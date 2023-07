Blog chứng khoán: Chốt dần là vừa

Thị trường cơ sở hôm nay tiếp tục dao động hẹp nhờ các trụ đổi vai cho nhau, nhưng với thanh khoản bắt đầu giảm. Ngưỡng quanh 16k tỷ khớp lệnh hai sàn cũng không phải là thấp, nhưng đã không tăng hoặc duy trì mức cao như kỳ vọng. Thị trường càng lên cao mà dòng tiền giảm đi thì không phải là tín hiệu tích cực.

Thêm nữa, hôm nay độ rộng thể hiện diễn biến giảm giá ở cổ phiếu áp đảo. Vẫn còn cả trăm mã tăng, nhưng cơ hội hẹp dần lại thì nên thận trọng và canh chốt dần là vừa. Bất kể có phải hiệu ứng đáo hạn phái sinh hay không, nhưng nên quan sát kỹ dòng tiền những ngày tới.

Trong ngắn hạn, tiền là yếu tố quyết định. Các chỉ số hôm nay vẫn giằng co giống phiên trước nhưng sức mạnh từ giá cổ phiếu thì có tín hiệu suy yếu. Thanh khoản tụt giảm là kết quả của lực mua giảm. Trong bối cảnh dư mua dư bán đều rất dồi dào, nếu một bên xuống lệnh mạnh mẽ và quyết đoán thì thanh khoản sẽ tăng cao thay vì ở mức thấp.

Nếu nhà đầu tư đã mua từ trước và nắm giữ thì hầu hết đang có lãi. Tâm lý chung lúc này có lẽ là chờ đợi xem ảnh hưởng của kết quả kinh doanh quý 2 còn kéo giá thêm được bao nhiêu. Giữ nguyên vị thế cũng có nghĩa là thị trường sẽ khuyết đi một phần sức cầu, trong khi dòng tiền đến sau càng lúc càng suy giảm sức mạnh theo chiều giá tăng. Hiện tượng tái cơ cấu danh mục cũng không thể duy trì mãi tỷ lệ 100% (chốt lời và vào lại toàn bộ số tiền). Nói tóm lại, đỉnh thanh khoản vẫn đâu đó quanh 20-23k tỷ, ngưỡng trung bình tầm 15-16k tỷ. Khi thanh khoản giảm dần xuống dưới mức trung bình thì nên thận trọng.

Việc bên bán chưa thoát hàng mạnh và tạo sức ép rõ ràng lên giá không có nghĩa là rủi ro phía cung không có. Tâm lý dò đỉnh rồi sẽ tới lúc tạo sự cộng hưởng bán ra đồng loạt. Trong quá trình đi lên và lợi nhuận đạt kỳ vọng, sẽ có những đợt chốt lời rả rích theo vùng giá và phần còn lại đu theo tới đỉnh hoặc qua đỉnh. Bán dần ở đoạn giá còn mạnh và cầu hưng phấn vẫn dễ chịu hơn, dù có thể thiệt một chút ở đoạn tăng rướn cuối cùng.

Thị trường phái sinh hôm nay tiếp tục phản ánh sự lo lắng về thị trường cơ sở đảo chiều. Dù rất sát ngày đáo hạn nhưng F1 vẫn mở rộng chiết khấu ngay sau nhịp tăng intraday đầu tiên tới lúc 10h của VN30. Chỉ số này đổi trụ nhưng không có sức mạnh vượt trội ở bên nào nên tiếp tục dao động hẹp giống hôm qua. Với basis chiết khấu tốt, có thể canh Long ngay cả với F1. Tuy nhiên cơ hội tốt hơn là ở F2 vì mức chiết khấu rộng hơn và kỳ hạn dài hơn, chưa kể khối ngoại luôn đảo kỳ hạn ở thời điểm này bằng cách đóng vị thế ở F1 và Long ở F2 tạo thêm sức cầu.

Tuy nhiên như đã nói hôm qua, rủi ro là F2 sẽ co dãn basis khi VN30 dao động. Điều này đã xảy ra hôm nay: Điểm Long khi VN30 phục hồi vượt 1161.xx thì F2 mở rộng chiết khấu thay vì chạy theo. Tuy nhiên từ góc độ kiểm soát rủi ro thì F2 an toàn hơn F1 và khi VN30 dao động từ 1161.xx tới 1167.xx rồi va chạm vào 1167.xx vài lần thì F2 cũng từ 1155.xx tới được 1161.xx. Biên độ thì hơi kém, nhưng an toàn.

Với khả năng tiếp tục dò đỉnh cao hơn của VN30 cho tới thời điểm đáo hạn phái sinh, cơ hội Long trading trong ngày vẫn còn. Basis là điểm mấu chốt, các vị thế Long cần có lợi thế chênh lệch và điểm vào đạt chuẩn.

VN30 chốt hôm nay tại 1166.82. Cản gần nhất ngày mai là 1167; 1173; 1176; 1182; 1189; 1196. Hỗ trợ 1161; 1155; 1147; 1142; 1138; 1132.

F2 tuy co dãn basis làm giảm hiệu quả của Long nhưng độ an toàn thì cao hơn F1.

