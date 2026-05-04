Thứ Hai, 04/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

VEAM công bố phương án khắc phục cổ phiếu bị cảnh báo

Hà Anh

04/05/2026, 09:06

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam- CTCP - VEAM (mã VEA-UPCoM) vừa có văn bản giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.

Sơ đồ giá cổ phiếu VEA trên HNX.
Sơ đồ giá cổ phiếu VEA trên HNX.

Theo đó, nguyên nhân chính khiến cổ phiếu VEA vào diện bị cảnh báo xuất phát từ việc báo cáo tài chính các năm 2023,2024 và 2025 của VEAM có ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Theo VEA, toàn bộ các văn bản giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ các năm 2023, 2024 và 2025 đã được công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, VEAM cũng đã nêu phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo đối với ý kiến kiểm toán ngoại trừ còn tồn tại trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025.

Thứ nhất, ý kiến ngoại trừ về hàng tồn kho, VEAM cho biết doanh nghiệp trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trên cơ sở xác định giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho theo Chứng thư thẩm định và Báo cáo kết quả thẩm định của các đơn vị có chức năng thẩm định giá.

Đồng thời, VEAM và các đơn vị thành viên đang khẩn trương xây dựng phương án đấu giá (đối với sản phẩm là xe ô tô tồn kho) và thúc đẩy các chính sách bán hàng đối với các mặt hàng khác để tiêu thụ hàng tồn kho tồn đọng, chậm luân chuyển trong thời gian sớm nhất, đồng thời thực hiện mở rộng kênh bán hàng truyền thông (qua đại lý) trên toàn quốc, tích cực tham dự triển lãm về nông nghiệp để giới thiệu sản phẩm,... nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng tồn trong thời gian tới. Một số mặt hàng để xuất khẩu không còn khả thi, các đơn vị thành viên đã đưa vào tái sản xuất để tiêu thụ tại thị trường trong nước.

Thứ hai, về ý kiến ngoại trừ về dự án máy kéo, trong thời gian tới, VEAM sẽ tích cực nghiên cứu, đánh giá thị trường máy kéo bốn bánh (MK4B) theo hướng hợp tác với các đơn vị tư vấn đánh giá thị trường chuyên nghiệp để có cơ sở cho các quyết định đầu tư phát triển và thực hiện chế thử hộp số MK4B theo thiết kế của Li - xăng ISEKI nhằm tận dụng năng lực sản xuất cơ khí có sẵn của các đơn vị trong Tổng Công ty cũng như các đơn vị bên ngoài để giảm thiểu tối đa tổn tổng mức đầu tư sản xuất. Đồng thời, VEAM sẽ tiếp tục phối hợp với Cục thi hành án dân sự TP.Hà Nội để có cơ sở đẩy mạnh việc thu hồi toàn bộ số tiền bồi thường của các cá nhân có liên quan theo quy định.

Thứ ba, đối với ý kiến ngoại trừ liên quan nợ phải thu, VEAM cho biết hiện các đơn vị đang tiếp tục rà soát, tập hợp hồ sơ nợ phải thu của từng khách hàng để có đầy đủ cơ sở xem xét trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định. Đồng thời, các đơn vị này đã thành lập Ban thu hồi công nợ và tích cực triển khai thu hồi nợ.

Thứ tư, về ý kiến ngoại trừ đối với Nhà máy sắt xốp, VEAM cũng cho biết, giá trị chi phí chờ xử lý chủ yếu là chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí lãi vay và một số chi phí khác của Nhà máy sắt xốp phát sinh từ các năm trước. Nhằm cơ cấu lại toàn bộ hoạt động của công ty, Matexim đã xây dựng phương án tái cơ cấu vốn. Kế hoạch tái cơ cấu vốn đang được rà soát, hoàn thiện để đưa ra phương án tối ưu nhất.

Cuối cùng, đối với ý kiến ngoại trừ về khoản đầu tư tại Công ty TNHH Năm Sao Hà Nội, trong thời gian tới, VEAM sẽ tích cực chỉ đạo Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp (TAMAC) thu thập đầy đủ các hồ sơ để có cơ sở đánh giá khả năng thu hồi khoản đầu tư tài chính tại Công ty TNHH Năm Sao Hà Nội.

Mới đây, VCSC đã có đánh giá về VEA với doanh số xe du lịch duy trì đà tăng trưởng mạnh trong quý 1/2026, doanh số tháng 3 phục hồi mạnh sau Tết

Cụ thể: dựa trên dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hyundai Thành Công và VinFast (VFS), tổng doanh số xe du lịch và VinFast tăng mạnh 34% so với cùng kỳ năm trước trong quý 1/2026. Trong khi đó, doanh số xe du lịch chạy bằng động cơ đốt trong (ICE) tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, tương đương 25% dự báo cả năm của VCSC và phù hợp với kỳ vọng. Doanh số xe du lịch trong tháng 3 cũng hồi phục mạnh mẽ sau giai đoạn bình thường hóa sau kỳ nghỉ Tết, đồng thời tăng trưởng ổn định so với cùng kỳ nhờ nhu cầu phục hồi, được hỗ trợ bởi các hoạt động quảng bá và giảm giá mạnh để giải phóng hàng tồn kho.

