Blog chứng khoán: Dòng tiền quá đẹp

Độ rộng thị trường hôm nay hẹp, nghĩa là nhiều người sẽ không thấy thị trường tốt vì cổ phiếu lỗ. Áp lực bán ở các penny, nhất là các mã bất động sản bơm thổi, là rất mạnh, đẩy giá giảm sâu với thanh khoản cao. Đó là kết quả của hành động rút vốn quyết liệt.

Loạt ngân hàng, công ty chứng khoán bắt đầu lên tiếng về nghĩa vụ đối với 10k tỷ trái phiếu Tân Hoàng Minh. Đó là chưa kể cả loạt báo cáo phân tích về nhóm cổ phiếu ngân hàng đã khiến nhóm này đảo chiều tăng tốt hôm nay, trở thành nòng cốt giữ nhịp chung và đẩy VN30 lên rất cao. VCB, VPB, TCB, MBB là 4 mã ngân hàng lọt Top 10 kéo VNI nhưng trong VN30 có thêm ACB và STB.

Các cổ phiếu còn lại tạo điểm đáng kể là FPT, HPG, MWG, MSN. Như vậy các mã mạnh vẫn tăng vượt trội số còn lại và các cổ phiếu tầm trung vẫn chiếm ưu thế. Hôm nay VIC, NVL giảm mạnh làm giảm ưu thế của nhóm tăng, nhưng chủ đạo cản bước VNI, còn VN30 quá mạnh.

Điểm nổi bật hôm nay chính là thanh khoản chung tăng rất tốt, HSX lên 28,7k tỷ khớp lệnh, tăng 40% so với hôm qua. Tất cả các nhóm cổ phiếu ở sàn này đều tăng, nhưng chỉ riêng VN30 là thanh khoản tăng và điểm số tăng, cổ phiếu tăng áp đảo. Điều đó cho thấy thanh khoản tăng ở nhóm này là do người mua chủ động, còn ở các nhóm khác là do người bán chủ động.

Với cơ cấu cổ phiếu khác biệt và dòng tiền ưu tiên vốn hóa trung bình, có khả năng VN30 còn vượt đỉnh lịch sử trước cả VNI. Ở nhóm giảm đáng chú ý thì chỉ có VIC là do ảnh hưởng thông tin nhất thời, còn VNM, NVL bị chốt lời bình thường. Nếu VIC cân bằng được thì sẽ là lợi thế lớn cho các chỉ số.

VN30 hôm nay thanh khoản vượt 10k tỷ lần đầu tiên sau 5 tuần. Cổ phiếu ngân hàng trong rổ cũng tăng thanh khoản lên cao nhất 6 tuần. Các mã mạnh khác như FPT, MWG, MSN... cũng tăng thanh khoản. Dòng tiền đổ ngược về nhóm này và duy trì mức cao trên 10k tỷ là tín hiệu rất tích cực. Khả năng cao các mã đầu cơ tiếp tục bị bán tiếp sau đó thanh khoản giảm dần.

Nói chung phiên giao dịch hôm nay là tích cực nếu nhìn từ góc độ luân chuyển dòng tiền. Cổ lên cổ xuống là bình thường, nhưng kiến tạo xu hướng thì phải là blue-chips. Các yếu tố cơ bản được quan tâm trở lại dần trở thành xu hướng trong suy nghĩ. Ngay trong cả loạt cổ phiếu bất động sản bị bán tháo hôm nay, lực cầu cũng đã xuất hiện khác nhau. Không phải doanh nghiệp bất động sản nào cũng liên quan đến rủi ro phát hành trái phiếu, thậm chí đây chính là lúc để doanh nghiệp có tiềm lực mạnh nổi bật lên.

Thị trường phái sinh hôm nay đã có nhịp thuận theo đà đi lên của VN30. Basis F1 đã bắt đầu hẹp lại từ sáng. Setup Long khá đẹp khoảng sau 10h khi VN30 vượt qua 1539.xx, basis chiết khấu gần 12 điểm và nếu VN30 qua ngưỡng này thì xác suất rất cao tới tối thiểu 1546.xx. Thị trường còn tốt hơn, VN30 lên tận 1553.xx mới quay đầu.

Thời gian còn lại VN30 lình xình không rõ ràng và basis cũng không chiết khấu thấp hơn hẳn trung bình. Đây là biểu hiện của tâm lý mạnh hơn trên thị trường phái sinh. Diễn biến bất ngờ nhất là nhịp tăng 30 phút cuối, được kích hoạt bằng VCB, MSN, FPT và một số mã ngân hàng khác. Tốc độ quá nhanh và chỉ những người “chủ động” mới phản ứng kịp, còn quan sát thì sẽ trễ nhịp ngay. Basis đột nhiên co lại còn dưới -4 điểm dù VN30 chưa phản ứng gì rõ nét cho thấy đã có hiện tượng Long trước một nhịp.

Đóng cửa F1 lại chiết khấu gần 17 điểm, có lẽ do lo ngại về diễn biến kéo trụ. Thực ra VN30 tăng khá tốt và đều ở nhiều mã. Cơ hội tăng tiếp là cao. Vì thế basis có lợi cho Long.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1557.11 điểm. Cản gần nhất ngày mai là 1558; 1560; 1566; 1572; 1577; 1583; 1587; 1591. Hỗ trợ 1553; 1547; 1539; 1531.

F1 lại chiết khấu rộng cuối phiên do lo ngại hiện tượng kéo trụ?

