Sức hấp dẫn của cổ phiếu so với tiền gửi còn hạn chế, kết quả kinh doanh quý 3 là phép thử

Mirae Asset trong cập nhật triển vọng thị trường mới đây nhấn mạnh mức lãi suất tiền gửi cao nhất trên thị trường vẫn ở khoảng 7,2%, trong khi tỷ suất lợi nhuận trên giá cổ phiếu của VN-Index ở mức 7,4%. Chênh lệch chỉ khoảng 0,2 điểm phần trăm cho thấy sức hấp dẫn tương đối của cổ phiếu so với tiền gửi vẫn còn hạn chế, trong bối cảnh lạm phát ở mức cao.
Ngày 16/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu giảm lãi suất cho vay từ 1,5–2% đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.
Ngày 18/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn số 9608/NHNN-CSTT, yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất huy động và cho vay.
Tại cuộc họp ngày 19/10, các ngân hàng thương mại thống nhất giảm lãi suất tiền gửi niêm yết tối thiểu 50 điểm cơ bản đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, đồng thời giảm lãi suất cho vay từ 1,5–2%/năm đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Các ngân hàng không tuân thủ có thể bị xem xét lại chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2026–2027 hoặc phải duy trì tỷ lệ an toàn cao hơn quy định.
Từ ngày 20/10, nhóm bốn ngân hàng thương mại nhà nước lớn lần lượt giảm 50 điểm cơ bản đối với lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng. Vietcombank và Agribank điều chỉnh từ ngày 20/10, BIDV và VietinBank từ ngày 21/10, đưa lãi suất kỳ hạn 12 tháng của cả bốn ngân hàng từ 5,9% xuống 5,4%/năm.
Tính đến ngày 21/10, đã có ít nhất 24 ngân hàng giảm lãi suất kỳ hạn 12 tháng, với mức giảm sâu nhất là 0,9 điểm phần trăm.
Mirae Asset kỳ vọng VN-Index thiết lập vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh 1.700–1.740 điểm. Từ vùng hỗ trợ này, chỉ số có thể phục hồi và thử thách ngưỡng kháng cự tâm lý quanh 1.800 điểm.
Thanh khoản tăng lên khoảng 13.000 tỷ đồng/ngày trong tuần qua, tăng 20% so với tuần trước; nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 969 tỷ đồng trong tuần. Tâm lý thị trường có thể vẫn thận trọng trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 3/11.
Sau khi nhóm bốn ngân hàng thương mại nhà nước giảm lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng xuống 5,4%/năm, mức lãi suất tiền gửi cao nhất trên thị trường vẫn ở khoảng 7,2%, trong khi tỷ suất lợi nhuận trên giá cổ phiếu của VN-Index ở mức 7,4%.
Chênh lệch chỉ khoảng 0,2 điểm phần trăm cho thấy sức hấp dẫn tương đối của cổ phiếu so với tiền gửi vẫn còn hạn chế, trong bối cảnh lạm phát ở mức cao. Theo các đại biểu Quốc hội, chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng 5,08%.
Sức hấp dẫn của thị trường có thể được cải thiện nếu: mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục giảm; lạm phát hạ nhiệt; và lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết tăng trưởng.
Rủi ro bên ngoài cần theo dõi Lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và Ngân hàng Trung ương châu Âu tại các cuộc họp tháng 10, cùng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 3/11.
Hiệu quả của các chính sách thúc đẩy tăng trưởng và khơi thông dòng vốn: Đẩy mạnh đầu tư công, tập trung vào các siêu dự án theo phương thức đối tác công tư. Linh hoạt nới lỏng chính sách tiền tệ, bao gồm loại trừ hạn mức tăng trưởng tín dụng đối với các siêu dự án và điều chỉnh tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi.
Tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng thông qua Ban Chỉ đạo 751 và thúc đẩy phục hồi thị trường bất động sản. Cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các dự án bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.
Triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm trong quý I/2027: Cải thiện khả năng tiếp cận vốn nước ngoài trên thị trường chứng khoán và triển khai các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi theo tiêu chuẩn của MSCI vào năm 2030.
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