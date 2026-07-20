BlackRock đang quản lý hơn 15 nghìn tỷ USD tài sản

Theo trang Euronews, trước BlackRock, chưa có công ty quản lý tài sản nào đạt tới lượng tài sản 15 nghìn tỷ USD, và cột mốc này đã được xác nhận trong báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2026 mà công ty công bố vào tuần vừa rồi.
Sự gia tăng tài sản này là kết quả của sự kết hợp giữa lợi nhuận trong hoạt động đầu tư của BlackRock và dòng tiền mới từ khách hàng.
Trong quý 2, khách hàng đã gửi vào công ty khổng lồ có trụ sở ở New York này một khoản ròng 192 tỷ USD, khép lại nửa đầu năm với dòng tiền vào đạt kỷ lục 321 tỷ USD, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.
Với lượng tài sản trên, BlackRock hiện đang quản lý nhiều tiền hơn so với sản lượng kinh tế danh nghĩa dự báo cả năm của mọi quốc gia và vùng lãnh thổ trong năm nay ngoại trừ Mỹ và Trung Quốc, và gần gấp ba lần so với Đức. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tài sản được quản lý bởi các công ty như BlackRock là một kho đầu tư, trong khi GDP đo lường sản lượng kinh tế trong một năm của một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ.
Quý 2 vừa qua cũng là một giai đoạn lãi nhiều của BlackRock. Theo báo cáo tài chính của công ty, doanh thu đã tăng 31% so với cùng kỳ năm trước, đạt 7,1 tỷ USD, trong khi lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu đạt 13,91 USD, vượt xa kỳ vọng. Cổ phiếu của BlackRock đã tăng khoảng 7% trong phiên giao dịch của ngày công bố báo cáo.
CEO Larry Fink của BlackRock cho biết trong một tuyên bố: "Các yếu tố cơ bản của thị trường đang mạnh và được hỗ trợ tốt, với biên lợi nhuận cao hơn và đà tăng trưởng lợi nhuận được thúc đẩy bởi công nghệ mới”.
Cần lưu ý thêm rằng số tài sản 15 nghìn tỷ USD được nói tới ở đây không phải là tiền của BlackRock, mà là tiền của các quỹ hưu trí, công ty bảo hiểm, chính phủ và các nhà đầu tư cá nhân mà công ty này được thuê quản lý và thu phí từ sự quản lý đó. Phần lớn số tiền này được đầu tư vào cổ phiếu, chiếm 8,9 nghìn tỷ USD, tương đương 58% tổng số.
Trái phiếu và các khoản đầu tư thu nhập cố định khác chiếm thêm 3,4 nghìn tỷ USD, tương đương 22%.
Các chiến lược đa tài sản kết hợp các khoản đầu tư khác nhau nắm giữ 1,3 nghìn tỷ USD, tương đương 9%, trong khi các sản phẩm quản lý tiền mặt, như tín phiếu kho bạc Mỹ, chiếm thêm 1,1 nghìn tỷ USD, tương đương 7% tổng số.
Các khoản đầu tư thay thế - bao gồm cơ sở hạ tầng, tín dụng tư nhân, vốn cổ phần tư nhân và bất động sản chỉ chiếm một phần nhỏ với 449 tỷ USD - tương đương khoảng 3% tổng tài sản nhưng mang lại khoảng 15% phí cơ bản cho BlackRock.
Các sản phẩm hàng hóa và tiền tệ chiếm 152 tỷ USD, trong khi các quỹ liên kết với tiền điện tử, ra mắt vào năm 2024, quản lý khoảng 49 tỷ USD.
Cách thức đầu tư quan trọng không kém cơ cấu tài sản. Khoảng 41% tổng số tài sản mà BlackRock quản lý nằm trong các quỹ ETF. Ông Fink lưu ý rằng dòng sản phẩm iShares ETF đã vượt qua 6 nghìn tỷ USD trong quý, gần gấp đôi quy mô cách đây 3 năm.
Quy mô của BlackRock khiến công ty này ngày càng dễ tiếp cận với các thỏa thuận có ý nghĩa địa chính trị. Tranh chấp liên quan tới các cảng ở hai đầu kênh đào Panama là một trong những ví dụ rõ ràng nhất gần đây.
Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Trung Quốc thực chất đang kiểm soát tuyến đường thủy này, công ty CK Hutchison của Hồng Kông vào tháng 3/2025 đã đồng ý bán 43 cảng, bao gồm các bến cảng ở hai đầu kênh đào Panama, cho một liên danh do BlackRock dẫn đầu. Thỏa thuận đề xuất được định giá 22,8 tỷ USD và được Washington hoan nghênh như một bước tiến tới việc khôi phục ảnh hưởng của Mỹ đối với các cảng này.
Tuy nhiên, Trung Quốc đã phản đối thương vụ trên và gây sức ép để Cosco, một công ty nhà nước của nước này, được tham gia thương vụ. Đến nay, thương vụ vẫn chưa hoàn tất.
Vào tháng 2 năm nay, Tòa án Tối cao Panama đã hủy bỏ các nhượng quyền kênh đào của Hutchison, giao quyền điều hành tạm thời cho hai công ty Maersk và MSC, trong khi các cuộc đàm phán về danh mục đầu tư rộng hơn vẫn đang được tiến hành. Đơn vị cơ sở hạ tầng của BlackRock là Global Infrastructure Partners đang là một cổ đông trong bộ phận kinh doanh cảng biển của MSC.
Sự gần gũi của CEO Fink với Nhà Trắng tiếp tục được thể hiện vào tháng 5 năm nay, khi ông là một thành viên của phái đoàn doanh nghiệp tháp tùng ông Trump chuyến thăm chính thức Trung Quốc, bên cạnh các CEO doanh nghiệp lớn khác của Mỹ bao gồm CEO Elon Musk của Tesla và Tim Cook của Apple.
Tầm ảnh hưởng của BlackRock cũng đã mở rộng tới chính sách hưu trí của Mỹ. Một sắc lệnh hành pháp do ông Trump ký năm ngoái đã chỉ đạo các cơ quan quản lý mở rộng quyền tiếp cận với các tài sản thị trường tư nhân thông qua chương trình hưu trí 401(k). BlackRock đã ủng hộ sự thay đổi này và có thể hưởng lợi thông qua việc phát triển các sản phẩm thị trường tư nhân cho người tiết kiệm hưu trí - thường có mức phí cao hơn so với các quỹ chỉ số.
Saudi Arabia, Morocco và Ai Cập ghi nhận lượng du khách quốc tế tăng mạnh so với năm 2019, trong khi Israel, Ireland và một số điểm đến tại châu Á vẫn chưa trở lại mức trước đại dịch Covid-19...
Liên minh châu Âu (EU) có nguy cơ không thể thông qua gói trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Nga, khi nhiều nước thành viên không ủng hộ những biện pháp có thể gây tổn hại cho các doanh nghiệp lớn của họ…
Trong lúc ngành hàng không toàn cầu đối mặt nhiều thách thức vì cuộc khủng hoảng năng lượng do chiến tranh giữa Mỹ và Iran gây ra, một số hãng bay vẫn lãi lớn...
Trong khi phần lớn châu Âu đã cho phép cửa hàng hoạt động cả 7 ngày trong tuần, Đức vẫn duy trì quy định hạn chế mua sắm vào Chủ nhật có từ hơn một thế kỷ trước. Tuy nhiên, sức ép vực dậy nền kinh tế trì trệ đang khiến Berlin cân nhắc nới lỏng quy định lâu đời này…
Trong năm 2025, gần 30.000 trường mầm non và tiểu học tại Trung Quốc đã đóng cửa, cho thấy tình trạng suy giảm dân số kéo dài đang làm thay đổi sâu sắc hệ thống giáo dục khổng lồ của nước này...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 29-2026 phát hành ngày 20/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Hà Nội vừa khởi công xây dựng đồng thời 5 tuyến metro, định hình cấu trúc đô thị đa cực, chuyển dần từ mô hình phát triển tập trung vào khu vực trung tâm sang mô hình phát triển đa trung tâm. Phát triển các tuyến metro đồng thời thúc đẩy TOD tích hợp với nhà ở, thương mại, văn phòng, dịch vụ sẽ tối ưu hóa giá trị sử dụng đất.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...