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Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét sửa quy định kỷ luật học sinh, kiên quyết xử lý bạo lực học đường

D Dũng Hiếu

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đánh giá việc thực hiện Thông tư 19/2025 để xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế khi cần thiết; đồng thời tăng cường phòng ngừa, xử lý nghiêm bạo lực học đường, bảo vệ an toàn và danh dự của giáo viên, học sinh.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026 ngày 04/11 tại Hà Nội. Ảnh: Dũng Hiếu
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026 ngày 04/11 tại Hà Nội. Ảnh: Dũng Hiếu

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, trưa 4/11, trả lời câu hỏi của báo chí về các vụ bạo lực học đường, trong đó có trường hợp học sinh hành hung giáo viên, và việc xem xét sửa đổi quy định kỷ luật học sinh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên khẳng định quan điểm nhất quán của Bộ là kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật, đồng thời bảo vệ danh dự, nhân phẩm và sự an toàn của nhà giáo, học sinh.

Theo Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/1/2026 của Thủ tướng Chính phủ, tập trung vào bốn nhóm giải pháp.

Thứ nhất, tăng cường giáo dục và chủ động phòng ngừa. Các cơ sở giáo dục chú trọng giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, tự bảo vệ và nhận diện bắt nạt trực tuyến; bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống sư phạm cho giáo viên.

Nhà trường phối hợp với gia đình theo dõi diễn biến tâm lý học sinh, phát hiện sớm nguy cơ và phát huy vai trò của hoạt động tư vấn tâm lý học đường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang phối hợp với Bộ Công an triển khai Kế hoạch phối hợp số 113/KHPH-BCĐ ngày 30/7/2026 về bảo đảm an toàn trường học, phòng ngừa và xử lý bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và vi phạm pháp luật trong học sinh.

Đến nay, kế hoạch đã được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố; 95,66% cơ sở giáo dục đã ký kết phối hợp với công an địa phương.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên trả lời câu hỏi của báo chí về vấn đề ngăn chặn bạo lực học đường - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên trả lời câu hỏi của báo chí về vấn đề ngăn chặn bạo lực học đường - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thứ hai, can thiệp kịp thời, xử lý nghiêm và bảo vệ người bị bạo lực. Khi xảy ra vụ việc, nhà trường phải lập tức ngăn chặn hành vi, bảo đảm an toàn, hỗ trợ người bị ảnh hưởng, đồng thời thông báo và phối hợp với gia đình, cơ quan có thẩm quyền.

Đối với vụ việc có dấu hiệu tội phạm, nhà trường phải chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý, tuyệt đối không bao che, che giấu hoặc chỉ giải quyết nội bộ. Quá trình xử lý phải bảo đảm quyền riêng tư, danh dự và lợi ích hợp pháp của giáo viên, học sinh.

Thứ ba, tăng cường tư vấn tâm lý và ngăn ngừa tái diễn. Nhà trường phối hợp với gia đình, cơ sở y tế và chuyên gia hỗ trợ tâm lý cho người bị ảnh hưởng, bảo đảm điều kiện tiếp tục dạy và học an toàn. Với người có hành vi bạo lực, việc xử lý phải gắn với giáo dục, tư vấn và giám sát khắc phục hành vi.

Thứ tư, siết chặt an ninh trường học và trách nhiệm quản lý. Các cơ sở giáo dục rà soát công tác bảo vệ, kiểm soát người ra vào, nhận diện nguy cơ tại trường học và trên môi trường mạng; tăng cường kiểm tra, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu và cá nhân liên quan khi để xảy ra hoặc chậm xử lý vụ việc.

Liên quan đến Thông tư số 19/2025/TT-BGDĐT, Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên cho biết Bộ đã giao Vụ Học sinh, sinh viên tiếp tục kiểm tra, đánh giá việc thực hiện; tiếp thu ý kiến của nhà giáo, cơ sở giáo dục, phụ huynh và chuyên gia để xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế khi cần thiết, bảo đảm phù hợp thực tiễn và pháp luật liên quan.

Cùng với đó, Bộ tiếp tục rà soát các quy định hiện hành, nghiên cứu đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 80/2017/NĐ-CP về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường.

Trọng tâm là làm rõ trách nhiệm của cơ sở giáo dục, người đứng đầu và các cơ quan liên quan; hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành, quy trình tiếp nhận thông tin, cảnh báo, can thiệp, xử lý và hỗ trợ sau vụ việc.

Bộ cũng hướng tới thống nhất dữ liệu báo cáo để theo dõi, đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực học đường.

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