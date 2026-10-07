Giằng co phân hóa, dòng tiền vẫn rất thận trọng

Mặc dù thanh khoản sàn HoSE chiều nay tăng mạnh gần 58% so với buổi sáng, nhưng tổng thể hôm nay vẫn là một ngày giao dịch chậm. Giá trị khớp lệnh sàn này giảm 14% so với phiên trước, cổ phiếu phân hóa cân bằng.

VN-Index có phiên đảo chiều thứ ba liên tiếp nhờ hoạt động bắt đáy.

VN-Index đóng cửa vẫn giảm nhẹ 0,32% (-5,69 điểm) nhưng là tốt hơn đáng kể so với phiên sáng (giảm 0,81%/-14,27 điểm). Độ rộng khá hơn đáng kể với 150 mã xanh và 151 mã đỏ (phiên sáng 101 mã xanh/172 mã đỏ).

Độ rộng này cho thấy giao dịch đã có khởi sắc buổi chiều, dù mức độ phục hồi không quá nhiều. Khi số lớn cổ phiếu tăng giá kết hợp với thanh khoản tăng (so với phiên sáng) tức là bên mua đã hành động tích cực và chủ động hơn. Dù vậy so với diễn biến đảo chiều hôm qua, chiều nay vẫn chưa thể hiện được sức mạnh tương đương.

VN-Index chưa thể đảo chiều rõ nét qua tham chiếu do khả năng phục hồi của các trụ còn hạn chế. VIC bắt đầu lên giá từ gần 1h30 và đóng cửa còn giảm 0,86%, tức là riêng chiều nay đã hồi lại khoảng 1,28% so với mức chốt buổi sáng. VHM không hồi được, thậm chí tụt thêm 0,15% nữa, đóng cửa giảm 1,45%. GAS cũng tụt thêm 0,63% thành giảm 1,13%. Một số mã khác cũng yếu đi khá nhiều trong buổi chiều như LPB, STB, SSB.

Thống kê rổ VN30 chiều nay có 10 cổ phiếu tụt giá và 18 mã cải thiện. Một số cổ phiếu tăng khá xuất sắc, chỉ là sức mạnh vốn hóa không đủ để thay thế các trụ. MSN riêng buổi chiều tăng thêm tới 2,59% và đóng cửa tăng tổng cộng 4,44% so với tham chiếu. BSR cũng “bay” cao thêm 1,76%, chốt tăng 2,09%. VIB tăng thêm 2,21% thành +2,96%. VPB tăng thêm 1,74% đảo chiều thành công vượt tham chiếu 0,86%...

VN30-Index đóng cửa cũng giảm 0,24% với 11 mã tăng và 19 mã giảm. Thanh khoản rổ này phiên chiều tăng mạnh 90% so với buổi sáng, xác nhận có hoạt động mua tích cực hơn. Tuy nhiên so với chiều qua, thanh khoản VN30 giảm nhẹ hơn 7%. Khả năng duy trì phân hóa và nghiêng nhiều hơn về sắc đỏ vẫn phản ánh tâm lý thận trọng từ bên mua. Chiều qua dòng tiền tốt hơn và giá đảo chiều diện rộng hơn trong nhóm này.

Giao dịch hôm nay rất tập trung, ở cả nhóm giảm mạnh nhất lẫn nhóm tăng mạnh nhất, cho thấy tính lựa chọn cao của dòng tiền.

Với các cổ phiếu còn lại, dòng tiền cũng thận trọng đáng kể. Giá trị khớp lệnh HoSE buổi chiều tăng 2.789 tỷ đồng so với phiên sáng thì riêng rổ VN30 đã đóng góp 2.234 tỷ đồng. Với độ rộng thay đổi khá tốt (thêm khoảng 50 cổ phiếu tăng giá vượt tham chiếu), bên mua cũng tích cực nhưng chưa thể tạo kết quả áp đảo.

Đó là chưa kể hoạt động mua nâng giá đang rất tập trung. Cụ thể, tổng thanh khoản ở nhóm cổ phiếu xanh đạt khoảng 5.206 tỷ đồng thì 12 cổ phiếu tăng giá mạnh từ 1% trở lên và thanh khoản tốt nhất đã chiếm 64,3%. MSN dẫn đầu với 1.152,4 tỷ đồng, cũng là cao nhất thị trường. Đây cũng là kỷ lục giao dịch của MSN kể từ đầu tháng 5/2026 đến nay. MWG khớp 408,2 tỷ, giá tăng 1,18%; MSB khớp 273,9 tỷ, giá tăng 1,74%; PVT khớp 264,6 tỷ, giá tăng 1,43%; BSR khớp 210 tỷ, giá tăng 2,09%; GMD khớp 191,2 tỷ, giá tăng 4,23% là những cổ phiếu thu hút dòng tiền ấn tượng nhất.

Hiện tượng tăng giá chọn lọc cũng như thu hút dòng tiền rất tập trung này cho thấy thị trường vẫn có hoạt động tích lũy, chỉ là khó xuất hiện một trào lưu mua bán cởi mở. Toàn sàn HoSE có 27 cổ phiếu tăng giá từ 1% trở lên với thanh khoản trên 10 tỷ đồng đã chiếm 31,4% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn. Phía ngược lại có 27 cổ phiếu giảm giá từ 1% trở lên với ngưỡng thanh khoản tương tự, chiếm 27,4% giá trị sàn. Như vậy chỉ 14,8% số cổ phiếu có giao dịch ở HoSE hôm nay – những mã biến động lớn nhất theo cả hai chiều – đã chiếm gần 59% tổng thanh khoản sàn.

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang bán ra rất mạnh, chiều nay thêm 470 tỷ đồng nữa bị rút ròng, so với -452 tỷ đồng trong buổi sáng. Khối này xả ròng 403,4 tỷ đồng tại PNJ. Ngoài ra TCB -112,1 tỷ, HDB -95,5 tỷ, FPT -66,6 tỷ, VIX -43,3 tỷ, MSB -35,2 tỷ, GMD -34,7 tỷ, HAH -33,9 tỷ, TCX -33,7 tỷ, VHM -32,4 tỷ. Phía mua ròng có MSN +44,3 tỷ, BSR +36,7 tỷ, VIB +32,7 tỷ, MCH +30,4 tỷ.