Blog chứng khoán: Bán vẫn chọn giá, cơ hội tăng tiếp

Thị trường tiếp tục xuất hiện các đợt chốt lời trong phiên, lực xả chủ đạo ở vùng giá xanh và về cuối phiên thì nhẹ đi. Giao dịch khớp lệnh 2 sàn đã lên gần 21k tỷ, ở mức cao. Điều cần chờ đợi là dòng tiền lớn như vậy có đẩy giá đi xa thêm được hay không.

Ở thời điểm hiện tại, mức đỉnh thanh khoản trong khoảng 21-23k tỷ không kể thỏa thuận. Giao dịch quanh 20k tỷ chưa phải là nhiều. Hôm nay giá bị ép xuống chủ yếu trong vùng xanh và cuối phiên vẫn tăng. Khoảng 58% số cổ phiếu có phát sinh giao dịch phiên này đóng cửa ở mức High hoặc tụt xuống trong biên độ nhỏ hơn 1%. Đó là tín hiệu khá tích cực.

Nói chung thị trường hiện chưa có thông tin bất lợi nào rõ ràng nên tâm lý còn mạnh mẽ và bên bán cũng không nhất thiết phải thoát hàng quá quyết liệt. Khối lượng bán ra chủ động không đột biến, thể hiện cách thức bán vẫn là treo giá từng khoảng để chờ cầu ăn lên. Ở khía cạnh nào đó, đây là tín hiệu của tâm lý kỳ vọng vẫn còn tốt.

Tuy nhiên vẫn cần lưu ý là tin xấu không có thì tin tốt cũng nhạt rồi. Kết quả kinh doanh sắp xong, các chính sách mới thì vẫn như vậy. Giá đã lên cao thì để lên cao hơn nữa cần lượng tiền lớn hơn. Lý tưởng nhất là có thêm nhiều tiền mới, còn không thì cần một khoảng tích lũy để ổn định. Vì vậy chiến lược dài hạn có thể không thay đổi nhưng ngắn hạn thì tùy mức độ “lố” của sóng tăng vừa rồi mà chốt dần. Trong nhiều trường hợp việc chốt lời không có nghĩa là cầu cho thị trường quay đầu giảm, mà là quản trị rủi ro hoặc không muốn hứng chịu rủi ro bất ngờ ở những thời điểm nhất định. Sự vận động của dòng tiền là điều dễ thay đổi nhất trong ngắn hạn.

Lúc này không nên nhìn chỉ số, mốc 1k2 cũng chỉ là con số tròn, chỉ cần vài trụ đồng thuận là vọt qua dễ dàng, còn như hôm nay giằng co lẫn nhau thì chỉ số dập dình chậm. Quan trọng nhất là các cổ phiếu đang có nhịp tăng riêng với dòng tiền riêng và từng mã sẽ có tín hiệu phân phối khác nhau. Giờ là lúc co hẹp dần danh mục ngắn hạn, quan sát giao dịch cụ thể. Các cổ phiếu đầu cơ nhỏ nên tránh xa, kể cả khi có thanh khoản cao vì dòng tiền đầu cơ này vào ra rất nhanh chẳng cần lý do gì cụ thể. Đoạn này nếu cổ phiếu đã yếu thì xác suất đến lượt tăng mạnh là rất thấp, nếu có cũng chỉ nảy T+. Dòng tiền đã no nê thì ít nhất cũng phải có khoảng thời gian nghỉ ngơi.

Các cơ hội đầu cơ ngắn hạn nên sử dụng phái sinh. 1 đồng kiếm được ở cổ phiếu cũng không khác gì 1 đồng kiếm được ở phái sinh, trong khi đu vào cổ phiếu rất dễ dính đỉnh, thậm chí ở chính cổ phiếu đã bán. Cơ sở còn mạnh thì cơ hội để phái sinh tăng cũng tương ứng. Hiện basis đã rất chặt, dễ Long lẫn Short.

VN30 hôm nay có nhịp trượt intraday kéo dài nhưng độ rộng thì không quá xấu và biên độ giảm ở cổ phiếu cũng hẹp. Thanh khoản không cao với VN30 nên chỉ số đi ngang. Chiến lược Short khó thực hiện vì nhịp trượt giảm quá chậm, không có quán tính, không có biến động ở nhóm dẫn dắt. Tuy nhiên Long cũng rất khó vì VN30 đi lửng lơ cả buổi sáng trong biên độ 1190.xx tới 1183.xx. Điểm Long duy nhất là thời điểm VN30 test 1183.xx, basis không đáng kể. Điểm cắt lỗ sẽ là VN30 thủng 1183 và điểm kỳ vọng là VN30 quay lại 1190.xx.

Với nhịp kéo lên cuối phiên và thanh khoản chung chưa đột biến, khả năng tăng tiếp của VN30 vẫn còn. Chiến lược chính vẫn là canh Long, chỉ Short khi thanh khoản đột biến cao, các trụ biến động mạnh.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1193.14. Cản gần nhất ngày mai là 1197; 1202; 1208; 1212; 1218; 1222. Hỗ trợ 1190; 1184; 1176; 1172; 1167.

Basis F1 đang rất chặt, tiện cho cả Long lẫn Short.

