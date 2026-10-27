Bộ Công Thương phát động phong trào “Sáng kiến mỗi ngày”
SSong Hà
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Mỗi sáng kiến dù nhỏ, nếu được áp dụng hiệu quả và được chia sẻ, nhân rộng, sẽ tạo nên nguồn lực đổi mới mạnh mẽ…
Ngày 27/10/2026 tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp
với Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua
“Sáng kiến mỗi ngày” năm 2026 và khởi động Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới
sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”.
Chương trình nhằm khơi dậy tinh thần
đổi mới và tạo động lực phát triển mạnh mẽ từ mỗi cá nhân, đơn vị trong toàn
ngành. Khuyến khích phát hiện, đề xuất, ứng dụng và nhân rộng các
sáng kiến, giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu
quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của ngành Công Thương.
ĐỘNG LỰC MỚI TỪ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan
Thị Thắng cho biết khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là
động lực chủ yếu để đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng suất và năng lực
tự chủ quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW.
Đối với ngành Công Thương, ba bài toán lớn cần tập
trung giải quyết gồm bảo đảm an ninh năng lượng; tự chủ công nghiệp nâng cao tỷ
lệ nội địa hóa; và hiện đại hóa thương mại thông qua dữ liệu cùng logistics
thông minh.
Thời gian qua, các đơn vị, doanh nghiệp, viện, trường
trong Ngành đã chủ động chuyển từ ứng dụng công nghệ thông tin đơn lẻ sang xây
dựng danh mục công nghệ, sản phẩm chiến lược gắn với hoạt động vận hành, sản xuất
và thị trường, hướng tới hiệu quả cụ thể.
Thứ trưởng Phan Thị Thắng nhấn mạnh phong trào “Sáng
kiến mỗi ngày” được triển khai nhằm đưa tinh thần đổi mới sáng tạo thành hành động thường
xuyên. Mỗi sáng kiến dù nhỏ nhưng nếu được áp dụng hiệu quả và nhân rộng sẽ tạo
nên nguồn lực đổi mới mạnh mẽ. Đồng thời, Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng
tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” sẽ là cầu nối chia sẻ các mô hình hay để
phát triển thành giải pháp tổng thể cho toàn ngành.
Để chương trình đạt hiệu quả thiết thực, Thứ trưởng
Phan Thị Thắng đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện ba nhiệm vụ
trọng tâm. Trong đó, các đơn vị đầu mối cần tiếp nhận, đánh giá và lựa chọn
sáng kiến bám sát tính mới, giá trị thực tiễn và khả năng nhân rộng.
Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn quan tâm
chỉ đạo, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực
hưởng ứng phong trào và tham gia cuộc thi; chủ động tổ chức các hoạt động đổi mới
sáng tạo phù hợp, đồng thời có hình thức khuyến khích, động viên người lao động
phát huy sáng kiến, sáng tạo, tạo giá trị thiết thực.
Bên cạnh đó, toàn ngành cần tăng cường kết nối hợp
tác, chia sẻ tri thức và đưa
sáng kiến vào thực tiễn; gắn phong trào với việc hình thành văn hóa đổi mới
sáng tạo tại từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
LAN TỎA TINH
THẦN SÁNG TẠO ĐẾN TỪNG NGƯỜI LAO ĐỘNG
Hưởng ứng lời phát động, đại diện tổ chức công đoàn và
người lao động thể hiện quyết tâm biến tinh thần đổi mới thành những hành động
cụ thể trong lao động sản xuất.
Bà Lê Thị Đức, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt
Nam chia sẻ các phong trào thi đua gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh luôn
mang lại nguồn lực sáng tạo to lớn, thu hút hàng trăm nghìn sáng kiến, cải tiến
kỹ thuật làm lợi cho các đơn vị hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.
Việc triển khai phong trào “Sáng kiến mỗi ngày” sẽ là
động lực mới để các cấp công đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chuyên môn,
vận động đoàn viên và người lao động tích cực tham gia đóng góp giải pháp thiết
thực.
Đại diện cho khối người lao động trực tiếp, ông Nguyễn
Văn Nguyên, Chuyên trách Công đoàn Honda Việt Nam bày tỏ niềm vui mừng và kỳ
vọng lớn vào chuỗi hoạt động đổi mới sáng tạo của ngành.
Thay mặt cho lực lượng lao động, ông Nguyễn Văn Nguyên
cam kết sẽ không ngừng học hỏi nâng cao trình độ, mạnh dạn đề xuất các sáng
kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ phù hợp vào công việc thực tế, đồng
thời tích cực lan tỏa tinh thần đổi mới đến đông đảo đồng nghiệp trong toàn
ngành.
Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng
thực hiện nghi thức phát động Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày”, Cuộc thi
“Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”; kích hoạt
cổng điện tử tiếp nhận hồ sơ sáng kiến thi đua tại www.khoahoccongthuong.vn và www.doimoisangtao.tapchicongthuong.vn
và chiến dịch truyền thông “Đổi mới sáng
tạo Công Thương” - “MOIT Inovation”.
Đối tượng tham gia Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” gồm
cá nhân hoặc nhóm tác giả từ 2 người trở lên; cùng các doanh nghiệp, đơn vị thuộc
lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương. Các sáng kiến được triển khai từ ngày
1/1/2025 đến hết ngày 30/11/2026, bảo đảm tính mới, sáng tạo, thực tiễn, có khả
năng áp dụng, mang lại hiệu quả và có khả năng nhân rộng. Hồ sơ được tiếp nhận
từ ngày phát động đến hết ngày 30/11/2026.
Dự kiến trong tháng 12/2026, Ban Tổ
chức sẽ tổng kết, biểu dương 30 cá nhân có sáng kiến tiêu biểu thuộc lĩnh vực
khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng 15 tập thể có
thành tích xuất sắc trong tham gia, tổ chức phong trào.
Đối tượng tham gia Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới
sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” là các đội thi gồm từ 3 cá
nhân trở lên thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức có đề xuất, phát
triển hoặc triển khai giải pháp thuộc các lĩnh vực quản lý của ngành Công
Thương. Mỗi đơn vị, doanh nghiệp được đề cử tối đa 10 đội thi.
Hồ sơ được tiếp
nhận từ ngày công bố Cuộc thi đến ngày 20/11/2026; Vòng Chung kết và trao giải
dự kiến diễn ra trong tháng 12/2026: 1 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, 1 giải
Nhì 20 triệu đồng, 1 giải Ba 15 triệu đồng và 2 giải Khuyến khích, mỗi giải 10
triệu đồng.
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