Blog chứng khoán: Basis vẫn âm nặng, cơ sở có bùng nổ được không?

Diễn biến intrday hôm nay vẫn cho thấy xuất hiện các đợt chốt lời và bắt đáy mới. Tổng thể thị trường tăng, nhưng biên độ khá hẹp và đa số cổ phiếu vẫn chỉ tăng kiểu phản ứng lại nhịp giảm những phiên trước. Nên tiếp tục giảm tỷ trọng cổ phiếu, chỉ giữ lại những mã thật sự mạnh.

Phiên tăng thứ hai liên tiếp bắt đầu có tỷ lệ tăng/giảm nhỏ lại, thể hiện sự phân hóa. Trong 1-2 phiên tới, áp lực bán có thể tiếp tục tăng lên, với cả nhà đầu tư chưa chốt lời nhịp giảm vừa rồi, lẫn những người lướt sóng.

Nhiều cổ phiếu vẫn rất mạnh. Không khó để lọc ra các mã như vậy. Thường cổ phiếu hấp dẫn sẽ được bắt đáy rất nhanh và hút tiền, phản ứng giá cũng tăng mạnh hơn. Phiên nảy lại đầu tiên luôn có quán tính lớn vì nhiều người cùng mua vào và đuổi giá, nhưng khi đi thêm 1-2 phiên sau đó, mức ngại rủi ro cũng tăng lên, vị thế mua thêm bị dừng hoặc quy mô nhỏ hơn. Các cổ phiếu không có tiến triển cùng với thị trường hoặc chịu sức ép rõ ràng trong phiên – thể hiện ở hướng dao động giá – là những mã nên cắt bỏ dứt khoát vì đang có nhiều người canh để thoát.

Dòng tiền khá ổn định hai hôm nay là tín hiệu tốt nhất. Thanh khoản đã không giảm nhanh như lo ngại tức là vẫn có người chốt mã này để nhảy vào mã khác. Mức khớp lệnh 2 sàn phiên này vẫn khoảng 14,5k tỷ, đủ tốt để giữ ổn định. Với mức giá điều chỉnh chưa bao nhiêu thì để đi lên cao thêm, cần lượng tiền lớn hơn hẳn mức 15-17k tỷ. Trong điều kiện hiện tại không có yếu tố kích thích nào mới thì điều đó khó xảy ra.

Như đã nói từ đầu, “năng lượng” của nhịp tăng này không có lượng hàng tích lũy lớn đột biến mà theo thời gian kéo dài, nên quá trình phân phối khi xảy ra cũng sẽ chậm rãi và kéo dài. Mặt bằng thông tin cũng rất bình lặng nên không có lý do gì để xuất hiện biến động sốc. Biên độ có thể gia tăng bất chợt ở một thời điểm nào đó do cộng hưởng cung cầu, sau đó lại co hẹp ngay. Vì thế giao dịch có lợi nhất (cả mua lẫn bán) nằm ở những phiên nới biên độ.

Thị trường phái sinh hôm nay dao động rất hẹp mà duy trì basis quá rộng ở F1. Lượng OI đang gia tăng nhanh và rất lớn trong bối cảnh VN30 test đỉnh gần nhất và dao động rất nhỏ. Đây là tình thế thú vị vì khối lượng hợp đồng mở tích lũy quanh đỉnh của VN30 rất cao ngay cả khi chiết khấu lớn. Chưa rõ bên nào đang cầm “lá bài tẩy” vì nếu đánh bung chỉ số lên – chẳng hạn cho test hẳn đỉnh tháng 6 – thì basis này là phần thưởng rất lớn cho bên Long. Tuy nhiên phía ngược lại, Short “dám” xây vị thế ở mức chiết khấu như vậy hẳn cũng phải có lý do. Tính từ hôm 18/8 thì đã có khoảng 19k hợp đồng mở tích lũy. Hôm nay VNM kiệt lực kéo từ khoảng 10h trở đi, TCB có một chút bất ngờ lúc 11h nhưng quá đơn độc, GAS “nổi loạn” chừng 10 phút đầu giờ chiều nhưng lại lệch pha. Các trụ đi loạn như vậy thì không thể đẩy dao động tăng rộng lên được. Lý thuyết thì basis chiết khấu rộng thế này tiện cho Long, nhưng kể cả những đợt đẩy intrday ở VN30 cũng không co được basis lại được mà thanh khoản vẫn duy trì, tức là phải có Short cản đủ dày. Nên tạm dừng để quan sát khả năng đỡ trụ đến đâu, cơ bản là chờ basis co lại thì Short, còn muốn Long "trộm" thì cần giám sát liên tục các trụ, stoploss chặt.

VN30 chốt hôm nay tại 1296.41, ngay tại một ngưỡng. Cản gần nhất ngày mai là 1300; 1305; 1308; 1310; 1314; 1322. Hỗ trợ 1291; 1286; 1280; 1276; 1270; 1267; 1262.

Long có "ăn" được mức chiết khấu rất rộng này?

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.