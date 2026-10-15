Blog chứng khoán: Chọn hàng cho khéo

Tuy VNI hôm nay đóng cửa dưới mốc 1700 điểm nhưng thị trường giao dịch không tệ. Dòng tiền vẫn “đánh” mạnh ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, nhất là các mã chứng khoán.

Tranh minh họa.

Việc chỉ số thủng mốc số tròn 1700 điểm có ảnh hưởng đáng kể từ các cổ phiếu vốn hóa lớn: VHM giảm 3,44%, GAS giảm 3,05%, BSR giảm 6,31% đã lấy đi hơn 6,5 điểm, tức là toàn bộ điểm số VNI mất trong ngày.

Trong khi đó độ rộng lại thể hiện trạng thái giao dịch cân bằng ở đa số cổ phiếu, tỷ lệ tăng/giảm chung của VNI là 1,07/1 và các mã penny, midcap tăng giá tích cực. Nhóm chứng khoán mạnh đều với hơn 20 mã tăng quá 1%, trong đó một nửa tăng vượt 2%.

Về thanh khoản, gần một nửa mức tăng giá trị khớp lệnh của HSX hôm nay đến từ các cổ phiếu vừa và nhỏ. Giao dịch sàn này đạt hơn 14k tỷ chưa kể thỏa thuận, tốt nhất kể từ đầu tuần.

Tuy nhiên điều tích cực hơn ở mức tăng thanh khoản là bối cảnh: Giao dịch tăng trong khi VNI thể hiện xu hướng rất kém về mặt kỹ thuật. Sau khi để mất đáy ngắn hạn hồi giữa tháng 8 quanh 1720 điểm, hôm nay chỉ số thủng nốt mốc 1700 điểm. Như vậy về mặt kỹ thuật khả năng cao VNI sẽ rơi về quanh đáy cũ cuối tháng 7 ở gần 1650 điểm. Nếu nhà đầu tư chỉ nhìn vào diễn biến VNI thì sẽ khó có quyết định mua ở thời điểm hiện tại mà sẽ chờ đợi ngưỡng hỗ trợ “cứng” hơn.

Do đó khi dòng tiền hành động tích cực hôm nay và kéo giá nhiều cổ phiếu tăng mạnh tức là thị trường đang có phản ứng ngược. Trong xu hướng giảm (của chỉ số), quan điểm đồng thuận tiêu cực là bình thường. Bất kỳ phản ứng ngược nào đều cần một sự “dũng cảm” đứng sau. Dĩ nhiên áp lực bán yếu những ngày qua cũng là một yếu tố hỗ trợ, vì sức ép không có nên chỉ cần lượng tiền vừa phải cũng đủ sức kéo giá lên.

Kết quả hôm nay là sự tiếp nối của hoạt động bắt đáy thăm dò hôm qua khi về cuối phiên hôm qua đã có hoạt động mua nâng giá giúp nhiều cổ phiếu phục hồi và đảo chiều trong bối cảnh điểm số mất khá mạnh. VNI thủng mốc 1700 điểm từ sáng và bị ép hẳn qua từ 2h15. Tuy nhiên độ rộng chỉ số trong phiên xác nhận khả năng giữ cân bằng và phân hóa tổng thể ở cổ phiếu ổn định suốt phiên và tốt dần về cuối. Mặt khác, diễn biến intraday của VNI buổi chiều gần như trùng khớp với diễn biến của VHM, giúp nhà đầu tư nhìn rõ hơn nguyên nhân chỉ số lao dốc.

Khả năng duy trì phân hóa như hôm nay giúp kỳ vọng trở nên bớt tiêu cực hơn khi ngay cả kịch bản xấu là VNI về đáy cũ quanh 1650 điểm thì vẫn có triển vọng dòng tiền hoạt động theo hướng khác. Vấn đề lúc này là chọn đúng hàng có kỳ vọng và dòng tiền tạo hiệu quả giá tốt.

Thị trường phái sinh hôm nay duy trì chênh lệch dương và điểm Short khi VN30 quay lại thủng 1851 có lợi hơn 3 điểm. VHM ảnh hưởng lớn và chỉ cần quan sát diễn biến giá cổ phiếu này là có sự đảm bảo đáng kể về xu hướng của chỉ số. Nhịp rơi từ trên 1851 về đúng 1839.xx cho đến sát thời điểm kết thúc đợt liên tục rất thuận lợi.

Với biểu hiện tâm lý khá vững hôm nay, khả năng cao thị trường cơ sở sẽ tiếp tục duy trì phân hóa tích cực và xuất hiện nhiều cổ phiếu mạnh, bất chấp VNI còn nguy cơ bị ép trụ.

VN30 đóng cửa tại 1843.71. Cản gần nhất ngày mai là 1852; 1864; 1872; 1882; 1892; 1900. Hỗ trợ 1840; 1833; 1822; 1810; 1802; 1787.

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