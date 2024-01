Blog chứng khoán: “Cửa” giảm gia tăng

Thị trường gia tăng thanh khoản trong phiên chiều nay khoảng 18% so với chiều qua và diễn biến giảm lặp lại cho thấy đang có áp lực bán mạnh lên. Hai nhịp tăng ngắn đều kết thúc bằng 2 nhịp giảm intraday và các chỉ số bị ép xuống mức thấp nhất cuối phiên.

Hiệu ứng kết quả kinh doanh ngày càng nhạt, thanh khoản chiều đẩy giá lên ở nhịp tăng luôn thấp hơn nhịp giảm. Mặc dù vẫn còn cả trăm cổ phiếu tăng giá nhưng số có được biên độ mạnh và thu hút dòng tiền thì không nhiều. Càng đi đến cuối mùa báo cáo tài chính quý, biên độ tăng mạnh càng khó xảy ra, nhất là khi tâm lý nghỉ ngơi cũng lan rộng hơn.

Thị trường vẫn không thể tìm thấy nhóm trụ nào khả dĩ thay thế ngân hàng lúc này. Hôm nay ngân hàng tiếp tục suy yếu rõ hơn, tiền vào ít hơn. Sau giai đoạn tăng mạnh dữ dội với thanh khoản lớn, cổ phiếu ngân hàng có 2 tuần lình xình xanh đỏ rồi thanh khoản xuống thấp. Rất có khả năng một lượng lớn tiền đã chốt lời và rút đi, lúc này giá đang được nâng đỡ chủ đạo là nhờ bên bán chưa thua lỗ nhiều trong ngắn hạn.

Nhịp tăng hơn 1 tuần nay giúp chỉ số và nhiều cổ phiếu có đỉnh cao mới trong ngắn hạn, nhưng nếu đi ngang hoặc lùi lại trong vài phiên nữa sẽ có nguy cơ tạo sự phân kỳ về mặt kỹ thuật. Thực ra các tín hiệu như vậy đều chạy sau diễn biến giá khá nhiều. Quán tính giá đã chậm lại từ sớm và nhịp tăng rướn này trên nền thanh khoản thấp là tín hiệu không tốt. Thường sẽ có một đợt chốt lời giảm danh mục ở đỉnh cao thứ nhất, sau đó dừng lại, cầu chậm chân sẽ đẩy tiếp nhịp thứ hai nhưng không lôi kéo được tiền vào thêm nên thanh khoản giảm xuống. Nhịp tăng thứ hai cũng thường là đợt chốt lời kế tiếp. Sau đó dòng tiền có xu hướng rút ra nghỉ ngơi chờ đợi. Nếu trong vài phiên tới thanh khoản bắt đầu giảm xuống rõ nét thì rủi ro điều chỉnh sẽ tăng lên rất cao, đơn giản vì sẽ nhiều người muốn nghỉ ngơi hơn sau một đợt “ăn no”.

Tuy nhiên thị trường có điều chỉnh thì cũng chỉ là do yếu tố cung cầu ngắn hạn. Vẫn không có thông tin bất lợi nào đáng kể, xu hướng tăng dài hạn đi cùng với chu kỳ kinh tế, chu kỳ lãi suất đã định hình, nên các nhịp điều chỉnh ngắn hạn là để tăng tiếp. Dù vậy các giao dịch ngắn hạn sẽ chậm lại vì ít cơ hội lợi nhuận hơn trước, những vị thế dài hạn cũng có thể tranh thủ co giãn để tối ưu. Thị trường có thể lùi lại xuống mặt bằng thấp hơn và đi ngang để hình thành vùng tích lũy mới.

Cơ hội ngắn hạn lúc này nên giành cho thị trường phái sinh. Các nhịp tăng intraday hôm nay đều có biên độ nhỏ hơn nhịp giảm, nên chiến lược ưu tiên Short là đúng. Đầu phiên là nhịp VN30 va chạm vào 1185.xx và thất bại, basis F1 cực kỳ thuận lợi cho Short khi chênh lệch dương gần 4 điểm. Phía dưới 1185.xx là 1182.xx và rất sâu là 1175.xx. Tuy VN30 chỉ xuyên nhẹ qua 1182.xx để xuống khoảng 1181 nhưng đoạn cuối basis co lại giúp biên lợi nhuận tốt hơn, đó là phần “bù” lợi nhuận.

Buổi chiều VN30 có một nhịp hồi, cũng có thể Long được nhưng chỉ số không có nhóm dẫn, chỉ là hồi giá của một số trụ. F1 phản ứng lạc quan thái quá, mở rộng basis lên sát 1190.xx. VN30 tạo đỉnh cao thứ 2 cao hơn và F1 tạo 2 đỉnh tương đương nhau, tức là basis đã bị co hẹp lại. Lý do duy nhất là Short cản dày hơn. Như vậy kịch bản tệ nhất là VN30 sẽ tiến tiếp tới 1190.xx và F1 tiếp tục co basis thì ngưỡng stoploss sẽ là VN30 vượt 1190.xx. Kịch bản đẹp là các trụ sẽ quay đầu và VN30 rơi trở lại vùng 1185.xx tới 1182.xx giống buổi sáng. Kịch bản cực đẹp là VN30 thủng 1182.xx để tới 1175.xx. Nếu thận trọng thì điểm đóng Short một phần sẽ là VN30 tới 1185, điểm thứ hai là tới 1182 và phần nhỏ còn lại có thể đặt cược cho kịch bản xuống 1175.

F1 duy trì basis dương rộng là cơ hội có thêm phần bù lợi nhuận cho Short.

Với mức basis vẫn chênh lệch dương khá lớn như thể hiện hôm nay, kỳ vọng trên thị trường cơ sở vẫn còn. Tuy nhiên khi cổ phiếu ngân hàng đã yếu đi rõ nét mà không có trụ nào khác thì đường ít cản trở nhất là giảm, biên độ thì tùy bên bán. Hiện dòng tiền vẫn đang có xu hướng rút ra mạnh hơn và hình thành các nhịp giảm intraday dài hơn. Chiến lược vẫn là Long ngắn Short dài, ưu tiên Short.

VN30 chốt hôm nay tại 1179.45. Cản gần nhất ngày mai là 1185; 1191; 1195; 1200; 1206; 1213; 1219. Hỗ trợ 1175; 1165; 1160; 1153; 1145; 1140.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.