Xu thế dòng tiền: Sức ép từ nhóm trụ có thể đẩy VN-Index về 1650 điểm?

4/5 phiên giảm tuần qua khiến VN-Index để mất 1,7% và xác lập tuần giảm thứ 4 liên tiếp. Điểm sáng là diễn biến phục hồi cuối tuần, giúp chỉ số trụ vững quanh mốc 1700 điểm, cùng với khả năng duy trì phân hóa tích cực ở cổ phiếu.

Tuy nhiên sức ép chính lên chỉ số hiện tại là các mã vốn hóa lớn. Tuần qua VN-Index mất tổng cộng 29,18 điểm thì VIC giảm 4,7%, VHM giảm 7,6%, BSR giảm 8,7% và GAS giảm 5,7% đã lấy đi xấp xỉ 30 điểm, trong đó riêng VIC và VHM chiếm hơn 24 điểm. Tín hiệu bất lợi là các cổ phiếu này đều đang hình thành nhịp điều chỉnh rõ ràng. Do đó nếu đà giảm ở các trụ nói trên được duy trì, VN-Index sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Đây cùng là điểm được các chuyên gia đồng thuận. Về mặt kỹ thuật mốc 1700 điểm chỉ là con số tròn, còn vùng đáy hội tụ nhiều yếu tố hỗ trợ tốt hơn là quanh 1650 điểm – khu vực đáy cũ hình thành hồi cuối tháng 7 vừa qua.

Dù vậy ngay cả khi VN-Index tiếp tục lùi về vùng đáy nói trên, thị trường có thể sẽ phản ứng không quá xấu. Khả năng duy trì phân hóa trong tuần qua là điểm sáng, nhất là với các cổ phiếu vừa và nhỏ, khi nhiều mã phục hồi tốt. VN-Index kiểm định đáy tháng 7 có thể mở ra cơ hội hình thành mô hình hai đáy, đồng thời tạo được sự đồng thuận tốt hơn khi đáy này mang ý nghĩa hỗ trợ rõ ràng hơn mốc 1700 điểm.

Đánh giá về xu hướng giao dịch sôi động và phục hồi mạnh ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, các chuyên gia cho rằng phần lớn các giao dịch này vẫn mang kỳ vọng về kết quả kinh doanh quý 3/2026, dù vẫn có không ít cổ phiếu “ăn theo”. Khi có số liệu lợi nhuận chính thức, các nhóm này sẽ phân hóa nhanh chóng.

Liên quan đến kỳ vọng con số margin quý 3, các chuyên gia đưa ra con số khác nhau, nhưng điểm chung là không chờ đợi một mức gia tăng đáng kể so với quý 2/2026. Lý do là trạng thái thị trường điều chỉnh kéo dài đi kèm với thanh khoản rất thấp không khuyến khích nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy. Lo ngại nằm ở khối margin được sử dụng cho các khoản ngoài giao dịch hàng ngày.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

VN-Index tiếp tục ghi nhận tuần giảm thứ tư liên tiếp với đà giảm gia tăng. Chỉ số tạm thời dừng lại quanh mốc 1700 điểm. Với sức ép từ các cổ phiếu trụ, anh chị đánh giá nguy cơ kiểm định đáy quanh 1650 điểm như thế nào?

Việc VN-Index thủng 1700 điểm rồi hồi lại trong phiên cuối tuần là phản ứng đáng ghi nhận, nhưng nhịp xuyên thủng chưa đủ sâu và nhịp hồi chưa đi kèm thanh khoản cải thiện, nên chưa thể xem là một phiên rũ bỏ xác nhận đáy.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Khả năng VN-Index quay lại kiểm định vùng hỗ trợ 1650–1670 điểm là tương đối cao khi chỉ số đã trải qua bốn tuần giảm liên tiếp, trong khi lực cầu bắt đáy vẫn chưa có sự cải thiện đáng kể. Mặc dù VN-Index ghi nhận nhịp phục hồi trong phiên cuối tuần, giá trị khớp lệnh chỉ đạt khoảng 9.900 tỷ đồng trên HoSE, cho thấy dòng tiền vẫn khá thận trọng và tín hiệu tạo đáy chưa thực sự rõ ràng. Điểm tích cực là áp lực điều chỉnh chủ yếu tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC và VHM, trong khi phần còn lại của thị trường tương đối ổn định.

Tôi cho rằng nếu áp lực bán từ nhóm cổ phiếu trụ và khối ngoại tiếp diễn, VN-Index có thể quay lại kiểm định vùng 1650–1670 điểm. Tuy nhiên, nhịp điều chỉnh này nhiều khả năng vẫn mang tính kỹ thuật và có thể tạo điều kiện hình thành mô hình hai đáy, thay vì phản ánh sự suy yếu trên diện rộng của thị trường. Rủi ro đối với xu hướng trung hạn chỉ gia tăng đáng kể nếu chỉ số đánh mất vùng hỗ trợ 1640 điểm.

Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Áp lực từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là những mã có tỷ trọng cao trong chỉ số tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý thị trường. Khi nhóm trụ cột thiếu vắng lực đỡ và liên tục chịu sức ép bán ròng hoặc điều chỉnh kỹ thuật, chỉ số chung rất dễ bị kéo lùi sâu hơn. Trong bối cảnh hiện tại, khả năng VN-Index kiểm định vùng 1650 điểm là kịch bản cần tính đến nếu mốc 1700 điểm không được giữ vững bởi mức độ điều chỉnh của chỉ số đang chịu tác động đáng kể từ một số cổ phiếu trụ.

Tuy nhiên, vùng 1650 điểm hội tụ nhiều đường hỗ trợ kỹ thuật quan trọng và là khu vực từng ghi nhận lực cầu bắt đáy tham gia tích cực. Do đó, đây sẽ là vùng “lằn ranh” bản lề để kiểm tra sức chống chịu của thị trường trước khi xác lập xu hướng trung hạn tiếp theo.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Trong tuần qua VN-Index có 4 phiên liên tiếp giảm điểm, áp lực bán gia tăng mạnh ở nhiều nhóm mã sau đó phục hồi nhẹ trong phiên cuối tuần. Kết tuần VN-Index giảm -1,68% về mức 1705,91 điểm. Xu hướng ngắn hạn VN-Index vẫn suy yếu, cân bằng ở vùng hỗ trợ quanh 1700 điểm. Đây cũng là vùng hỗ trợ quan trọng, tương ứng đường xu hướng nối các vùng giá thấp nhất tháng 3 và 7/2026.

Theo tôi áp lực điều chỉnh trong tuần qua đến từ số ít cổ phiếu vốn hóa lớn bất động sản. Trong trường hợp kém tích cực vẫn có VN-Index nguy cơ kiểm định đáy quanh 1650 điểm. Tuy nhiên hiện tại chưa có dự báo VN-Index sẽ mất vùng hỗ trợ mạnh quanh 1700 điểm.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi đánh giá rủi ro kiểm định vùng 1650 điểm vẫn hiện hữu và cần được tính đến. Việc VN-Index thủng 1700 điểm rồi hồi lại trong phiên cuối tuần là phản ứng đáng ghi nhận, nhưng nhịp xuyên thủng chưa đủ sâu và nhịp hồi chưa đi kèm thanh khoản cải thiện, nên chưa thể xem là một phiên rũ bỏ xác nhận đáy. Bên cạnh đó, áp lực từ nhóm cổ phiếu trụ chưa có dấu hiệu dừng lại, trong khi khối ngoại vẫn bán ròng và các biến số bên ngoài chưa thuận lợi.

