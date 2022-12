Blog chứng khoán: Cung cầu cân bằng, dòng tiền chuyển hướng

Thị trường cân bằng hơn trong phiên hôm nay và biên độ dao động nhìn chung cũng hẹp lại. Nhờ đó, thanh khoản giảm không phải là tín hiệu đáng ngại, ít nhất cho tới khi lực cầu yếu hay áp lực bán mạnh đủ tạo hiệu ứng rõ hơn trên giá cổ phiếu.

Các chỉ số trồi sụt nhẹ chủ đạo do hiện tượng giằng co giữa các cổ phiếu lớn. Đó là điều không quan trọng, vì cổ phiếu mới là yếu tố đem lại lợi nhuận hay thua lỗ. Hôm nay có sự dịch chuyển nhẹ về dòng tiền, các cổ phiếu vừa và nhỏ trong nhóm xây dựng và bất động sản có yếu tố đầu tư công, cổ phiếu nông nghiệp và hàng không phát tín hiệu mạnh.

Vấn đề lớn là nhóm blue-chips không đủ khỏe để giúp các chỉ số tăng rõ hơn, về tổng thể chỉ đủ để giữ nhịp loanh quanh tham chiếu. Một số mã lớn đang có tín hiệu điều chỉnh và biên độ giảm vẫn còn, có khả năng gây sức ép lên chỉ số. Thanh khoản yếu ở nhóm blue-chips cũng sẽ làm giảm cơ hội đẩy chỉ số quay lại xu hướng tăng. Vì vậy khả năng cao là cổ phiếu vừa và nhỏ sẽ hấp dẫn hơn đối với lượng vốn nhỏ.

Việc Trung Quốc nới lỏng cũng tạo lý do vừa đủ cho sự hưng phấn ở nhiều cổ phiếu. Tuy nhiên đây không phải là động lực lâu bền. Hiệu ứng thanh khoản nhỏ ở các mã penny hay midcap có thể tạm thời cân bằng lúc này, nhưng càng về cuối năm dòng tiền có nguy cơ càng giảm. Thị trường tạm thời đã đạt đỉnh về thanh khoản, từ mức trên 24k tỷ còn hơn 13,3k tỷ hôm nay. Trong nhịp điều chỉnh ngắn hạn, thanh khoản giảm cũng không phải là xấu. Tuy nhiên cũng phải nhìn biên độ tăng ở nhịp trước đó, cường độ quá mạnh thì mức độ hài lòng cũng rất cao. Loay hoay giao dịch thời điểm cuối năm không chừng lại mất lãi, nếu có tham gia cũng chỉ với một tỷ trọng nhỏ. Nếu dòng vốn ngoại cũng đã đạt đỉnh thì kịch bản tích cực nhất những tuần cuối năm là đi ngang trong biên độ rộng để tích lũy.

Vẫn giữ quan điểm lúc này không nên mải mê tìm kiếm mọi cơ hội trên thị trường. Nhịp tăng vừa rồi là món quà cuối năm quá đẹp. Không nên nhìn thấy người khác có tiền thì mình cũng phải kiếm cho bằng được. Thói đời trong giao dịch là nhịp tăng ngon nhất, dễ ăn nhất thường lại chỉ đi được một phần vốn nhỏ, nhưng hiệu ứng tự tin lại rất lớn. Đến khi quyết định đánh to thì thị trường lại khó, rủi ro nhảy sai nhịp, xác suất chọn nhầm cổ phiếu lại cao. Vì vậy thua lỗ thường thấy là do khoản lỗ dù nhỏ ở vị thế lớn cũng gây thiệt hại nhiều hơn khoản lãi to ở vị thế nhỏ.

Chiến lược phái sinh dự kiến hôm nay là canh Short với kỳ vọng các trụ sẽ tiếp tục giảm gây sức ép lên VN30 nhưng hiện tượng đổi trụ đã hạn chế được chiều giảm. Tuy vậy biên độ cũng khá rộng và basis rất chặt là lợi thế. VN30 phản ứng chuẩn với các mốc 1073.xx và 1080.xx. Nói chung trade phái sinh lúc này tiện hơn cổ phiếu.

F1 đóng cửa hôm nay có basis đảo dương 4,9 điểm, khả năng cao VN30 đầu tuần tới sẽ có nhịp tăng. Chiến lược là Long trước Short sau.

VN30 chốt hôm nay tại 1065.08 ngay tại một mốc. Cản kế tiếp phiên tới là 1070; 1073; 1080; 1089; 1100; 1106. Hỗ trợ 1057; 1049; 1040; 1034; 1028.

Tuy các trụ đổi vai hạn chế chiều giảm của VN30 nhưng biên dao động trong phiên rất đủ hấp dẫn cho Short.

