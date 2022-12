BST chớm thu 2023 của Stella McCartney: là Y2K nhưng bền vững hơn

“Chúng tôi đang tôn vinh kết cấu và chất liệu, và điều đó thể hiện rất rõ chúng tôi là ai và chúng tôi đại diện cho điều gì,” McCartney cho biết. Trong mùa mốt này, nhà thiết kế đã giới thiệu những thiết kế dệt kim được làm từ sợi chuối và nho phế thải, 100% len có thể truy xuất nguồn gốc và bông tái sinh, được sản xuất bằng các phương pháp nhằm phục hồi chất dinh dưỡng cho đất...

Do đó, McCartney tiếp cận bộ sưu tập này như mọi khi, chú ý đến đường may sắc sảo; một chút phá vỡ cấu trúc ở đâu đó, và sự kết hợp giữa nữ tính và nam tính. Có rất nhiều sản phẩm nổi bật trong BST chớm thu 2023 này, bao gồm một chiếc áo khoác được làm bằng vải jacquard mờ giống vỏ cây và được làm từ lông thú giả bền vững; họa tiết bò sát trườn trên áo cánh bồng bềnh, quần ống rộng và ủng cao quá đầu gối, cùng nhiều đường cắt may khéo léo và những chiếc đầm xếp nếp làm từ viscose “thân thiện với rừng”.

Nhà thiết kế được đào tạo tại Edward Sexton trên khu vực Savile Row - nơi được biết đến với truyền thống về nghề may đo bespoke cho nam giới, vì vậy trang phục sắc sảo luôn được ưu tiên hàng đầu. Mùa này, phong cách Savile Row nổi bật với những chiếc áo khoác hai bên ngực có đường cong, màu đen tuyền hoặc kẻ caro; áo khoác hình hộp với váy xẻ tà, và áo khoác rộng rãi kiểu quân đội thắt lưng mảnh.

McCartney cho biết cô thiết kế với hai tiêu chí: tính thẩm mỹ và tính bền vững. Đối với cô, chúng là một. Nhà thiết kế cho biết: “Tôi không thể tách chúng ra được nữa,” đồng thời cho biết thêm rằng cô ấy thích thiết kế trong những giới hạn tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng cho cô ấy qua từng mùa. Bên cạnh đó, kể từ show diễn vào tháng 10, rất ít kiểu dáng mang phong cách Y2K được thương hiệu Stella McCartney giới thiệu nhiều trên mạng xã hội, giống như chiếc quần tây cạp trễ và áo dây xích mà Stella mang về từ những ngày làm việc cho Chloé đầu những năm 2000.

Hoài cổ lại phong cách Y2K đang là xu hướng nổi bật của một thế hệ mới. “Con gái tôi sẽ tròn 16 tuổi vào tuần tới, và điều tuyệt vời nhất là con bé đã nói: Con thích cái này, con muốn mặc cái kia… Cuối cùng, con tôi đã tìm thấy một số thứ hợp với nó do mẹ thiết kế” McCartney cười.

Nhận được sự chấp thuận từ thế hệ sành điệu mà con gái cô ấy thuộc về là một bước tiến quan trọng. Mùa này, McCartney đã mở rộng cách tiếp cận một bộ sưu tập không chỉ thông qua cách làm lại những tác phẩm từ những năm đầu tiên mà còn trong suốt sự nghiệp của cô ấy. Từ những chiếc váy suông được giới thiệu trong bộ sưu tập tốt nghiệp của cô ấy, quần jean cắt từ những năm 2000 được phủ mới bằng những vết nứt và phong cách may đo nam tính, cho đến những bộ suits gợi cảm vốn có của thương hiệu.

Khi McCartney thiết kế những trang phục lần đầu tiên, cô ấy là tiếng nói duy nhất kêu gọi sự bền vững trong ngành công nghiệp thời trang. Trong một thế giới mới, nơi các thế hệ trẻ yêu thích Y2K không chỉ mong đợi quá khứ trở lại một cách tốt đẹp mà còn phải thực sự tác động tốt đẹp đến tương lai, giúp bảo vệ khí hậu và trái đất.

“Việc này thật dễ dàng đối với tôi, bởi vì nó thực sự, thực sự là tôi”, cô ấy nói, đề cập đến những lần hồi sinh các thiết kế trong kho lưu trữ của mình. Nhưng, “sự khác biệt bây giờ là sự trợ giúp của công nghệ. Bây giờ có da làm từ nấm và lá dứa, có vải sợi làm từ chuối và nho. Thật tuyệt khi có thể làm mới những thiết kế trong quá khứ theo một cách bền vững hơn”.

Triết lý đó đã tạo nên một bộ sưu tập tràn ngập những bước đột phá tài tình của McCartney vào các vật liệu bền vững. 94% quần áo và phụ kiện được tạo ra từ các loại sợi có trách nhiệm, bao gồm viscose thân thiện với rừng, vải bông denim tái tạo, sợi tái chế được làm thủ công từ chai nhựa, túi và giày bằng các chất liệu da thực vật. Trong thời đại mà khách hàng Gen Z dành tình yêu bình đẳng cho nhận thức và hoài niệm, có vẻ như McCartney đang có một khoảnh khắc thời trang thực sự cấp tiến và tiên phong.

Trong giới thời trang cao cấp, để cạnh tranh với những thương hiệu lâu đời mang tính biểu tượng lớn như Chanel, Gucci, Dior… là một điều rất khó khăn. Ít có thương hiệu High-fashion nào lại có thể lên tới đỉnh cao nếu không sử dụng mác túi “da cá sấu”, áo “lông cáo”… trong các bộ sưu tập. Bởi vậy, thành công lớn của Stella McCartney như một cú hích minh chứng cho thấy, một thương hiệu đẳng cấp toàn cầu hoàn toàn có thể “đạo đức”.

Từ chối hoàn toàn việc sử dụng da và lông, cô luôn cố gắng thay thế bằng cách phát triển chất liệu thân thiện với môi trường như đồ giả da và cotton hữu cơ. Để thực sự trở thành một hình mẫu tiên phong hoàn hảo, Stella còn xây dựng mô hình các showroom hoàn toàn thân thiện với môi trường. