares ETF đã vượt qua 6 nghìn tỷ USD trong quý, gần gấp đôi quy mô cách đây 3 năm.

Lượng tài sản mà BlackRock đang quản lý trong tương quan so sánh với GDP của một số quốc gia trong năm 2026 theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Đơn vị: tỷ USD - Nguồn: IMF/Euronews.

Quy mô của BlackRock khiến công ty này ngày càng dễ tiếp cận với các thỏa thuận có ý nghĩa địa chính trị. Tranh chấp liên quan tới các cảng ở hai đầu kênh đào Panama là một trong những ví dụ rõ ràng nhất gần đây.

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Trung Quốc thực chất đang kiểm soát tuyến đường thủy này, công ty CK Hutchison của Hồng Kông vào tháng 3/2025 đã đồng ý bán 43 cảng, bao gồm các bến cảng ở hai đầu kênh đào Panama, cho một liên danh do BlackRock dẫn đầu. Thỏa thuận đề xuất được định giá 22,8 tỷ USD và được Washington hoan nghênh như một bước tiến tới việc khôi phục ảnh hưởng của Mỹ đối với các cảng này.

Tuy nhiên, Trung Quốc đã phản đối thương vụ trên và gây sức ép để Cosco, một công ty nhà nước của nước này, được tham gia thương vụ. Đến nay, thương vụ vẫn chưa hoàn tất.

Vào tháng 2 năm nay, Tòa án Tối cao Panama đã hủy bỏ các nhượng quyền kênh đào của Hutchison, giao quyền điều hành tạm thời cho hai công ty Maersk và MSC, trong khi các cuộc đàm phán về danh mục đầu tư rộng hơn vẫn đang được tiến hành. Đơn vị cơ sở hạ tầng của BlackRock là Global Infrastructure Partners đang là một cổ đông trong bộ phận kinh doanh cảng biển của MSC.

Sự gần gũi của CEO Fink với Nhà Trắng tiếp tục được thể hiện vào tháng 5 năm nay, khi ông là một thành viên của phái đoàn doanh nghiệp tháp tùng ông Trump chuyến thăm chính thức Trung Quốc, bên cạnh các CEO doanh nghiệp lớn khác của Mỹ bao gồm CEO Elon Musk của Tesla và Tim Cook của Apple.

Tầm ảnh hưởng của BlackRock cũng đã mở rộng tới chính sách hưu trí của Mỹ. Một sắc lệnh hành pháp do ông Trump ký năm ngoái đã chỉ đạo các cơ quan quản lý mở rộng quyền tiếp cận với các tài sản thị trường tư nhân thông qua chương trình hưu trí 401(k). BlackRock đã ủng hộ sự thay đổi này và có thể hưởng lợi thông qua việc phát triển các sản phẩm thị trường tư nhân cho người tiết kiệm hưu trí - thường có mức phí cao hơn so với các quỹ chỉ số.