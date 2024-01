Kịch bản nào có thể đưa VN-Index vượt 1.500 điểm trong năm2024?

Chứng khoán Yuanta vừa đưa ra những nhận định về kinh tế Việt Nam năm 2024 và dự báo thị trường chứng khoán.

Với kinh tế, Yuanta dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2024 sẽ đạt khoảng 5.8%. Động lực tăng trưởng trong năm 2024 kỳ vọng tới từ các yếu tố: Giải ngân đầu tư công kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng so với 2023 khi nhiều dự án đã đi vào xây dựng, nhiều nút thắt đã được tháo gỡ so với những năm trước như việc chỉ định thầu, nhiều mỏ đá mới được cấp phép, giá nguyên vật liệu hạ nhiệt so với những năm trước.

Tăng trưởng tín dụng kỳ vọng mạnh mẽ trong 2024 sẽ là động lực tăng trưởng cho nền kinh tế, cùng với các chính sách hỗ trợ khai thông thị trường bất động sản, trái phiếu.

Nguồn vốn FDI kỳ vọng duy trì xu hướng tăng trưởng mạnh như năm 2023 sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất công nghiệp và xuất nhập khẩu trong trung và dài hạn. Việt Nam ký kết đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản và Mỹ gần đây cũng là yếu tố hỗ trợ cho dòng vốn FDI sắp tới.

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp và Xuất nhập khẩu đều có sự hồi phục trở lại trong những tháng gần đây, tuy nhiên tốc độ còn chậm, kỳ vọng sẽ tăng trưởng tốt hơn trong nửa cuối năm 2024 khi nhu cầu hồi phục trở lại tại các nền kinh tế lớn.

Đối với thị trường chứng khoán, Yuanta kỳ vọng Fed có thể sẽ sớm nới lỏng trong năm 2024 với kỳ vọng 3 lần giảm lãi suất. Dự báo mức lãi suất cơ bản của Fed sẽ ở mức 4.59%, giảm 0.74 điểm cơ bản so với mức 2023.

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ đi ngang so với 2023 và khả năng suy thoái được đánh giá thấp. Trong đó, châu Âu và Trung Quốc được kỳ vọng sẽ có mức tăng trưởng cao trong năm 2024, được xem là động lực thúc đẩy tăng trưởng cho khu vực Đông Nam Á.

Lạm phát hạ nhiệt, thúc đẩy các ngân hàng trung ương sớm nới lỏng năm 2024. Dự báo lạm phát toàn cầu có thể đạt mức 5.8-5.9%, Việt Nam ở mức dưới 4%. Lãi suất duy trì ở mức thấp, trong đó lãi suất huy động dự báo sẽ tiếp tục ở mức thấp trong nửa đầu năm 2024 và tăng nhẹ trong 6 tháng cuối năm 2024.

Dự báo tăng trưởng EPS 2024 của các doanh nghiệp niêm yết HSX đạt 28% so với 2023. Triển khai hệ thống KRX và nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2024 được xem là động lực thúc đẩy cho thị trường.

Trên cơ sở đó, Yuanta đưa ra ba kịch cho chứng khoán năm 2024. Kịch bản cơ sở, Vn-Index đạt 1.414 điểm, tăng trưởng 25,13% với P/E dự phóng 11,95x; Kịch bản lạc quan VN-Index đạt 1.583 điểm tăng trưởng 40,13% với P/E dự phóng 13,38%; Kịch bản lạc quan VN-Index đạt 1.183 điểm với tăng trưởng 4,71% P/E dự phóng 10x.

Rủi ro thứch thức gồm suy thoái vẫn có khả năng xảy ra khi mức độ hồi phục vẫn còn yếu. Căng thẳng địa chính trí vẫn là yếu tố khó dự đoán và sẽ

ảnh hưởng đến lạm phát trong năm 2024. Chính sách tiền tệ chưa hoàn toàn đồng thuận trong năm 2024, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Áp lực đáo hạn trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản trong năm 2024.