VCSC cho biết hầu hết các nhà sản xuất ô tô đều ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong quý 1/2026, bao gồm Toyota (+39% so với cùng kỳ năm trước), Ford (+61% so với cùng kỳ năm trước), Thaco (+26% so với cùng kỳ năm trước), Hyundai (+15% so với cùng kỳ năm trước), Mitsubishi (+58% so với cùng kỳ năm trước) và VinFast (+53% so với cùng kỳ năm trước), trong khi tăng trưởng tại Honda yếu hơn so với các đối thủ khi doanh số giảm so với cùng kỳ (-8% so với cùng kỳ năm trước). Các mẫu xe của VinFast tiếp tục thống trị bảng xếp hạng mười mẫu xe bán chạy nhất tháng 3 khi chiếm tới 7 trên 10 vị trí. Toyota và Mitsubishi là hai thương hiệu ngoài VinFast góp mặt trong danh sách này với các mẫu Yaris Cross, Mitsubishi Xpander và Mitsubishi Destinator.

Cũng theo VCSC thì điều này phù hợp với quan điểm của VCSC rằng thị trường ô tô Việt Nam đang chuyển dịch sâu hơn sang giai đoạn chuyển đổi xe điện (EV). Ngoài ra, việc giá nhiên liệu tăng đột biến gần đây trong bối cảnh xung đột Mỹ-Iran gia tăng góp phần đẩy nhanh sự chuyển dịch này khi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên xe điện và xe hybrid để tối ưu hiệu quả nhiên liệu.

Doanh số xe máy của Honda tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước trong quý 1/2026, tương đương 33% dự báo cả năm và cao hơn kỳ vọng của VCSC, nhưng vẫn tăng trưởng chậm hơn mức tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước của thị trường chung (theo Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), không bao gồm VinFast).

Điều này cho thấy áp lực ngày càng lớn lên danh mục sản phẩm phổ thông của Honda khi việc áp dụng xe điện tăng tốc trước thềm triển khai các khu vực phát thải thấp (LEZ), cùng với sản lượng xe hai bánh của VinFast đang mở rộng nhanh chóng, qua đó dần tiến gần hơn tới vị thế đối thủ cạnh tranh chính.

Ngược lại, các thành viên khác của VAMM có thể ít bị ảnh hưởng hơn nhờ tập trung nhiều hơn vào các phân khúc cao cấp và thị trường ngách. Thêm vào đó, giá nhiên liệu trong nước tăng mạnh trong tháng 3 có khả năng tạo thêm áp lực lên nhu cầu xe máy ICE và củng cố sự chuyển dịch của người tiêu dùng sang các lựa chọn thay thế là xe điện.

Cổ phiếu bị duy trì diện cảnh báo, VEAM vẫn muốn chuyển sàn

16:43, 03/06/2025

Tổng công ty VEAM: Lợi nhuận 2024 vượt 16% kế hoạch, dự kiến thoái vốn ở các đơn vị kém hiệu quả

11:35, 31/12/2024

Tổng công ty VEAM: Lợi nhuận 2024 vượt 16% kế hoạch, dự kiến thoái vốn ở các đơn vị kém hiệu quả

Bộ Công thương sắp nhận gần 6.000 tỷ cổ tức 2023 từ VEAM

09:08, 07/11/2024

Đọc thêm

HAG phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Ngày 29/4/2026, HAG đã phát hành công lô trái phiếu mã HAG12601 với khối lượng 20.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 29/04/2029.

DHG bổ nhiệm lãnh đạo mới, chốt cổ tức 50% cho năm 2025

DHG thông báo bổ nhiệm ông Osamu Fujimori - Tổng giám đốc điều hành, người được ủy quyền công bố thông tin giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính và Chuỗi Cung ứng, người được ủy quyền công bố thông tin, từ ngày 1/5-31/12/2026.

MWG: Ông Đoàn Văn Hiểu Em muốn bán 2 triệu cổ phiếu để đầu tư vào DMX

Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận, trong khoảng thời gian từ ngày 6/5 đến 4/6/2026.

Vietnam Airlines lãi hơn 4.500 tỷ đồng trong quý 1/2025

Vietnam Airlines lãi hơn 4.500 tỷ đồng trong quý 1/2025

Vietnam Airlines ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý 1/2026 với lợi nhuận hợp nhất hơn 4.500 tỷ đồng, đồng thời chủ động xây dựng kịch bản điều hành ứng phó rủi ro khi giá nhiên liệu bay neo cao, tạo áp lực lớn lên hoạt động khai thác trong các quý tiếp theo...

Cổ phiếu PC1 được giải cứu: Mục tiêu công suất 1.000 MW vào năm 2030, doanh thu xây lắp quốc tế chiếm 40%

Cổ phiếu PC1 được giải cứu: Mục tiêu công suất 1.000 MW vào năm 2030, doanh thu xây lắp quốc tế chiếm 40%

Về chiến lược 2026-2030, PC1 tập trung đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, tạo thành một chuỗi giá trị hệ sinh thái của PC1. Tập đoàn ưu tiên vào các nhóm thuỷ điện, điện mặt trời và đang định hướng đến một số dự án phạm vi quốc tế. Mục tiêu đạt công suất 1.000 MW vào năm 2030.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

GREENFEED: Tăng trưởng bền vững là cùng cộng đồng phát triển

Doanh nghiệp

2

Trung Quốc cấm doanh nghiệp sa thải lao động vì AI

Kinh tế số

3

Du lịch TP. Hồ Chí Minh "bội thu" 8.700 tỷ đồng trong 2 kỳ nghỉ lễ

Du lịch

4

Xung đột Trung Đông thúc đẩy tham vọng điện hạt nhân ở Đông Nam Á

Kinh tế xanh

5

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 4/2026

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy