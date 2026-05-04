VEAM công bố phương án khắc phục cổ phiếu bị cảnh báo

Theo đó, nguyên nhân chính khiến cổ phiếu VEA vào diện bị cảnh báo xuất phát từ việc báo cáo tài chính các năm 2023,2024 và 2025 của VEAM có ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Theo VEA, toàn bộ các văn bản giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ các năm 2023, 2024 và 2025 đã được công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, VEAM cũng đã nêu phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo đối với ý kiến kiểm toán ngoại trừ còn tồn tại trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025.

Thứ nhất, ý kiến ngoại trừ về hàng tồn kho, VEAM cho biết doanh nghiệp trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trên cơ sở xác định giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho theo Chứng thư thẩm định và Báo cáo kết quả thẩm định của các đơn vị có chức năng thẩm định giá.

Đồng thời, VEAM và các đơn vị thành viên đang khẩn trương xây dựng phương án đấu giá (đối với sản phẩm là xe ô tô tồn kho) và thúc đẩy các chính sách bán hàng đối với các mặt hàng khác để tiêu thụ hàng tồn kho tồn đọng, chậm luân chuyển trong thời gian sớm nhất, đồng thời thực hiện mở rộng kênh bán hàng truyền thông (qua đại lý) trên toàn quốc, tích cực tham dự triển lãm về nông nghiệp để giới thiệu sản phẩm,... nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng tồn trong thời gian tới. Một số mặt hàng để xuất khẩu không còn khả thi, các đơn vị thành viên đã đưa vào tái sản xuất để tiêu thụ tại thị trường trong nước.

Thứ hai, về ý kiến ngoại trừ về dự án máy kéo, trong thời gian tới, VEAM sẽ tích cực nghiên cứu, đánh giá thị trường máy kéo bốn bánh (MK4B) theo hướng hợp tác với các đơn vị tư vấn đánh giá thị trường chuyên nghiệp để có cơ sở cho các quyết định đầu tư phát triển và thực hiện chế thử hộp số MK4B theo thiết kế của Li - xăng ISEKI nhằm tận dụng năng lực sản xuất cơ khí có sẵn của các đơn vị trong Tổng Công ty cũng như các đơn vị bên ngoài để giảm thiểu tối đa tổn tổng mức đầu tư sản xuất. Đồng thời, VEAM sẽ tiếp tục phối hợp với Cục thi hành án dân sự TP.Hà Nội để có cơ sở đẩy mạnh việc thu hồi toàn bộ số tiền bồi thường của các cá nhân có liên quan theo quy định.

Thứ ba, đối với ý kiến ngoại trừ liên quan nợ phải thu, VEAM cho biết hiện các đơn vị đang tiếp tục rà soát, tập hợp hồ sơ nợ phải thu của từng khách hàng để có đầy đủ cơ sở xem xét trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định. Đồng thời, các đơn vị này đã thành lập Ban thu hồi công nợ và tích cực triển khai thu hồi nợ.

Thứ tư, về ý kiến ngoại trừ đối với Nhà máy sắt xốp, VEAM cũng cho biết, giá trị chi phí chờ xử lý chủ yếu là chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí lãi vay và một số chi phí khác của Nhà máy sắt xốp phát sinh từ các năm trước. Nhằm cơ cấu lại toàn bộ hoạt động của công ty, Matexim đã xây dựng phương án tái cơ cấu vốn. Kế hoạch tái cơ cấu vốn đang được rà soát, hoàn thiện để đưa ra phương án tối ưu nhất.

Cuối cùng, đối với ý kiến ngoại trừ về khoản đầu tư tại Công ty TNHH Năm Sao Hà Nội, trong thời gian tới, VEAM sẽ tích cực chỉ đạo Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp (TAMAC) thu thập đầy đủ các hồ sơ để có cơ sở đánh giá khả năng thu hồi khoản đầu tư tài chính tại Công ty TNHH Năm Sao Hà Nội.

Mới đây, VCSC đã có đánh giá về VEA với doanh số xe du lịch duy trì đà tăng trưởng mạnh trong quý 1/2026, doanh số tháng 3 phục hồi mạnh sau Tết

Cụ thể: dựa trên dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hyundai Thành Công và VinFast (VFS), tổng doanh số xe du lịch và VinFast tăng mạnh 34% so với cùng kỳ năm trước trong quý 1/2026. Trong khi đó, doanh số xe du lịch chạy bằng động cơ đốt trong (ICE) tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, tương đương 25% dự báo cả năm của VCSC và phù hợp với kỳ vọng. Doanh số xe du lịch trong tháng 3 cũng hồi phục mạnh mẽ sau giai đoạn bình thường hóa sau kỳ nghỉ Tết, đồng thời tăng trưởng ổn định so với cùng kỳ nhờ nhu cầu phục hồi, được hỗ trợ bởi các hoạt động quảng bá và giảm giá mạnh để giải phóng hàng tồn kho.

VCSC cho biết hầu hết các nhà sản xuất ô tô đều ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong quý 1/2026, bao gồm Toyota (+39% so với cùng kỳ năm trước), Ford (+61% so với cùng kỳ năm trước), Thaco (+26% so với cùng kỳ năm trước), Hyundai (+15% so với cùng kỳ năm trước), Mitsubishi (+58% so với cùng kỳ năm trước) và VinFast (+53% so với cùng kỳ năm trước), trong khi tăng trưởng tại Honda yếu hơn so với các đối thủ khi doanh số giảm so với cùng kỳ (-8% so với cùng kỳ năm trước). Các mẫu xe của VinFast tiếp tục thống trị bảng xếp hạng mười mẫu xe bán chạy nhất tháng 3 khi chiếm tới 7 trên 10 vị trí. Toyota và Mitsubishi là hai thương hiệu ngoài VinFast góp mặt trong danh sách này với các mẫu Yaris Cross, Mitsubishi Xpander và Mitsubishi Destinator.

Cũng theo VCSC thì điều này phù hợp với quan điểm của VCSC rằng thị trường ô tô Việt Nam đang chuyển dịch sâu hơn sang giai đoạn chuyển đổi xe điện (EV). Ngoài ra, việc giá nhiên liệu tăng đột biến gần đây trong bối cảnh xung đột Mỹ-Iran gia tăng góp phần đẩy nhanh sự chuyển dịch này khi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên xe điện và xe hybrid để tối ưu hiệu quả nhiên liệu.

Doanh số xe máy của Honda tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước trong quý 1/2026, tương đương 33% dự báo cả năm và cao hơn kỳ vọng của VCSC, nhưng vẫn tăng trưởng chậm hơn mức tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước của thị trường chung (theo Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), không bao gồm VinFast).

Điều này cho thấy áp lực ngày càng lớn lên danh mục sản phẩm phổ thông của Honda khi việc áp dụng xe điện tăng tốc trước thềm triển khai các khu vực phát thải thấp (LEZ), cùng với sản lượng xe hai bánh của VinFast đang mở rộng nhanh chóng, qua đó dần tiến gần hơn tới vị thế đối thủ cạnh tranh chính.

Ngược lại, các thành viên khác của VAMM có thể ít bị ảnh hưởng hơn nhờ tập trung nhiều hơn vào các phân khúc cao cấp và thị trường ngách. Thêm vào đó, giá nhiên liệu trong nước tăng mạnh trong tháng 3 có khả năng tạo thêm áp lực lên nhu cầu xe máy ICE và củng cố sự chuyển dịch của người tiêu dùng sang các lựa chọn thay thế là xe điện.