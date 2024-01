Dự báo VN-Index có thể đạt 1.400 điểm, ACBS gọi tên ba nhóm ngành tiềm năng nhất năm 2024

Trong báo cáo triển vọng thị trường chứng khoán năm 2024, ACBS đưa ra hai kịch bản.

Ở kịch bản cơ sở, VN-Index dao động trong vòng 1.000 - 1.280 điểm. Kịch bản này được xây dựng trên cơ sở kinh tế Mỹ hạ cánh mềm tuy nhiên lạm phát dai dẳng. Fed chỉ bắt đầu cắt giảm lãi suất từ Q3/2024 với tốc độ cắt giảm chậm 0,75% trong năm 2024 như Plot dot hiện tại. Kinh tế thế giới tăng trưởng thấp, Trung quốc tiếp tục suy thoái.

Tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 5,6%. Lãi suất VND tiếp tục duy trì ở mức thấp. Do đó, chênh lệch lãi suất USD, VND vẫn cao và kéo dài xuyên suốt năm 2024, áp lực lên tỷ giá USD/VND vẫn hiện hữu. Sự mất giá chủ yếu tập trung vào nửa đầu năm 2024 và sau đó hồi phục dần vào cuối năm. Tuy nhiên giảm nhẹ so với năm 2023 (VND mất giá 1,6% so với USD).

Các biện pháp, chính sách hỗ trợ nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán cần thêm thời gian để phát huy tác dụng. Thị trường bất động sản vẫn trầm lắng, trong khi áp lực trả nợ trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản trong năm 2024 vẫn còn rất lớn.

Chiến lược đầu tư: Ưu tiên chiến chiến lược "Stock Pick", lựa chọn các nhóm ngành và doanh nghiệp có triển vọng lợi nhuận 2024 khả quan, không phụ thuộc lớn vào kỳ vọng phục hồi của các nền kinh tế, tình hình tài chính lành mạnh, định giá hấp dẫn như Công nghệ, Bất động sản Khu công nghiệp, Dầu khí, Hóa chất, Đầu tư công.

Kịch bản tích cực, Vn-Index dao động trong vòng 1.140 đến 1.400 điểm. Ở kịch bản này, kinh tế Mỹ hạ cánh mềm, tuy nhiên lạm phát vẫn giảm nhanh hơn kỳ vọng. Fed cắt giảm lãi suất sớm từ giữa Q2/2024, tỷ lệ cắt giảm sâu trên 1,50% trong năm 2024. Kinh tế Thế giới tăng trưởng tốt hơn dự báo, kinh tế Trung Quốc phục hồi tích cực. Điều này chỉ bắt đầu bộc lộ từ nửa cuối năm 2024.

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 6,0%. Lãi suất VND tiếp tục duy trì ở mức thấp. Tuy nhiên, do Fed mạnh tay cắt giảm lãi suất USD, chênh lệch lãi suất USD, VND giảm nhanh. Áp lực lên tỷ giá không đáng kể, VND mất giá ít hơn 1% so với USD.

Các biện pháp, chính sách hỗ trợ nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng phát huy hiệu quả mạnh mẽ và có tính lan tỏa. Đặc biệt là các chính sách liên quan tới thị trường bất động sản, ngành ngân hàng. Hệ thống KRX sớm đưa vào vận hành. Việt Nam đạt được tiến độ đáng kể trong việc xử lý các vướng mắc để tiến tới nâng hạng thị trường.

Chiến lược đầu tư: Ưu tiên chiến lược dòng tiền. Tập trung vào các nhóm ngành vốn hóa lớn, định giá hấp dẫn/rẻ so với lịch sử, có khả năng hấp thụ dòng tiền lớn và có triển vọng hồi phục lợi nhuận so với năm 2023: Ngân hàng, Bất động sản, Bán lẻ và tiêu dùng.

Rủi ro địa chính trị là một trong những yếu tố được quan tâm nhiều nhất trong năm 2024, năm của các cuộc bầu cử ở rất nhiều quốc gia, từ đó có thể dẫn tới những thay đổi lớn về chính sách kinh tế và đối ngoại. Rủi ro địa chính trị là một sự kiện thiên nga đen mà ảnh hưởng của nó có thể trên bình diện khu vực và toàn cầu. Những căng thẳng ở phạm vi khu vực gần đây khiến lo ngại về rủi ro địa chính trị ngày càng lớn.

Việt Nam là nền kinh tế mở, với động lực tăng trưởng có sự đóng góp rất lớn từ hoạt động xuất nhập khẩu và FDI, tập trung vào các thị trường lớn Mỹ, EU, Trung Quốc. Vì vậy, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam luôn gắn liền với triển vọng tăng trưởng từ các thị trường này.

Tuy nhiên, Chính phủ Việt Nam đang tập trung thúc đẩy nhu cầu trong nước thông qua các chính sách đầu tư công, chính sách tài khóa. Điều này đã được những thành tựu nhất định trong giai đoạn vừa qua, đặc biệt là vấn đề cơ sở hạ tầng, từ đó tiếp tục thu hút vốn đầu tư FDI.

Với quy mô nền kinh tế và quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại, mục tiêu lớn nhất của thị trường chứng khoán trong giai đoạn trước mắt là nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, từ đó thu hút thêm dòng vốn đầu tư gián tiếp cho nền kinh tế. Mặc dù còn nhiều khó khăn về mặt quy định, tuy nhiên, sự kiện này sớm muộn cũng phải xảy ra vì vậy đây là yếu tố quan trọng cần theo dõi sát sao.