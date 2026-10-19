Blog chứng khoán: Buông trụ, phái sinh trả giá

VNI có triển vọng rất cao phải lùi về vùng đáy tháng 7 quanh 1650 điểm khi các trụ đang có sự đồng thuận ép xuống. Tuy nhiên diễn biến chỉ số không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý giao dịch khi độ rộng duy trì được phân hóa tích cực.

Tranh minh họa.

Chỉ số đại diện sàn HSX đóng cửa giảm 0,94% và đã lại rơi qua mốc 1700 điểm, còn 1689,84 điểm. Thực ra mốc 1700 chỉ là con số tròn, ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật đúng nghĩa hơn nằm quanh 1650 điểm. Trong quá khứ mốc này không có hiệu ứng rõ ràng thì việc “xuyên thủng” cũng là bình thường.

Hôm nay nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có sự đồng thuận giảm khá cao. Buổi sáng khi VIC và VHM “cầm cự” tốt thì ngân hàng suy yếu rõ rệt. Đến chiều có thêm sự “hỗ trợ” từ hai trụ này, quán tính giảm điểm lập tức mạnh lên. Các trụ đang được sử dụng để tạo sức ép lên VNI. VHM đã phá vỡ vùng hỗ trợ trong khi VIC thì chưa, nhưng dư địa cũng chỉ còn vài phiên. Nếu VIC cân bằng được trong khoảng 190-200 thì VNI có khả năng cao giữ được đáy tháng 7.

Dù vậy cách thức điểm số lùi xuống vùng hỗ trợ như thế nào không quan trọng bằng cách thị trường phản ứng với diễn biến đó. Nhu cầu bán không lớn trong thời gian dài và nhịp giảm từ thời điểm chỉ số thủng 1720 điểm hầu như do các trụ ép xuống. Trong khi đó độ rộng dần phân hóa tốt hơn và đến hôm nay sắc xanh thậm chí còn áp đảo, tỷ lệ tăng/giảm của VNI là 1,22/1 và 3 phiên gần nhất đều khá tích cực.

Điều này xác nhận thị trường đang có dòng tiền hỗ trợ ở các cổ phiếu ngoài nhóm trụ. Tuy thanh khoản nhóm tăng giá ngược dòng không cao, nhưng vì sức ép từ phía bán cũng nhỏ nên vẫn có thể tạo hiệu ứng tích cực về giá. Như hôm nay nhiều mã nhỏ vẫn kịch trần hoặc tăng rất mạnh. Các giao dịch này tuy không thể giúp đảo ngược trạng thái điểm số, nhưng tạo không khí lạc quan và nhà đầu tư vẫn nhìn thấy cơ hội nhất định. Đây là yếu tố “giữ khách” quan trọng ở thời điểm hiện tại.

Với tỷ lệ tăng giá tốt ở cổ phiếu, thị trường cũng có nhiều cơ hội giao dịch, điều còn lại là nhà đầu tư nắm bắt như thế nào. Những mã đã không còn lượng bán lớn rất dễ đạt trạng thái cân bằng, những mã được đầu cơ giá lên tập trung vào cũng rất dễ nhận trong bối cảnh thanh khoản chung đều thấp. Rủi ro còn lại là phân biệt giữa hoạt động đầu cơ ngắn hạn thuần túy và cổ phiếu có sức hỗ trợ cơ bản. Cung cầu ở hai dạng cổ phiếu này sẽ khác nhau theo thời gian. Ngoài ra vì dòng tiền tổng thể vẫn nhỏ nên cũng không thể “chơi lớn”.

Thị trường phái sinh hôm nay cũng phản ánh khá rõ nét sự bình tĩnh của thị trường cơ sở. Vì chỉ số giảm do bị ép trụ rõ ràng, nên không dẫn đến sự lo lắng thái quá và phát động các đợt bán ở diện rộng. F1 duy trì chênh lệch rất rộng ngay cả khi VN30 lao dốc. Điều này khiến những cơ hội Short không phải lúc nào cũng thuận lợi ngay. Buổi sáng VN30 quay đầu giảm qua 1864.xx đạt setup Short chuẩn, VN30 cũng giảm chuẩn xuống sát 1852.xx nhưng F1 hầu như chỉ đi ngang. Tuy nhiên có vẻ việc neo giữ VIC, VHM buổi sáng là một cái bẫy: Một lượng Short lớn được tích lũy để rồi chỉ việc “buông” ở hai trụ này trong buổi chiều thì cuối cùng F1 cũng phải chạy theo chỉ số.

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn hôm nay tăng khoảng 16% so với phiên trước, đạt gần 12,1k tỷ nhưng cũng phải phân biệt rõ mức tăng tập trung vào các blue-chips giảm giá với thanh khoản lớn. Số tăng chỉ vài mã giao dịch mạnh, còn phần lớn thuộc về nhóm penny, midcap thanh khoản thấp. Vì vậy các phiên tới cần tập trung vào cách các cổ phiếu lớn đạt được sự cân bằng về giá.

VN30 đóng cửa tại 1839.18. Cản gần nhất ngày mai là 1842; 1852; 1864; 1875; 1886; 1892; 1900. Hỗ trợ 1833; 1822; 1810; 1802; 1789; 1775.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.