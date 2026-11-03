Bộ Xây dựng bổ sung thủ tục phê chuẩn sơ đồ, bản đồ hàng không

Bộ Xây dựng ban hành thủ tục hành chính nội bộ mới về phê chuẩn sơ đồ, bản đồ hàng không, đồng thời sửa đổi 3 thủ tục liên quan đến hoạt động bay và thông báo chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang...

Ảnh minh hoạ. Nguồn: PV VnEconomy.

Theo quyết định vừa được Bộ Xây dựng công bố, thủ tục phê chuẩn sơ đồ, bản đồ hàng không được ban hành mới, thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Hàng không Việt Nam.

Theo quy trình, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) gửi hồ sơ đề nghị phê chuẩn sơ đồ, bản đồ hàng không đến Cục Hàng không Việt Nam. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm thẩm định.

Nếu hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Cục Hàng không Việt Nam ban hành quyết định phê chuẩn để VATM thực hiện công bố tin tức hàng không theo quy định. Trường hợp từ chối, cơ quan này phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bên cạnh thủ tục mới, Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung 3 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động bay và bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang.

Đối với thủ tục thiết lập, điều chỉnh hoặc hủy bỏ đường hàng không thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến Bộ Quốc phòng.

Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Bộ Quốc phòng thực hiện thẩm định, đánh giá tác động liên quan đến quân sự, quốc phòng, sau đó tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Thời hạn để Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định là 15 ngày làm việc.

Với thủ tục thông báo chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam, thẩm quyền giải quyết thuộc Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính. Thời hạn thông báo được quy định tùy theo loại chuyến bay.

Cụ thể, đối với chuyến bay chuyên cơ, thông báo phải được gửi tối thiểu 5 ngày làm việc trước ngày dự kiến thực hiện chuyến bay nội địa và 10 ngày làm việc đối với chuyến bay quốc tế.

Đối với chuyến bay chuyên khoang, thời hạn tối thiểu là 24 giờ trước giờ dự kiến cất cánh đối với chuyến bay nội địa và 5 ngày làm việc trước ngày thực hiện chuyến bay quốc tế. Riêng chuyến bay chuyên cơ do đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện, thời hạn thông báo tối thiểu là 5 ngày làm việc trước ngày dự kiến bay.

Đối với chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài, thẩm quyền giải quyết thuộc Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính. Thông báo chuyến bay phải được gửi tối thiểu 7 ngày làm việc trước ngày dự kiến thực hiện, trừ trường hợp đặc biệt theo quyết định hoặc yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Ngoài việc ban hành mới và sửa đổi các thủ tục, Bộ Xây dựng bãi bỏ 2 thủ tục hành chính gồm phê duyệt thiết lập, điều chỉnh, hủy bỏ khu vực cấm bay; thiết lập, công bố phương thức liên lạc chung đối với hoạt động bay trong vùng trời cho khu vực bay, đường bay phục vụ hoạt động hàng không chung.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 30/10/2026. Các quyết định công bố trước đây về thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực hàng không có liên quan hết hiệu lực theo quy định.