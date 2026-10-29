Cổ phiếu vừa và nhỏ điều chỉnh mạnh

VN-Index đóng cửa giảm 0,62% (-11,04 điểm), so với phiên sáng còn khá hơn chút ít (-0,69%/-12,12 điểm). Độ rộng cũng không thay đổi nhiều, vẫn có 215 mã đỏ và 97 mã xanh. Tuy nhiên số mã giảm giảm mạnh quá 2% lên tới 74 mã trong khi chốt phiên sáng là 54 mã.
Phần lớn số giảm mạnh nhất này thuộc về nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Rổ VN30 chỉ đóng góp 7 cổ phiếu trong danh sách. Nguyên nhân quan trọng khiến thị trường không thể phục hồi chiều nay là sự chủ động rất kém của dòng tiền.
Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE chiều nay chỉ đạt 5.436,6 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận, giảm 23% so với phiên sáng. Đây là phiên chiều hiếm hoi thanh khoản giảm so với buổi sáng. Điều này khác hẳn chiều hôm qua, khi nhà đầu tư chủ động mua vào nâng giá lên tạo nhịp hồi. Chiều nay bên mua hầu như chỉ chờ đợi người bán xả hàng xuống. Tuy bên bán cũng không mạnh nên mới ghi nhận mức thanh khoản thấp như vậy, nhưng rõ ràng đã có sự thay đổi tiêu cực trong cách mua.
Rổ Midcap xuất hiện hàng loạt cổ phiếu giảm rất mạnh, thanh khoản hàng trăm tỷ đồng như PVT giảm 6,78%, VSC giảm 4,83%, PLX giảm 3,82%, PNJ giảm 6,41%, NVL giảm 1,43%, VPI giảm 1,03%, GMD giảm 2,78%... Tổng thể rổ này có 18 cổ phiếu giảm vượt 2% và 13 mã khác giảm từ 1% tới 2%.
Như vậy nhóm vốn hóa nhỏ thậm chí còn tổn hại nặng hơn khi phần còn lại có cả trăm cổ phiếu giảm hơn 1%. Thanh khoản rổ VN30 chiều nay cũng giảm 21,4% so với phiên sáng và chiếm khoảng 52% tổng mức giảm của sàn HoSE. Điều này xác nhận thanh khoản cũng sụt giảm đáng kể ở các cổ phiếu vừa và nhỏ. Khi dòng tiền suy yếu, không chỉ cơ hội phục hồi giá biến mất mà các cổ phiếu thanh khoản ít cũng có thể bị tác động xấu dù chỉ có vài lệnh bán nhỏ.
Đối với các blue-chips, điểm khá tích cực là diễn biến giá chiều nay không tệ thêm nhiều. VN30-Index đóng cửa giảm 0,69% với 7 mã xanh và 19 mã đỏ, tốt hơn phiên sáng chút ít (chỉ số giảm 0,78% với 4 mã xanh và 24 mã đỏ). Thống kê biến động cũng cho thấy rổ này có 16 mã tăng giá so với mức chốt buổi sáng, 13 mã tụt giá.
Cả nhóm cải thiện lẫn nhóm suy yếu đều không có khả năng thay đổi kết cục rõ ràng ở điểm số. Phục hồi ấn tượng nhất là GAS, từ mức giảm sâu 4,63% lúc chốt phiên sáng, đóng cửa còn giảm 2,19%, tương đương phục hồi được 2,56%. Phía giảm ảnh hưởng nhất là VHM khi để mất thêm 1,27% nữa – dồn chủ yếu trong đợt ATC – khiến đóng cửa giảm tổng cộng 2,2%.
Mặc dù các blue-chips không yếu thêm nhưng cũng không có cải thiện rõ nét khiến VN-Index “ngụp lặp” cả buổi chiều. Điều này có thể ảnh hưởng đến tâm lý chung và nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ chịu tác động chính.
Một điểm sáng nhỏ nữa chiều nay là khối ngoại đẩy mạnh giải ngân. Giá trị mua mới trên HoSE tăng gấp đôi buổi sáng, đạt gần 1.158 tỷ đồng. Vị thế ròng đảo ngược thành +149,6 tỷ so với mức -605,2 tỷ trong buổi sáng. FPT không bị bán thêm bao nhiêu, tổng giá trị ròng cả ngày là -114,5 tỷ thì riêng phiên sáng đã là -110 tỷ. Các cổ phiếu còn lại cũng bị bán ròng thêm là TCB -118,4 tỷ, SSI -78,9 tỷ, VHM -64,9 tỷ, VPL -60,6 tỷ, PVT -56,2 tỷ. Bên mua ròng có thay đổi tốt, sáng nay chỉ có VCB là đáng kể (mua ròng 23,1 tỷ) thì phiên chiều xuất hiện VPB +83 tỷ, HPG +63,6 tỷ, SHB +43,6 tỷ, ACB +20,9 tỷ.
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