Blog chứng khoán: Dòng tiền phản công

VNI được kéo tăng ngược trong khoảng 15 phút cuối đợt liên tục và neo giữ tốt trong đợt ATC, đem đến kết quả khá tích cực cho 3 phiên điều chỉnh. Với biên độ tăng tuần trước, diễn biến điều chỉnh đầu tuần này có thể xem là nhẹ, khi thanh khoản rất thấp.
Nhìn từ góc độ điều chỉnh ngắn hạn sau nhịp nảy đầu tiên tạo đáy, thanh khoản càng thấp ở những diễn biến giảm càng tốt, vì cho thấy bên cầm cổ không có nhu cầu thoát hàng quy mô lớn. Sẽ luôn có những người hài lòng với nhịp T+, nhưng chừng nào áp lực bán yếu tức là khối lượng được giữ lại nhiều hơn. Đằng sau quyết định giữ hàng lại là sự tự tin vào kỳ vọng giá sẽ còn lên tiếp.
Phần lớn thời gian của phiên hôm nay chỉ số giảm, cổ phiếu đỏ, thậm chí đến cuối ngày sắc đỏ vẫn lấn át. Tuy nhiên thanh khoản chiều giảm đã xuống mức rất thấp. Sáng nay hai sàn khớp lệnh còn chưa tới 5k tỷ (không tính thỏa thuận), thấp nhất 10 phiên. Thanh khoản giảm dĩ nhiên có phần quan trọng của người cầm tiền chờ đợi một nhịp điều chỉnh rõ ràng để có giá tốt hơn. Tuy nhiên nếu bên bán cũng không xả thì đến lúc nào đó các lệnh chờ sẽ rớt lại nhiều. Bên nào thay đổi trước cũng sẽ quyết định biên độ dao động.
Với khá nhiều cổ phiếu đảo chiều mạnh từ giá Low chiều nay, bên mua đã hành động trước. Tuy điểm số điều chỉnh nhỏ nhưng nếu tính đến giá Low hôm nay, nhiều cổ phiếu cũng đã giảm kha khá trong 3 phiên vừa rồi. Nếu như nhịp tạo đáy vừa rồi chỉ số không mang tính quyết định (rất nhiều mã tạo đáy trước chỉ số) thì lúc này quyết định vào hàng lại cũng sẽ phụ thuộc vào diễn biến của từng cổ phiếu. Cộng thêm với sự tự tin của bên cầm cổ, cung cầu nhỏ vẫn có thể thay đổi hướng đi của giá.
Một điểm cũng đáng chú ý là dòng tiền đang có sự tập trung cao. Tuy tổng thanh khoản không lớn nhưng vẫn có những cổ phiếu giao dịch rất sôi động và giá chuyển biến tích cực. Với quy mô dòng tiền hiện tại khó có thể thổi bùng một xu hướng tăng lớn, nhưng vẫn sẽ có những cổ phiếu nổi bật.
Thị trường phái sinh hôm nay phản ánh kỳ vọng cao đối với thị trường cơ sở khi F1 duy trì chênh lệch dương trọn cả ngày. Những nhịp giảm intraday của VN30 hầu như không đồng pha với diễn biến của F1. Ví dụ nhịp giảm của VN30 xuống 1878 chênh lệch basis lên đỉnh với gần 9 điểm.
Chênh lệch này khiến vị thế Long không thực hiện được vì rủi ro cao. Bù lại các điểm Short khi VN30 va chạm với 1892.xx đều có lợi thế và rủi ro kiểm soát được. Tuy nhịp giảm về 1878 không đạt biên độ tương xứng ở F1 nhưng cũng là nhịp chỉnh dài nhất hôm nay.
Diễn biến đảo chiều ở khá nhiều cổ phiếu phiên này kết hợp với thanh khoản tăng cao buổi chiều cho thấy đang có sự thay đổi ở phía mua. Khi mức điều chỉnh không như ý, nếu vẫn quyết tâm mua thì lệnh vào sẽ phải thay đổi. Sự cứng rắn của bên cầm cổ sẽ ảnh hưởng đến quan điểm của người cầm tiền.
VN30 đóng cửa tại 1890.22. Cản gần nhất ngày mai là 1892; 1900; 1909; 1922; 1929; 1937; 1944; 1954. Hỗ trợ 1881; 1872; 1864; 1853; 1847.
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