Blog chứng khoán: Cầu lại rút lui

Sự chủ động của bên mua chiều qua đã hoàn toàn biến mất. Cả phiên hôm nay dòng tiền rút xuống các mức giá rất thấp và thụ động chờ giá. Tuy sức ép từ bên bán không quá lớn nhưng cách mua này vẫn mở đường cho giá điều chỉnh sâu.

Tranh minh họa.

VNI đóng cửa tuy chỉ giảm nhẹ 0,62% nhưng tới 130 cổ phiếu giảm quá 1%. Nhóm này chiếm tầm 47% tổng giá trị khớp lệnh ở HSX. Không chỉ vậy, phần lớn cổ phiếu giảm liên tục không có phục hồi intraday và đóng cửa ở mức Low hoặc sát giá Low.

Kết hợp với mức thanh khoản sàn này chỉ đạt chưa tới 12,5k tỷ tương đương hôm qua, có thể thấy lực bán vẫn vậy, chỉ có bên mua là thay đổi. Nếu như hôm qua bên mua có một đợt phản công và giá hồi khá tốt thì hôm nay giảm lỳ từ sáng tới chiều. Đặc biệt phiên chiều thanh khoản rất thấp cho thấy bên mua đã hoàn toàn “nhường sân” cho người bán.

Trong khi đó nhóm cổ phiếu lớn nhất lại biến động không nhiều và có sự co kéo lẫn nhau. VIC, MBB, TCB, CTG tham chiếu coi như không tác động. VHM giảm 2,2%, VPB giảm 1,28%, GAS giảm 2,19% được bù lại phần nào từ BID tăng 0,59%, HPG tăng 2,17%, VPL tăng 1,35%, GVR tăng 1,43%. Điều này giúp VNI giảm ít, đặc biệt là buổi chiều hầu như không giảm thêm.

Nhìn tích cực thì chiều nay cung cầu đã cân bằng hơn ở vùng giá thấp, phần lớn biên độ giảm đã xuất hiện từ sáng. Trong 130 cổ phiếu giảm sâu nhất từ 1% trở lên lúc đóng cửa thì buổi sáng cũng đã tới 120 mã. Tuy nhiên nhìn từ góc độ cách mua, sự chủ động đã không còn nữa. Đây có thể là thay đổi trạng thái mang tính thời điểm, báo hiệu nhịp điều chỉnh vẫn chưa kết thúc được.

Kiểu giao dịch này khiến cổ phiếu điều chỉnh nhiều hơn chỉ số rõ rệt. Trong 4 phiên điều chỉnh vừa qua VNI giảm 1,05% thì 55% cổ phiếu trong rổ VNAllshare giảm mạnh hơn mức này. Đặc biệt khoảng 29% số cổ phiếu đã giảm quá 3%. Tuy biên độ này vẫn nằm trong ngưỡng chịu đựng ngắn hạn (chỉ 13,2% giảm quá 5%) nhưng nếu tình trạng này vẫn kéo dài thì sớm muộn áp lực bán cũng sẽ tăng lên theo.

Trạng thái phân hóa cũng khá kém từ đầu tuần này, phiên nào phía đỏ cũng áp đảo và những cổ phiếu có khả năng đi ngược dòng vừa ít, vừa thay đổi nhanh chỉ sau 1-2 phiên. Chiến lược mua “phập phù” này khiến sự chắc chắn trong diễn biến giá rất khó bền, hôm nay cổ phiếu tăng giá tốt không có nghĩa là còn lãi khi hàng về. Trong điều kiện bất ổn như vậy thì các giao dịch ngắn hạn sẽ sớm chậm lại và thanh khoản còn sụt giảm nữa. Sau vài phiên cuối tuần trước giao dịch trung bình 14-15k tỷ/ngày, từ đầu tuần đến giờ giao dịch khớp lệnh hai sàn chỉ tầm 12,2k tỷ/ngày, hôm nay đạt 13k tỷ chưa tính thỏa thuận.

Hi vọng duy nhất còn lại là bên bán sẽ không chịu sức ép nhiều và lượng hàng giao dịch ngắn hạn sẽ sớm cạn kiệt. Hôm nay tâm lý có thay đổi xấu đi khi trụ neo được điểm số giảm ít nhưng cổ phiếu giảm sâu rất nhiều, khác hẳn với khả năng phân hóa biên độ nhỏ của những ngày trước. Cần chờ xem sự thay đổi này mang tính thời điểm hay bắt đầu cho một đợt cắt lỗ mới.

Thị trường phái sinh hôm nay có sự thay đổi về kỳ vọng giữa phiên sáng và chiều. Buổi sáng basis F1 rất chặt. Tuy nhiên nhịp giảm lại khởi động rất sớm, VN30 vài phút sau khi mở cửa đã rơi từ 1892.xx xuống. Nhịp giảm sớm này không Short được nên biên độ sau 9h30 không còn nhiều dù VN30 xuống hẳn tới 1881.xx. Nhịp giảm thủng 1811.xx lúc gần 11h thì basis bắt đầu chênh lệch rộng dần, khiến biến động chỉ số thì tốt, xuống gần 1872.xx nhưng F1 thì giảm rất ít. Đến chiều tình hình càng khó giao dịch khi basis dương trong kh VN30 phập phù dao động trong biên độ 1872.xx - 1881.xx.

Diễn biến thị trường cơ sở hôm nay cho thấy đang có sự thay đổi cách mua, hoặc ít nhất là mang tính thời điểm phiên này. Sự chủ động đã dừng lại, chuyển sang chờ theo khoảng giá. Chừng nào bên bán xả hàng xuống mới có thể tạo thanh khoản, còn không thì chỉ vạ vật dao động bằng các lệnh nhỏ. Điều tốt là đây cũng là tín hiệu quan sát về quan điểm, nhất là từ phía bán xem có chấp nhận hạ giá thêm hay không. Tuy nhiên nếu tiền không bạo tay trở lại thì thanh khoản sẽ rất kém.

VN30 đóng cửa tại 1877.18. Cản gần nhất ngày mai là 1885; 1892; 1900; 1909; 1922; 1929; 1937. Hỗ trợ 1872; 1864; 1854; 1847; 1833; 1824.

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