Vì vậy, tôi vẫn giữ quan điểm thận trọng. Nếu chỉ số tiếp tục đóng cửa dưới 1700 điểm và nhóm vốn hóa lớn chưa ổn định trở lại, khả năng thị trường lùi về kiểm định vùng đáy tháng 7 quanh 1650 điểm sẽ cao hơn. Đây là vùng hỗ trợ mạnh hơn, nơi phản ứng của lực cầu sẽ có ý nghĩa quan trọng với xu hướng ngắn hạn. Ở chiều ngược lại, điều kiện tin cậy đầu tiên cho một nhịp hồi vẫn là VN-Index lấy lại vùng vận động trên 1730 điểm.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Dù chỉ số mất khá nhiều điểm nhưng độ rộng lại cho thấy cổ phiếu duy trì trạng thái phân hóa rõ nét tuần qua. Đây có thể coi là tín hiệu tích cực, khi nhà đầu tư đang giảm sự chú ý vào chỉ số đồng thời áp lực bán không mạnh?

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Tôi cho rằng đây là tín hiệu tích cực, thị trường đang cân bằng ở vùng giá hiện tại. Rất nhiều cổ phiếu, nhóm ngành đã giảm giá mạnh từ tháng 8-9/2025 đến nay và áp lực cung ở vùng giá hiện tại đang giảm mạnh. Nhiều mã chất lượng tốt đang hình thành vùng cân bằng, kỳ vọng tạo đáy ngắn trung hạn. Điều này hỗ trợ tâm lý của các cổ đông lớn của doanh nghiệp, nhà đầu tư cá nhân cải thiện tốt hơn, vốn đã chịu nhiều áp lực thua lỗ kéo dài từ nửa cuối năm 2025 đến nay.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Diễn biến độ rộng thị trường có thể xem là tín hiệu tích cực, phản ánh áp lực bán chưa lan rộng mặc dù VN-Index giảm gần 1,7% trong tuần. Mức giảm của chỉ số chủ yếu chịu tác động từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC và VHM, trong khi nhiều nhóm cổ phiếu khác vẫn duy trì trạng thái ổn định, thậm chí ghi nhận diễn biến tích cực. Sự phân hóa này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã phần nào ổn định hơn, với dòng tiền có xu hướng tập trung vào cơ hội riêng lẻ thay vì giao dịch hoàn toàn theo biến động của chỉ số.

Tuy nhiên, thanh khoản vẫn là yếu tố cần lưu ý khi giá trị khớp lệnh bình quân trên HoSE chỉ đạt khoảng 11.200 tỷ đồng/phiên, giảm 13% so với tuần trước. Áp lực bán đã có dấu hiệu suy yếu nhưng lực cầu mua mới chưa đủ mạnh để tạo động lực phục hồi bền vững. Thị trường nhiều khả năng tiếp tục vận động tích lũy trong ngắn hạn, với khả năng tạo đáy được củng cố khi thanh khoản cải thiện và dòng tiền quay trở lại nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi chưa xem đây là tín hiệu tích cực rõ ràng. Việc chỉ số giảm mạnh hơn mặt bằng cổ phiếu chủ yếu do áp lực tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi phần còn lại phân hóa theo câu chuyện riêng. Thanh khoản tiếp tục giảm cho thấy bên bán không quyết liệt, nhưng đồng thời bên mua cũng rất thận trọng; đây là trạng thái dòng tiền luân chuyển giữa các nhóm, chưa phải sự cải thiện của độ rộng trên diện rộng.

Mặt khác, nhà đầu tư khó có thể bỏ qua diễn biến của chỉ số, bởi VN-Index vẫn là thước đo chi phối tâm lý chung. Nếu nhóm trụ tiếp tục kéo chỉ số xuyên qua các vùng hỗ trợ, áp lực tâm lý và áp lực ký quỹ có thể lan sang các nhóm cổ phiếu khác. Sự phân hóa chỉ trở thành tín hiệu tích cực khi nhóm vốn hóa lớn ổn định trở lại và số lượng cổ phiếu cải thiện xu hướng tăng lên rõ rệt.

Ở thời điểm hiện tại, tôi thiên về chiến lược lựa chọn cổ phiếu hơn là đặt cược vào xu hướng tăng chung của thị trường. Cơ hội đầu tư vẫn tồn tại ở những doanh nghiệp có tăng trưởng lợi nhuận thực chất, định giá hợp lý và dòng tiền giao dịch ổn định.

Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Giao dịch tuần qua đáng chú ý là dù VN-Index giảm mạnh, nhiều cổ phiếu vẫn duy trì được nền giá hoặc ghi nhận mức tăng nhất định. Điều này cho thấy áp lực bán chưa diễn ra đồng loạt và nhà đầu tư đang có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến triển vọng từng doanh nghiệp thay vì chỉ nhìn vào biến động của chỉ số chung. Trong điều kiện thanh khoản thấp, việc giá cổ phiếu ít giảm đôi khi xuất phát từ tâm lý hạn chế giao dịch hơn là lực cầu chủ động và áp lực bán tháo hoảng loạn chưa xuất hiện.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Diễn biến khá bất ngờ là cổ phiếu vừa và nhỏ lên giá khá tốt trong tuần. Tuy nhiên thanh khoản kém và không phải cổ phiếu nào cũng có kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 3 tích cực. Đây là hoạt động đầu cơ ngắn hạn khi cơ hội lợi nhuận rất hạn chế trong bối cảnh hiện tại?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi cho rằng diễn biến của nhóm vừa và nhỏ tuần qua mang tính đầu cơ ngắn hạn nhiều hơn. Khi nhóm vốn hóa lớn chịu áp lực và cơ hội trên thị trường chung hạn chế, một phần dòng tiền ngắn hạn tìm đến các cổ phiếu có quy mô nhỏ, dễ biến động giá. Tuy nhiên, thanh khoản thấp cho thấy quy mô dòng tiền tham gia không lớn, và không phải cổ phiếu nào cũng có kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 3 tích cực làm nền tảng.

Vì vậy, tính bền vững của nhịp tăng này còn là dấu hỏi. Với thanh khoản mỏng, giá cổ phiếu có thể đảo chiều nhanh khi dòng tiền ngắn hạn rút ra. Những cổ phiếu có khả năng duy trì đà tăng sẽ là những mã được kết quả kinh doanh quý 3 xác nhận, còn các mã tăng chủ yếu nhờ dòng tiền đầu cơ sẽ đối mặt rủi ro điều chỉnh khi mùa báo cáo đi qua.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Trong tuần qua, mặc dù chỉ số VN-Index giảm 4 phiên liên tiếp, phục hồi nhẹ trong phiên cuối tuần nhưng diễn biến các cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ phục hồi khá tích cực. Phần lớn nhóm này trong hầu hết các nhóm ngành đều đã có giai đoạn giảm giá trung dài hạn kéo dài từ tháng 8-10/2025 đến nay.

Nhiều mã vốn hóa trung bình, nhỏ trong nhóm bất động sản, xây dựng, thủy sản, chứng khoán, thép… đã giảm giá từ 40-60% và đang phục hồi, tạo đáy. Thị trường đang kỳ vọng các mã sau giai đoạn giảm giá mạnh sẽ cân bằng phục hồi trở lại và xuất hiện nhiều cơ hội giao dịch, đầu tư ngắn hạn.

Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Diễn biến tích cực của một số cổ phiếu vừa và nhỏ trong tuần qua cho thấy dòng tiền ngắn hạn đang tìm kiếm cơ hội tại những nhóm ít chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến động của VN-Index. Tuy nhiên, tôi cho rằng cần phân biệt giữa những cổ phiếu tăng giá nhờ kỳ vọng cải thiện kết quả kinh doanh quý 3 và những mã tăng chủ yếu do yếu tố cung cầu ngắn hạn. Trong bối cảnh thanh khoản thị trường còn hạn chế, các nhịp tăng thiếu sự hỗ trợ của yếu tố cơ bản thường khó duy trì bền vững. Do đó, hoạt động đầu cơ có thể đang đóng vai trò đáng kể ở một bộ phận cổ phiếu vừa và nhỏ.

Theo dõi nhóm cổ phiếu này tăng giá trong bối cảnh thanh khoản thấp cho thấy đây chủ yếu là các nhịp lướt sóng ngắn hạn mang tính kỹ thuật. Biên độ lợi nhuận tiềm năng khá hạn chế đi kèm rủi ro T+ rất cao. Nhà đầu tư tham gia phân khúc này cần hết sức thận trọng, dòng tiền đầu cơ có thể rút lui nhanh chóng.

Ở thời điểm hiện tại, tôi thiên về chiến lược lựa chọn cổ phiếu hơn là đặt cược vào xu hướng tăng chung của thị trường. Cơ hội đầu tư vẫn tồn tại ở những doanh nghiệp có tăng trưởng lợi nhuận thực chất, định giá hợp lý và dòng tiền giao dịch ổn định.

Theo tôi tổng dư nợ toàn ngành cuối quý 3 sẽ khoảng 470.000 tỷ đồng tăng 5% so với quý 2/2026. Về kỳ vọng, tôi muốn tốc độ tăng trưởng cho vay ký quỹ sẽ chậm lại, được kiểm soát, quản trị rủi ro tốt trong giai đoạn đến. Bởi vì thị trường sẽ rất khó tăng trưởng bền vững nếu tỉ lệ cho vay ký quỹ liên tục tăng mạnh như hiện nay.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Đà tăng của nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ chủ yếu tập trung tại các doanh nghiệp có triển vọng kết quả kinh doanh quý 3 tích cực hoặc những cổ phiếu đã điều chỉnh tương đối sâu trong thời gian qua, điển hình là một số mã thuộc nhóm bất động sản và chứng khoán. Diễn biến này không hoàn toàn mang tính đầu cơ mà phần lớn phản ánh nhịp hồi phục kỹ thuật sau giai đoạn giảm giá mạnh, kết hợp với hoạt động tìm kiếm cơ hội tại những cổ phiếu có yếu tố cơ bản hỗ trợ.

Tuy nhiên, thanh khoản của nhóm midcap và smallcap lần lượt giảm khoảng 20% và 10% so với tuần trước, cho thấy đà tăng hiện tại chủ yếu đến từ sự suy yếu của áp lực bán, thay vì sự tham gia mạnh mẽ của dòng tiền mới. Khả năng duy trì nhịp hồi phục vì vậy vẫn còn hạn chế, đặc biệt khi kết quả kinh doanh quý 3 có thể tạo ra sự phân hóa rõ nét hơn giữa các doanh nghiệp.

Nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp hồi phục để cơ cấu danh mục, ưu tiên những cổ phiếu có triển vọng lợi nhuận rõ ràng và hạn chế mua đuổi tại các mã đã tăng mạnh nhưng chưa có sự cải thiện tương ứng về yếu tố cơ bản.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Trong các lần trao đổi trước, một số liệu anh chị quan tâm là quy mô margin. Hiện vẫn chưa thể thống kê tổng thể, nhưng anh chị có ước đoán gì về con số này?

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Cuối quý 2/2026, tổng dư nợ ký quỹ trên thị trường trên 446.000 tỷ đồng tăng 8,1% so với quý 1/2026 và tăng 11,2% so với cuối năm 2025. Phần lớn dư nợ margin tập trung vào hoạt động cho vay theo deal (thỏa thuận riêng). Nhóm công ty chứng khoán có sự hậu thuẫn từ ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn trong đà tăng trưởng.

Hiện tại, số liệu chính xác có lẽ nhà đầu tư cần chờ thông tin công bố sau báo cáo quý 3/2026. Theo quan điểm của tôi, sau quí 2 các công ty chứng khoán cũng bắt đầu ưu tiên hơn trong kiểm soát tỉ lệ dư nợ và với diễn biến thị trường trong quý 3, nhà đầu tư cá nhân cũng giảm bớt vay nợ ký quỹ. Con số ước tính, theo tôi tổng dư nợ toàn ngành cuối quý 3 sẽ khoảng 470.000 tỷ đồng tăng 5% so với quý 2/2026. Về kỳ vọng, tôi muốn tốc độ tăng trưởng cho vay ký quỹ sẽ chậm lại, được kiểm soát, quản trị rủi ro tốt trong giai đoạn đến. Bởi vì thị trường sẽ rất khó tăng trưởng bền vững nếu tỉ lệ cho vay ký quỹ liên tục tăng mạnh như hiện nay.

Thanh khoản của nhóm midcap và smallcap lần lượt giảm khoảng 20% và 10% so với tuần trước, cho thấy đà tăng hiện tại chủ yếu đến từ sự suy yếu của áp lực bán, thay vì sự tham gia mạnh mẽ của dòng tiền mới.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Dư nợ cho vay ký quỹ toàn thị trường cuối quý 2/2026 ước đạt khoảng 435.000 tỷ đồng, mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng dư nợ margin nhiều khả năng đã chững lại trong quý 3, với quy mô ước tính dao động quanh 420.000–440.000 tỷ đồng, tương đương mức biến động không đáng kể so với quý trước.

Dự báo này dựa trên ba yếu tố chính: (1) VN-Index giảm 4,91% trong quý 3, gây áp lực lên giá trị tài sản bảo đảm và nhu cầu sử dụng đòn bẩy của nhà đầu tư; (2) giá trị giao dịch trên HoSE giảm 22,3% so với quý 2, phản ánh sự suy yếu của hoạt động giao dịch và nhu cầu vay ký quỹ; và (3) dư nợ margin tại các công ty chứng khoán bắt đầu có sự phân hóa, dù cần thêm số liệu báo cáo tài chính để đánh giá chính xác xu hướng toàn thị trường.

Bước sang tháng 10, áp lực điều chỉnh của thị trường cùng xu hướng tăng lãi suất cho vay ký quỹ có thể tiếp tục hạn chế nhu cầu vay mới, khiến dư nợ thực tế thu hẹp thêm so với cuối quý 3. Dù vậy, quy mô margin tuyệt đối vẫn ở mức cao và tiếp tục là yếu tố rủi ro đáng lưu ý, bởi áp lực bán giải chấp có thể khiến thị trường biến động mạnh hơn nếu VN-Index quay lại kiểm định vùng hỗ trợ 1.650 điểm.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Số liệu quý 3 cần chờ báo cáo tài chính của các công ty chứng khoán, nhưng ước đoán của tôi là dư nợ margin vẫn duy trì quanh vùng đỉnh, khó giảm mạnh so với cuối quý 2. Cuối quý 2, dư nợ margin toàn thị trường đã lập kỷ lục hơn 430.000 tỷ đồng. Trong quý 3, thị trường có nhịp tăng mạnh vào tháng 8 trước khi điều chỉnh từ cuối tháng 9, trong khi nhiều công ty chứng khoán tiếp tục tăng vốn để mở rộng hạn mức cho vay. Do đó, dư nợ nhiều khả năng chỉ giảm nhẹ hoặc đi ngang, thay vì sụt giảm đáng kể như mức giảm của thanh khoản.

Điểm tôi quan tâm hơn không phải là quy mô tuyệt đối, mà là tương quan giữa dư nợ margin và thanh khoản. Khi dư nợ ở vùng cao trong khi thanh khoản đã giảm mạnh, mức độ sử dụng đòn bẩy so với quy mô giao dịch thực tế đang ở mức cao. Thêm vào đó, một phần đòn bẩy đang ẩn dưới dạng vay “deal”, “kho”, chưa thực sự phản ánh vào thanh khoản giao dịch. Trong kịch bản chỉ số tiếp tục xuyên thủng các vùng hỗ trợ, áp lực giải chấp có thể khuếch đại đà giảm. Đây là biến số tôi sẽ theo dõi sát khi số liệu quý 3 được công bố.