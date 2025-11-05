Bộ Công thương sắp nhận 5.476 tỷ đồng cổ tức từ VEAM

VEA sẽ trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 46,5808% (01 cổ phiếu được nhận hơn 4.658 đồng). Ngày thanh toán cổ tức vào ngày 19/12.

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP - VEAM mã VEA-UPCoM) thông báo ngày 19/11 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2024.

Theo đó, VEA sẽ trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 46,5808% (01 cổ phiếu được nhận hơn 4.658 đồng). Ngày thanh toán cổ tức vào ngày 19/12.

Với 1.328,8 triệu cổ phiếu VEA đang lưu hành trên thị trường, ước tính VEA phải chi khoảng gần 6.190 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông.

Tính đến ngày 30/9/2025, Bộ Công thương đang là cổ đông mẹ, sở hữu gần 88,47% vốn điều lệ tại VEAM. Ước tính, trong đợt chia cổ tức 2024 lần này, Bộ Công thương sẽ thu về gần 5.476 tỷ đồng từ VEAM.

Về kết quả kinh doanh trong quý 3/2025, VEAM ghi nhận doanh thu thuần gần 1.090 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái (1.048 tỷ); Lãi sau thuế hơn 1.820,5 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ (1.666 tỷ).

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, VEAM mang về doanh thu thuần hơn 3.177,1 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ (2.971 tỷ); Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 5.230,7 tỷ đồng, tăng 6,2% (4.924 tỷ).

Năm 2025, VEAM lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 6.330,3 tỷ đồng. Như vậy, VEA đã hoàn thành được 82,6% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Được biết, VCSC tiếp tục duy trì khuyến nghị "phù hợp thị trường" và điều chỉnh giảm 27% giá mục tiêu xuống mức 30.800 đồng/cổ phiếu đối với Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEA). VCSC điều chỉnh giảm 14% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2025–29 (với các mức thay đổi lần lượt là +5%/0%/-14%/-24%/-29% cho các năm 2025/26/27/28/29).

Ngoài ra, VCSC dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) của doanh số bán xe du lịch và xe máy sử dụng động cơ đốt trong (ICE) tại Việt Nam trong giai đoạn 2025F–29F sẽ lần lượt ở mức 2%/-9%, đồng thời VCSC cũng cập nhật thời gian định giá sang cuối năm 2026 và giảm giả định tăng trưởng cuối từ 5% xuống 1,5% nhằm phản ánh các thách thức sắp tới từ chính sách chuyển đổi xanh chặt chẽ hơn và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ xe điện (EV) do VinFast dẫn đầu.

Theo VCSC, VEA hiện đang giao dịch ở mức P/E trượt 6,8x, thấp hơn mức trung bình 10 năm của công ty là 8,6x, đồng thời, mức chi trả cổ tức của công ty cũng ở khá hấp dẫn. Mức giá mục tiêu mà VCSC đưa ra cho VEA tương ứng với mức P/E dự phóng các năm 2025/26 lần lượt là 5,4x/5,8x, và lợi suất cổ tức năm tài chính 2024 là 12,2%, dự kiến sẽ được chi trả trong năm 2025.

VCSC cũng cho biết yếu tố hỗ trợ/rủi ro: Đà phục hồi tiêu dùng mạnh hơn dự kiến; quy định về chuyển đổi xanh đối với ngành xe được nới lỏng hơn/cạnh tranh gay gắt hơn trong thị trường xe 2 bánh và 4 bánh; chính sách chuyển đổi xanh sắp tới được triển khai quyết liệt hơn dự kiến.