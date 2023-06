Blog chứng khoán: Dòng tiền bắt đầu giảm mạnh

Sức mua giảm mạnh phiên cuối tuần khiến những nỗ lực phục hồi không đem lại kết quả. Nhiều lần chỉ số đại diện nhóm blue-chips VN30 đã vượt tham chiếu, nhưng lực kéo từ nhóm trụ đã “hụt hơi” phút cuối. Thanh khoản rổ này xuống mức đáy 21 phiên.

Nhìn từ góc độ người bán thì dĩ nhiên thanh khoản xuống thấp là tín hiệu áp lực có phần vơi đi, nhất là sau phiên xả lớn hôm qua. Tổng khớp hai sàn giảm 34% so với phiên trước, còn khoảng 11,5k tỷ, kém nhất 5 tuần. Tuy nhiên từ góc độ người mua, giá giảm trên diện rộng nghĩa là họ từ chối mua giá cao.

Đây là sự giằng co giữa 2 quan điểm, bên cầm tiền nếu đã chốt thì chưa có lý do gì để mua lại. Người chưa mua có tâm lý chờ đợi giá giảm thêm. Bên cầm cổ tùy vào ngưỡng chịu đựng rủi ro mà có quyết định bán hay không, bán bao nhiêu… Thị trường luôn lặp lại những tình huống giằng co như vậy sau khi tạm thời đạt một đỉnh cao ngắn hạn.

Lần này đỉnh của thị trường không nhất thiết trùng với đỉnh của cổ phiếu. Rất nhiều mã đã tăng vượt xa chỉ số, vì vậy câu chuyện không hẳn là VNI ở đỉnh nào, mà là ngưỡng hài lòng và sự vận động của dòng tiền với từng cổ phiếu. Lấy ví dụ nhóm blue-chips, nhiều mã chưa tăng nhiều, còn xa mới tới đỉnh tương xứng với chỉ số (VN30) nhưng giao dịch vẫn yếu, đó là do dòng tiền chưa tìm đến. Nhiều mã khác dù chỉ số chững lại ở một ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật nào đó thì vẫn sẽ bị bán mạnh, đơn giản vì dòng tiền đang thoát ra.

Như vậy, việc hành xử ở thời điểm này không có mẫu số chung nào cả. Thị trường có thể lùi một nhịp để lấy đà để tăng tiếp, có thể tạo đỉnh và điều chỉnh, nhưng cổ phiếu sẽ diễn biến khác nhau. Kịch bản khả dĩ là biến động sẽ hẹp ở những cổ phiếu cơ bản mới tăng ít hoặc chưa tăng, bị dòng tiền bỏ quên, phần còn lại sẽ chỉ dừng giảm khi cung cầu cân bằng.

Thực tế là thị trường biến động gần đây không phải là một sóng tăng, mà vẫn chỉ là dao động. Sóng tăng chỉ xuất hiện với cổ phiếu cụ thể. Vì vậy nếu VNI quay đầu điều chỉnh thì cũng là bình thường. Các yếu tố hỗ trợ vẫn chưa đủ “chín”, nhất là khi số liệu vĩ mô quý 2 tốt xấu đan xen. Vĩ mô có thể không xấu hơn nữa, nhưng với tình hình quý 2, sự cải thiện có lẽ cần thời gian dài hơn dự kiến. Hiện dòng tiền vào mới có lẽ đã đạt giới hạn trong ngắn hạn, margin tăng trong nhóm đầu cơ thời gian qua đang được trả lại nguồn. Thị trường đã xuất hiện những phiên thanh khoản trên 20k tỷ và giá đều suy yếu, nghĩa là có lực phân phối tại phiên đó và dòng tiền không quay lại đủ nhiều để bù đắp. Hiện tượng rút dần tiền ra sẽ dẫn tới thanh khoản suy giảm dần. Hôm nay giao dịch trở lại ngưỡng thấp quanh 10k tỷ. nếu giao dịch duy trì loanh quanh mức 10-15k tỷ, tình thế sẽ chưa thể thay đổi.

Nếu chấp nhận thị trường chưa thật sự kết thúc chu kỳ tích lũy tạo đáy thì việc tăng giảm không phải vấn đề lớn. Điều cần làm là duy trì sức mua phù hợp để có thể quay lại tích lũy cổ phiếu ở giá tốt hơn.

Thị trường phái sinh hôm nay không chơi được, khả năng giảm ở chỉ số cơ sở là cao, nhưng F1 chiết khấu quá rộng, không có setup nào phù hợp. Thanh khoản F1 đã giảm 20% so với hôm qua và tổng giá trị danh nghĩa thị trường này giảm 21%. Với dòng tiền suy giảm mạnh trên cơ sở, các trụ kém thì khả năng dao động hẹp là cao. Vì vậy phái sinh những ngày tới có thể tiếp tục khó chơi.

VN30 chốt hôm nay tại 1123.13. Cản gần nhất phiên tới là 1131; 1135; 1139; 1147; 1154. Hỗ trợ 1120; 1114; 1109; 1103; 1100; 1094.

Phái sinh hôm nay không có setup nào để giao dịch.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.