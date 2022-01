Blog chứng khoán: Dứt cơn bán tháo ở blue-chips

Diễn biến tích cực nhất hôm nay là sự cân bằng đã trở lại trong nhóm blue-chips. Có vẻ như áp lực giải chấp ở đây đã vơi đi đáng kể, nhất là khi trong phiên có vài lần nhóm blue-chips “đánh võng”.

Điều mà thị trường cần lúc này là tách biệt được sức ép bán tháo của nhóm cổ phiếu đầu cơ ra khỏi nhóm blue-chips. Rủi ro margin chéo cần phải được cắt bỏ, tránh làm ảnh hưởng tới thị trường chung.

VN30 kết phiên hôm nay chỉ giảm không đáng kể 0,1% và độ rộng khá tốt. Trong bối cảnh nhóm này chịu tác động phụ từ hoạt động bán tháo mất thanh khoản ở hàng đầu cơ, thì việc duy trì được biên độ giảm nhẹ với thanh khoản thấp đã là tốt. Kết quả hôm nay tốt hơn, khi cổ phiếu đảo chiều thành công khá nhiều từ vùng giảm.

Điểm nhấn ở blue-chips hôm nay là hai nhịp tạo đáy intraday, chia sáng chiều. Lực bán quán tính ảnh hưởng khá rõ trong buổi sáng: Có 3 mã giảm tối đa trong vùng biên độ 2%; 2 mã giảm trong biên độ 3%; 2 mã giảm biên độ trên 4%; 11 mã giảm trong biên độ 1%. Nhịp tạo đáy buổi chiều tuy VN30 giảm sâu hơn đáy buổi sáng, nhưng rất ít cổ phiếu tạo đáy sâu mới. Điều này thể hiện nhịp giảm nói trên có yếu tố ép trụ.

Điểm tích cực là thanh khoản ở nhóm blue-chips khá thấp. Giá trị khớp VN30 hôm nay chỉ là 8,7k tỷ, giảm 26% so với hôm qua. Ý nghĩa của thanh khoản không nên chỉ nhìn con số một cách biệt lập mà nên đặt trong bối cảnh và biến động giá. Nhóm blue-chips đang bị bán tháo rất mạnh, hạ giá bất chấp và thanh khoản cao hôm qua. Hôm nay thanh khoản giảm tức là lực bán không còn nhiều như trước. Đồng thời, giá cổ phiếu biến động theo hướng giảm trước tăng sau/phục hồi sau cho thấy có cầu nâng đỡ.

Nói chung vẫn tin tưởng áp lực bán tại blue-chips như hôm qua không chủ yếu xuất phát từ nhu cầu nội tại của nhóm này. Vì vậy áp lực bán sẽ không kéo dài. Khả năng thanh khoản ở blue-chips tốt hơn nhiều so với cổ phiếu nhỏ, nên bán bao nhiêu sẽ có cầu bấy nhiêu tùy vào mức hạ giá. Blue-chips cân bằng được thì thị trường cũng sẽ bớt hoảng.

Phần còn lại sẽ tùy thuộc vào cung cầu trong nhóm đầu cơ. Hôm nay vẫn có hàng trăm cổ phiếu giảm kịch biên độ và mất thanh khoản. Điểm thú vị là đã có một khoảng thời gian buổi sáng số lượng mã giảm sàn ít đi (chỉ còn tầm 30 mã ở HSX) nhưng đến chiều lại tăng vọt (lên 90 mã lúc đóng cửa). Rất có thể áp lực giải tỏa khoản cầm cố đã nhẹ đi và giờ đến lượt nhu cầu cắt lỗ tự thân. Người mắc kẹt sẽ xử lý tài khoản khi “cửa” thanh khoản hé mở. Lực bán cắt lỗ xuất hiện lại dìm giá xuống mức sàn lần nữa.

Quan điểm cá nhân là cú sụp đổ của xu hướng đầu cơ này là tích cực, dù rất nhiều người sẽ bị tổn thương. Có ai mới vào thị trường lại không ưa thích đầu cơ kiếm lời nhanh và vài lần sập hầm? Học phí đắt hay rẻ là tùy thuộc vào mỗi người. Cú sập này có thể được đổ lỗi cho những sự kiện bất ngờ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một kiểu né tránh nỗi đau và không thừa nhận sai lầm. Đã có nhiều ý kiến rằng bài học là cần chú ý đến chất lượng doanh nghiệp, đầu cơ tỷ trọng thấp vân vân, nhưng bài học quan trọng nhất là cần phân biệt giữ may mắn và tài giỏi. Một giao dịch tốt dẫn đến thua lỗ là thường, và một giao dịch sai vẫn có thể lãi lớn. Quan trọng là không nên ảo tưởng giữa lợi nhuận do may mắn với lợi nhuận do tài giỏi, vì chinh chiến trên thị trường không phải là cuộc dạo chơi một vài ngày.

Hôm qua dự kiến biên độ VN30 sẽ rất rộng hôm nay, nhưng biên độ hẹp chính là một tín hiệu tốt. Thị trường phái sinh hôm nay đảo basis, cũng là một tín hiệu mạnh mẽ về kỳ vọng blue-chips sẽ phục hồi. Ngay cả khi VN30 hai lần sụt giảm tạo đáy, basis F1 đều dương và phản ứng của F1 đều trễ hơn VN30. Đặc biệt F2 duy trì basis khá rộng.

Chiến lược vẫn là bắt đáy hạ giá vốn với danh mục cổ phiếu có sẵn kết hợp với dỡ vị thế Short. Biên độ 1490.xx – 1465.xx của VN30 phản ứng chuẩn xác. Blue-chips có khả năng rất cao sẽ mạnh dần lên. Chiến lược là canh Long F2.

VN30 chốt hôm nay tại 1477.06, ngay tại một mốc. Cản kế tiếp ngày mai là 1480; 1483; 1492; 1496; 1500; 1507; 1513; 1520. Hỗ trợ 1469; 1466; 1461; 1455; 1451.

F1 hôm nay có basis dương ngay cả khi Vn30 nhún xuống vài vòng.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.