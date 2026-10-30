Bộ Công thương sắp nhận hơn 6.160 tỷ đồng cổ tức năm 2025 từ VEAM

Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam- CTCP - VEAM (mã VEA-UPCoM) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2025.
Theo đó, VEAM sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt tỷ lệ 52,4%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 5.240 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 13/11/2026.
Với gần 1,33 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, VEAM sẽ phải chi khoảng gần 6.963 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này. Ngày thanh toán dự kiến 14/12/2026.
Hiện Bộ Công thương đang sở hữu gần 1,18 tỷ cổ phiếu VEA, tương ứng tỷ lệ sở hữu 88,47% vốn tại VEAM, dự kiến sẽ thu về hơn 6.160 tỷ đồng cổ tức.
Được biết VEA đã nhận được Công văn số 9261/UBCK-PTTT từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (FOL) của công ty đã được điều chỉnh giảm từ 49% xuống 0%.
Theo Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025, các công ty đại chúng có trách nhiệm xác định và công bố tỷ lệ FOL tối đa dựa trên các ngành nghề kinh doanh đã đăng ký.
Theo đó, VEA xác định tỷ lệ FOL tối đa ở mức 0%, do một số ngành nghề kinh doanh đã đăng ký thuộc diện hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, đáng chú ý là các ngành nghề như khai khoáng và bán buôn quặng kim loại, quặng kim loại màu, quặng kim loại quý/hiếm, cũng như nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.
Chứng khoán Vietcap (VCSC) cho rằng tác động của việc điều chỉnh này là không đáng kể, do tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại VEA hiện chỉ ở mức 1,4%.
Về kết quả kinh doanh, VEA ghi nhận doanh thu thuần trên BCTC bán niên 2026 đã soát xét tăng 23% so với cùng kỳ đạt hơn 2.571 tỷ đồng; giá vốn bán hàng tăng 22% lên 2.185 tỷ; lợi nhuận gộp về bán hàng tăng 33% lên 385,77 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính tăng 27% lên hơn 538 tỷ; phần lãi lỗ trong ty liên doanh, liên kết tăng 25% lên 3.521 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 22% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 7% lần lượt là 54 tỷ và 245,66 tỷ đồng. Kết quả lợi nhuận sau thuế tăng 17% đạt 3.985 tỷ đồng.
VNM sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 12/11/2026 để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 26/11/2026.
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Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 30/11 và ngày thực hiện chi trả là 10/12/2026.
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