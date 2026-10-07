Blog chứng khoán: Dòng tiền chọn lọc

Nhịp điều chỉnh intraday hôm nay cho thấy dòng tiền hành động khá tích cực. Thanh khoản phiên chiều tốt hơn, giá phục hồi rõ nét. Chỉ có điều tổng thể thanh khoản vẫn còn kém.

Tranh minh họa.

Câu hỏi lớn nhất lúc này là thị trường đã “tới đáy” hay chưa, về điểm số thì khó nói vì ngưỡng quanh 1730 vẫn phải nhờ trụ. “Đáy” hợp lý hơn là tính với cổ phiếu, mà mỗi cổ phiếu sẽ khác nhau do trạng thái phân hóa dòng tiền như hiện tại.

Để xác định được đáy thì tốt nhất là giá nên hình thành một vùng tham chiếu tương đối ổn định và xuất hiện các phiên hoặc các nhịp “test cung” intraday. Một số mã “test” đáy tham chiếu trong quá khứ cũng là mốc quan sát được. Vì lúc này dòng tiền rất chọn lọc nên danh mục cũng phải chọn lọc, khi không có yếu tố bên ngoài chi phối, quan sát cung cầu cụ thể ở từng cổ phiếu sẽ chính xác hơn. Bán ít, bán chọn giá trong thời điểm hiện tại là tín hiệu tích cực.

Phiên hôm nay điểm số vẫn giảm nhưng cổ phiếu thì phân hóa rõ nét. Hơn một nửa số cổ phiếu có giao dịch của VNI (50,9%) xuất hiện biên độ hồi từ 1% so với giá Low, bất kể giá chốt xanh hay đỏ, đều là biểu hiện của dòng tiền bắt đáy. Còn lại thanh khoản cao hay thấp tùy thuộc vào mức độ quyết liệt của mỗi bên.

Sắp đến thời điểm xuất hiện kết quả kinh doanh quý 3/2026 nên cả mua lẫn bán đều có điểm tựa để hành động. Thông thường khi các thông tin bất lợi không còn mới, áp lực cắt lỗ sẽ giảm xuống và kỳ vọng củng cố khả năng chịu đựng của danh mục đang lỗ tốt hơn. Tuy nhiên hạn chế lớn nhất là tiền quá ít, bán yếu mà không có cầu kéo lên thì cũng chỉ có thể lình xình. Do đó việc chọn mã quyết định phần lớn cơ hội lợi nhuận, nhất là khi động lực tổng thể không có để hình thành một sóng lớn với diễn biến tăng lan tỏa rộng. Tổng thanh khoản khớp lệnh hai sàn hôm nay chưa tới 13,2k tỷ (không tính thỏa thuận) là khá thất vọng. Mức độ tập trung của dòng tiền rất cao, chỉ số ít cổ phiếu hút được thanh khoản và tăng giá mạnh, nghĩa là xác suất chọn sai rất cao.

Theo lịch sử thì kết quả kinh doanh quý 3 thường không tạo sóng lớn cho thị trường mà chỉ tạo sóng với cổ phiếu. Một số cổ phiếu đã được đầu cơ trước và đang có sóng tăng dễ nhận đang “chạy” vòng đầu tiên. Khả năng cao các nhịp tăng ở các cổ phiếu sẽ đan xen, những mã phản ánh sớm và được đầu cơ sớm sẽ hết động lực khi có thông tin chính thức và dòng tiền sẽ xoay vòng sang các cổ phiếu khác chưa tăng. Vì vậy chiến lược ngắn hạn hợp lý là đánh lần lượt, không nên kỳ vọng quá cao trong tháng 10, càng không nên căn cứ vào VNI để đặt mục tiêu.

Thị trường phái sinh hôm nay nhiễu trong phần lớn thời gian, trừ nhịp VN30 lao dốc đầu ngày không giao dịch được, toàn bộ phiên sáng chỉ số luẩn quẩn trong biên độ 1885.xx tới 1892.xx, Long hay Short đều rất dễ “nổ” lệnh dừng. Buổi chiều có nhịp lên tích cực khi VN30 phản ứng với 1885.xx thì tại đáy basis thiệt cho Long tới gần 6 điểm mà lại không có gì chắc chắn VN30 sẽ phá vỡ cản 1892.xx, tức là thoát khỏi vùng dao động buổi sáng. Chờ được chỉ số đột phá thì basis cũng vẫn thiệt hơn 6 điểm mà VN30 cũng không đủ động lực tới 1903.xx. F1 tăng vượt 1903 cũng chỉ là diễn biến mang tính may mắn.

Với nền thanh khoản thấp dưới 15k tỷ khớp hai sàn (không tính thỏa thuận), thị trường duy trì trạng thái phân hóa giằng co như hiện tại có thể củng cố nền giá ở cổ phiếu. Có thể mở vị thế ngắn hạn với cổ phiếu đã tạo nền giá hoặc quay lại đáy cũ.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1894.2. Cản gần nhất ngày mai là 1904; 1914; 1922; 1931; 1940; 1955. Hỗ trợ 1892; 1885; 1874; 1865; 1850.

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