Cổ phiếu trụ ép VN-Index về mốc 1720 điểm, dòng tiền đứng ngoài

Sự tương phản giữa điểm số và giao dịch cổ phiếu tiếp tục diễn ra trong phiên chiều nay, khi VN-Index bị ép về sát mốc 1720 điểm nhưng số lượng cổ phiếu tăng giảm cân bằng. Thanh khoản khớp lệnh HoSE một lần nữa rơi xuống ngưỡng thấp kỷ lục khi chỉ quanh 10 ngàn tỷ đồng.

VN-Index đã rơi về sát mốc 1720 điểm.

Chỉ số đóng cửa ở mức thấp nhất phiên, còn 1720,98 điểm, giảm 0,81% (-14,11 điểm). Bất ngờ là độ rộng còn tốt hơn buổi sáng, với 158 mã xanh và 154 mã đỏ. Điều này cho thấy những gì chỉ số thể hiện không phản ánh đúng với diễn biến giao dịch ở số lớn cổ phiếu.

VIC giảm 2,88%, VHM giảm 3,18%, GAS giảm 2,11% đang là ba trụ khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất với 14,7 điểm, tức là còn nhiều hơn tổng mức giảm. Cả ba mã này đều yếu hơn phiên sáng, trong đó VHM lao dốc sâu thêm tới 2,14% so với phiên sáng, thanh khoản cũng tăng gấp đôi với 232,6 tỷ đồng.

Hiện cả VIC lẫn VHM đều đang là “gánh nặng” cho điểm số. VHM đã lùi xuống mức 63.900 đồng, gần sát ngưỡng thấp nhất kể từ tháng 4/2026. Trong khoảng thời gian này VHM đã có 3 lần rơi xuống mức này và đều hồi lên. Trong khi đó VIC vẫn trong xu hướng giảm sau khi tạo đỉnh từ đầu tháng 9 và đã điều chỉnh gần 14,5%.

Rổ blue-chips chiều nay ghi nhận tới 20 cổ phiếu tụt giá cho với mức chốt phiên sáng, 8 mã có cải thiện. Ngoài VHM, một số mã khác cũng giảm rất mạnh. FPT từ khoảng 1h20 trở đi bắt đầu bị xả lớn và giá lao dốc liên tục, chốt ở mức thấp nhất ngày, giảm 1,38%. Tính riêng chiều nay FPT giảm 2,06%. Ngân hàng có SSB, STB cũng bị ép mạnh, SSB chốt giảm 3,27% so với tham chiếu.

8 mã cải thiện giá đáng chú ý chỉ có HPG và VNM. HPG được kéo khá tốt, cổ phiếu này chốt buổi sáng đã tăng sẵn 1,74%, chiều nay lên thêm 1,22% nữa. VNM phiên sáng tham chiếu, đóng cửa tăng 1,21%. SHB, VPB, ACB là những cổ phiếu còn lại trong rổ blue-chips đóng cửa tăng hơn 1%, nhưng hầu hết thay đổi chiều nay đều không rõ ràng.

Khả năng nâng đỡ của dòng tiền bắt đáy vẫn khá tốt ở nhiều cổ phiếu, duy trì độ phân hóa tích cực.

Nhìn chung khả năng cải thiện giá của nhóm blue-chips là không rõ ràng, trong khi biên độ tụt giá lại mạnh, nhất là với cổ phiếu trụ. Điều này tạo nên sức ép lớn hơn nhiều so với phiên sáng, ảnh hưởng trực tiếp đến VN-Index. Ngay cả VN30-Index cũng bị VIC, FPT đè rõ nét, đóng cửa đảo chiều thành giảm 0,33% với 13 mã xanh và 15 mã đỏ. Sáng nay VN30 còn tăng ngược với chỉ số chính.

Trong khi một số cổ phiếu vốn hóa lớn đang “đánh chìm” VN-Index thì thị trường lại không cho thấy sự hỗn loạn nào dưới ảnh hưởng này. Trên thực tế giao dịch ở đa số cổ phiếu còn đi ngược với diễn biến chỉ số. Khả năng duy trì phân hóa ở cổ phiếu là biểu hiện tích cực của hoạt động bắt đáy chọn lọc.

Trong 158 cổ phiếu xanh cuối ngày của HoSE, 78 mã tăng từ 1% trở lên. Tuy không nhiều giao dịch bùng nổ nhưng cũng nhiều cổ phiếu Midcap tăng tốt: NVL tăng 1,83% với 207,1 tỷ đồng; CII tăng 2,93% với 87,4 tỷ; DXG tăng 1,54% với 62,9 tỷ; HSG tăng 3,54% 53,8 tỷ; NKG tăng 6,89% với 48,8 tỷ… Nhóm thanh khoản thấp quanh 1 tỷ đồng có BCE tăng 5,8%, CRE tăng 5%, HQC tăng 4,64%, HII tăng 4,43%...

Chiều nay thanh khoản cả hai sàn đều không tích cực thêm, trong đó HoSE tăng thêm chưa tới 1% so với buổi sáng. Đây là kết quả bất thường vì lịch sử cho thấy trung bình thanh khoản phiên chiều hầu hết đều cao hơn phiên sáng 20-30% là bình thường. Tổng giá trị khớp lệnh sàn này cả ngày chỉ đạt 10.645 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận là ngưỡng rất thấp.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng 582,6 tỷ đồng trên HoSE với các giao dịch tập trung vào TCB -115,5 tỷ, PNJ -105,1 tỷ, FPT -91,4 tỷ, VIX -60,6 tỷ, VIC -45,8 tỷ, SSI -42,9 tỷ, ACB -41,1 tỷ. Phía mua ròng duy nhất HPG +129,2 tỷ và HDB +31 tỷ là đáng kể.