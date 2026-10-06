Lo thị trường quá phụ thuộc vào AI, các quỹ hưu trí toàn cầu giảm tỷ trọng cổ phiếu Mỹ

Lo ngại giá cổ phiếu Mỹ ở mức cao và đà tăng của thị trường phụ thuộc quá nhiều vào nhóm doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), nhiều quỹ hưu trí lớn đang giảm tỷ trọng đầu tư vào thị trường này…

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Theo khảo sát của tờ báo Financial Times, nhiều quỹ hưu trí lớn trên thế giới đang phân bổ vốn vào cổ phiếu Mỹ với tỷ trọng thấp hơn mức của các chỉ số chứng khoán toàn cầu được dùng làm chuẩn so sánh danh mục đầu tư.

Trong số này có quỹ Australian Retirement Trust (ART) của Australia, quản lý khoảng 260 tỷ USD tài sản; La Caisse của Canada, quản lý 388 tỷ USD; và People’s Pension của Anh, quản lý 45 tỷ bảng.

Trong vài năm qua, đà tăng của chỉ số S&P 500 chủ yếu được dẫn dắt bởi một số ít cổ phiếu công nghệ lớn và doanh nghiệp liên quan đến AI, như Nvidia, Alphabet và Microsoft. Vì vậy, thị trường chứng khoán Mỹ đang tập trung vào một nhóm nhỏ doanh nghiệp ở mức cao chưa từng có.

Ông Jimmy Louca, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại ART, quỹ hưu trí lớn thứ hai Australia, cho biết quỹ đã giảm tỷ trọng cổ phiếu Mỹ trong năm nay so với mức phân bổ của chỉ số MSCI World.

Theo ông Louca, thị trường sẽ không lao dốc như khi bong bóng cổ phiếu công nghệ dotcom vỡ nhưng giá cổ phiếu AI và cổ phiếu Mỹ nói chung đang hơi cao so với giá trị thực. Vì vậy, ART đã hạ tỷ trọng cổ phiếu Mỹ xuống dưới mức đề ra trong chiến lược phân bổ tài sản của quỹ.

“Xét giai đoạn hiện tại của chu kỳ thị trường, chúng tôi cho rằng giá cổ phiếu Mỹ đã tăng vượt mức mà các yếu tố nền tảng có thể lý giải. Vì vậy, cần đa dạng hóa danh mục đầu tư”, ông Louca nói.

Xu hướng thận trọng với cổ phiếu Mỹ cũng được ghi nhận trong báo cáo công bố vào tháng trước của công ty tư vấn Marsh. Theo báo cáo, số tổ chức đầu tư toàn cầu dự định giảm tỷ trọng cổ phiếu Mỹ nhiều hơn số tổ chức muốn tăng tỷ trọng.

Marsh khảo sát 430 tổ chức với tổng tài sản đang quản lý đạt hơn 5 nghìn tỷ USD. Trong đó, 1/3 có kế hoạch giảm tỷ trọng cổ phiếu Mỹ trong 12 tháng tới, cao gấp hai lần tỷ lệ ghi nhận trong cuộc khảo sát năm ngoái.

Báo cáo chỉ ra rằng một số ít cổ phiếu công nghệ đang chiếm tỷ trọng lớn trong các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ. Do đó, đầu tư vào thị trường Mỹ cũng đồng nghĩa với việc danh mục tập trung nhiều vào ngành công nghệ và chịu ảnh hưởng của cùng một số yếu tố thị trường.

Theo các chuyên gia, những doanh nghiệp vốn hóa lớn gắn với chu kỳ đầu tư AI hiện chiếm hơn 1/3 tỷ trọng chỉ số S&P 500. Điều này làm gia tăng rủi ro khi diễn biến của thị trường phụ thuộc quá nhiều vào một nhóm doanh nghiệp.

Ông Vincent Delisle thuộc La Caisse, một trong những quỹ hưu trí lớn nhất Canada, cho biết cổ phiếu Mỹ vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của quỹ. Tuy nhiên, La Caisse đang mở rộng đầu tư sang các nhóm cổ phiếu ngoài những doanh nghiệp công nghệ có vốn hóa lớn nhất.

Theo ông Delisle, nhà đầu tư có thể mắc sai lầm nếu chỉ dựa vào định giá để lựa chọn cổ phiếu ở thời điểm này. Điều cần chú trọng là doanh nghiệp có duy trì được đà tăng trưởng lợi nhuận hay không.

“Chúng tôi tìm kiếm những cơ hội đầu tư hấp dẫn xét trên tương quan giữa lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro ở các lĩnh vực ngoài công nghệ”, ông Delisle nói.

Ông Delisle cho biết rủi ro liên quan đến AI hiện là yếu tố quan trọng nhất quyết định cách La Caisse phân bổ vốn trên thị trường cổ phiếu.

Việc đa dạng hóa danh mục đã khiến La Caisse bỏ lỡ một phần lợi nhuận khi cổ phiếu công nghệ vừa chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường, vừa tăng giá mạnh hơn các nhóm khác. Dù vậy, ông khẳng định quỹ vẫn cho rằng cần tiếp tục đa dạng hóa đầu tư và kiên nhẫn với chiến lược này.

Tại Anh, các quỹ hưu trí cũng đang giảm tỷ trọng cổ phiếu Mỹ. Theo tài liệu công khai của quỹ hưu trí People’s Pension, cổ phiếu Mỹ hiện chiếm 49% danh mục cổ phiếu toàn cầu của quỹ đầu tư chính thuộc tổ chức này, giảm từ mức 53% vào cuối năm ngoái. Con số này thấp hơn nhiều so với tỷ trọng 64% của cổ phiếu Mỹ trong chỉ số MSCI ACWI.

Ông Dan Mikulskis, Giám đốc đầu tư của People’s Pension, cảnh báo rằng các danh mục đầu tư toàn cầu đang phụ thuộc nhiều vào cổ phiếu Mỹ. Rủi ro này càng đáng chú ý khi ngày càng nhiều nhà đầu tư mua cổ phiếu theo tỷ trọng có sẵn trong các chỉ số chứng khoán, vốn đang tập trung vào một số ít doanh nghiệp lớn.

“Các chỉ số chứng khoán không còn đa dạng như trước đây”, ông Mikulskis nhận định với Financial Times.

Một số quỹ khác, trong đó có ATP của Đan Mạch quản lý tài sản hơn 100 tỷ USD, cũng đang theo dõi sát định giá và mức độ tập trung của thị trường.

Theo ông Mikkel Svenstrup, Giám đốc đầu tư của ATP, mức định giá hiện nay cho thấy nhà đầu tư đang kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng rất mạnh trong những năm tới.

“Những kỳ vọng này vẫn có thể được đáp ứng. Tuy nhiên, nếu kết quả kinh doanh không đạt kỳ vọng, cổ phiếu sẽ dễ chịu tác động tiêu cực hơn so với trong điều kiện thị trường thông thường”, ông Svenstrup chỉ ra.