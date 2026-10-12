Blog chứng khoán: Bỏ qua Index, chọn cổ mà chơi

Sức ép của một vài cổ phiếu vốn hóa lớn rất có tiềm năng ép VNI thủng vùng đáy ngắn hạn quanh 1720 điểm. Điểm tốt là tâm lý chung không bị ảnh hưởng nhiều, dòng tiền bắt đáy vẫn đang chọn lọc cổ phiếu và duy trì được trạng thái phân hóa lành mạnh.

Tranh minh họa.

VNI đóng cửa phiên đầu tuần đã rơi về 1720,98 điểm, giảm 0,81%. Xu hướng giảm intraday kéo trọn cả ngày và chỉ số chốt ở sát mức Low. Tuy nhiên đây là hiệu ứng ép trụ khi VIC, VHM cũng có diễn biến intraday tương đồng. VIC chốt giảm 2,88%, VHM giảm 3,18% chiếm gần hết mức giảm của VNI.

Nhìn từ đỉnh đầu tháng 9 tới nay xu hướng điều chỉnh ngắn hạn của VNI là rất rõ ràng. Vùng hỗ trợ kỹ thuật quanh 1720 điểm tương đương với đáy giữa tháng 8. Vấn đề của chỉ số là bị điều tiết quá rõ bằng các cổ phiếu lớn, VIC từ đỉnh tháng 9 cũng giảm gần 14,5%, VHM giảm hơn 15%. VNI trong khoảng thời gian này giảm 132 điểm thì hai trụ này lấy đi khoảng 53 điểm.

VHM hiện đang kiểm định lại vùng hỗ trợ trung hạn trong khi VIC nếu giảm thêm có thể lùi xuống đáy giữa tháng 8/2026. Nguy cơ hai cổ phiếu này giảm tiếp sẽ khiến VNI chắc chắn để mất vùng 1720 điểm và về mặt kỹ thuật sẽ có thể điều chỉnh tiếp. Tuy nhiên đó là chỉ số, không phải lúc nào cũng dẫn đến những giao dịch tương ứng ở cổ phiếu.

Trái lại, nếu kịch bản VIC và VHM ép điểm số xuống sâu hơn lại là cơ hội tốt để kiểm chứng sức mạnh tâm lý. Hiện vẫn nhiều người nhìn chỉ số để giao dịch cổ phiếu, nên nếu sức ép từ bên bán không gia tăng sau khi VNI bị đánh thủng mốc hỗ trợ, đó có thể coi là phản ứng tích cực.

Phiên hôm nay dù VIC và VHM có diễn biến intraday giảm liên tục và VNI cũng trượt dốc liên tục, nhưng nhìn vào diễn biến độ rộng trong suốt phiên, chưa lúc nào bên đỏ vượt trội. Khả năng duy trì phân hóa cân bằng ở cổ phiếu trong bối cảnh điểm số mất càng lúc càng nhiều cho thấy tâm lý ổn định.

Mặt khác, thanh khoản cực thấp phiên này thể hiện sức ép từ bên bán cũng không lớn. Đương nhiên vẫn có khá nhiều mã giao dịch mạnh và giá giảm sâu như VIC, PNJ, FPT, VHM, MSN, BSR, PLX, GMD đều khớp trên trăm tỷ đồng. Đây chỉ là số ít mã nổi bật về thanh khoản trong hơn 150 cổ phiếu đỏ. Trong xu hướng giảm, bán càng ít càng tốt.

Ngoài ra vẫn có dòng tiền bắt đáy ở vùng giá thấp, nhất là với cổ phiếu midcap hoặc thanh khoản hạn chế. Điều này góp phần xác nhận áp lực bán nhẹ nói trên tạo được hiệu ứng cân bằng trên cơ sở cầu yếu, dù khả năng đẩy giá phục hồi vẫn chưa nhiều: Trong 154 cổ phiếu đỏ của VNI thì vẫn còn xấp xỉ 40% hoàn toàn đóng cửa ở giá Low và chỉ 30% được kéo hồi từ 1% trở lên so với giá Low.

Dù vậy điều tốt nhất lúc này là tiền ít còn đẩy được khá nhiều cổ phiếu tăng giá. Hiệu ứng phân hóa là điều không khó đoán trong thời điểm kỳ vọng cũng phân hóa vì kết quả kinh doanh quý 3. Với ngưỡng thanh khoản trên dưới 10k tỷ thì rất khó để trông chờ một diễn biến phục hồi diện rộng. Đây là lúc lựa cổ mà chơi và cũng không thể đánh lớn.

Thị trường phái sinh hôm nay rất khó chơi, VN30 dao động lơ lửng quanh 1875.xx. Chiều tăng thì không đủ mạnh để tới 1885 mà giảm không đủ sâu để tới 1865. Các vị thế Long và Short quanh 1875 đều không đem lại hiệu quả.

VN30 đóng cửa tại 1869.38. Cản gần nhất ngày mai là 1879; 1892; 1900; 1909; 1922; 1930; 1941. Hỗ trợ 1865; 1851; 1838; 1833; 1821; 1810.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.