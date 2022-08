Blog chứng khoán: Vẫn chỉ là rung lắc ngắn

Thị trường đang đẹp, người hài lòng với lợi nhuận có thể rời đi nhường chỗ cho người khác, nhưng tiền thu về sẽ không thể nằm yên với kiểu giao dịch này, rồi sẽ lại đổ vào cổ phiếu nào đó khác.

Diễn biến phiên hôm nay gần giống hôm qua, các đợt chốt non tạo áp lực mang tính thời điểm, nhưng không đủ nhiều để duy trì lâu. Dòng tiền chờ đợi bên ngoài tiếp tục vào ổn định đã duy trì lực đỡ rất tốt.

Thị trường đã bước sang phiên thứ 5 có sự thay đổi đáng tin cậy về thanh khoản. Mức khớp lệnh HSX và HNX trong 5 phiên này trung bình khoảng 16,1k tỷ ngày. Những nhịp giảm intraday có thanh khoản không cao, biên độ lùi giá hẹp vẫn thể hiện quan điểm bán chọn giá là chính. Có thể hiện tượng cơ cấu danh mục sẽ vẫn diễn ra và sức ép ở một thời điểm với một nhóm cổ phiếu, nhưng chừng nào thị trường còn ổn định thì dòng tiền rút ra vẫn sẽ tìm đến địa chỉ nào đó.

VNI và VN30 hôm nay tăng rất ít không phản ánh đúng sức mạnh ở cổ phiếu. Đó thậm chí là một điều rất tốt, vì chỉ số sẽ bị kiềm chế về biên độ, kéo dài hơn thời gian của xu hướng đi lên, tạo dư địa cho cổ phiếu. Ví dụ mốc 1300 của VNI đang bị coi là ngưỡng cản chiều lên, nếu các trụ đồng loạt mạnh thì chỉ hai vòng T3 là tới và tâm lý chung sẽ lại lo ngại và thay đổi kỳ vọng. Vì thế sẽ tốt hơn nếu như không có sự đồng thuận ở trụ.

Nhóm cổ phiếu thép, phân bón và nhiều nhóm khác tăng mạnh hôm nay cho thấy một xu hướng mới, là dòng tiền tìm kiếm những cổ phiếu tăng trễ nhịp, vừa trải qua giai đoạn tích lũy thoát đáy. Đây thường là biểu hiện của sự luân chuyển dòng tiền. Tuy nhiên điều đó cũng không có nghĩa là các mã bị chốt lời ngắn hạn sẽ quay đầu giảm, vì hiện chưa thể biết liệu dòng tiền đợt này sẽ đạt giới hạn ở mức nào. Giao dịch loanh quanh 15-16k tỷ/phiên là ổn định tích cực, chưa phải là cao. Thị trường còn các nhịp điều chỉnh – dù intraday hay theo phiên – tức là vẫn có sự do dự và nghi ngờ và tiền chưa được sử dụng ở mức độ tận sức.

Nhìn rộng hơn, thị trường chưa gặp phải điểm cản nào về thông tin trong ngắn hạn. Các yếu tố vĩ mô vẫn đang có tiến triển, hoặc ít nhất là ổn định như đã biết, không xấu hơn. Mạch thông tin kết quả kinh doanh sẽ nguội dần, nên dòng tiền trong những tuần tới sẽ quyết định. Tiền tiếp tục vào tốt thì thị trường vẫn sẽ vận động bình thường. Khả năng là thị trường sẽ tạo được một mặt bằng cao hơn đáy vừa qua và chờ đợi các yếu tố mới. Nếu kịch bản này xảy ra, hiện tượng đầu cơ có thể quay lại.

Do ảnh hưởng từ các trụ nên VN30 diễn biến chậm. Điều này không ảnh hưởng nhiều tới giao dịch cơ sở, nhưng phái sinh thì kém. Đó là lý do tại sao F1 vẫn chấp nhận chiết khấu rất rộng. Dù vậy cơ hội cho VN30 đi lên là cao hơn, nên chiến lược chủ đạo vẫn là Long vì bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất hiện một đợt co basis mạnh. Chỉ cần đánh lên một trụ nào đó đủ nhiều mà thôi. Nó giống như việc chờ đợi một con cá lớn dù có thể phải bỏ qua những con tép.

VN30 chốt hôm nay tại 1269.83. Cản gần nhất ngày mai là 1271; 1277; 1282; 1286; 1290; 1295; 1301; 1308. Hỗ trợ 1268; 1264; 1260; 1254; 1249.

F1 vẫn đang chiết khấu rất rộng.

