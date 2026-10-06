Blog chứng khoán: Tín hiệu tích cực từ cổ phiếu blue-chips

Sau nhiều ngày tỷ trọng thanh khoản của nhóm VN30 ở mức thấp, hôm nay giao dịch đã khởi sắc hơn, chiếm khoảng 60,5% sàn HSX, cao nhất 7 phiên. Đi kèm với thanh khoản cải thiện là một nhịp hồi giá khá tích cực.

Tranh minh họa.

Quan sát diễn biến giá của các cổ phiếu VN30, hầu hết đều xuất hiện đáy trong khoảng 1h45 đến 2h chiều và có nhịp lên giá trong thời gian còn lại. Khá thú vị là VIC lại trượt giảm sâu hơn trong khoảng thời gian này. Có vẻ vai trò của VIC đã tạm thời kết thúc sau khi số lớn các mã khác đi lên.

VNI dĩ nhiên cũng hình thành một nhịp tăng trong cùng khoảng thời gian. Chỉ số tạo đáy lúc 1h41, giảm hơn 1% sau đó phục hồi dần và đóng cửa tăng 0,34%. Điểm tích cực ở nhịp hồi điểm là có sự hỗ trợ của số lớn cổ phiếu thay vì chỉ kéo một vài trụ. Quan sát độ rộng sàn HoSE cùng thời gian, cũng có sự thay đổi tích cực dần dù mức tăng về cuối không thực sự mạnh ở diện rộng. Điều này cũng dễ hiểu vì đại đa số cổ phiếu trước hết cần vượt qua khoảng giá giảm lớn từ sáng rồi mới có thể vượt tham chiếu.

Một tín hiệu tốt khác là thanh khoản gia tăng cùng chiều với giá: VN30 tăng thanh khoản 38% so với phiên sáng và 25/30 cổ phiếu có giá đóng cửa cao hơn mức chốt phiên sáng. Như vậy bên mua đã có sự chủ động nâng giá rõ ràng và khi lượng bán cản nhiều, để đẩy giá lên thanh khoản sẽ tăng.

Tổng thể nhịp phục hồi nửa sau phiên chiều cũng được xác nhận ở số lớn cổ phiếu, không chỉ bó hẹp trong rổ VN30: VNI hồi lên 1,39% so với giá Low thì 54% số cổ phiếu có giao dịch cũng đạt biên độ phục hồi tương đương hoặc mạnh hơn. Nói đơn giản thì nhịp hồi này điểm số được dẫn động từ nhóm blue-chips và có sự lan tỏa ở nhiều mã còn lại. Nhờ đó, nhịp phục hồi có tính tin cậy cao hơn, giá trị của “nến rút chân” của VNI hôm nay có giá trị hơn.

Nếu khả năng duy trì phân hóa và chiến lược mua chủ động tiếp diễn, khả năng tạo đáy ngắn hạn sẽ có cơ hội cao. Tuy nhiên không cần phải vội vàng ở một diễn biến duy nhất. Diễn biến hôm nay mới là tín hiệu lạc quan ở nhóm blue-chips, chưa phải ở diện rộng vì nhiều mã mới hồi giá với thanh khoản kém. Tổng giao dịch khớp lệnh hai sàn hôm nay khoảng 15,5k tỷ chưa tính thỏa thuận, thị trường nên duy trì ngưỡng giao dịch này trong vài phiên kế tiếp để xác nhận dòng tiền lớn vận động mạnh trở lại sau thời gian dài “nằm im”.

Nhịp đảo chiều của VN30 nửa sau phiên chiều mạnh về biên độ nhưng khó giao dịch với phái sinh vì basis chênh lệch rộng. Hành động trên thị trường phái sinh phiên này lạ. Ban đầu nhịp trượt từ 1902.xx xuống 1886.xx thì bình thường, basis không chênh lệch nhiều, dễ Short. Tuy nhiên từ đoạn VN30 thủng 1886 xuống 1875.xx thì basis bắt đầu mở rộng. Tại đáy của VN30 chuẩn 1875.xx basis chênh lệch tới hơn 8 điểm. Mặc dù đây là một tín hiệu cho thấy có hoạt động tích lũy Long nhưng chỉ phù hợp cho hoạt động Short cover, còn vào Long mới với chênh lệch như vậy trong khi VN30 còn không biết có vượt được 1886.xx hay không thì rủi ro/lợi nhuận không tương xứng.

Tín hiệu vào Long chỉ phù hợp khi VN30 được kéo qua 1886.xx, basis thiệt khoảng 5 điểm có thể chịu được. Tuy nhiên thời điểm này có tốc độ giao dịch rất nhanh, các lệnh quét Long đẩy giá trượt rất nhanh, các lệnh LO phần lớn sẽ rớt lại.

Biến động trên thị trường cơ sở vẫn chưa đủ an toàn cho các giao dịch ngắn hạn. Nên quan sát áp lực bán trong những nhịp lùi intraday sắp tới để xác nhận.

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VN30 đóng cửa tại 1898.82. Cản gần nhất ngày mai là 1903; 1912; 1922; 1931; 1940; 1955. Hỗ trợ 1892; 1885; 1873; 1865; 1850.

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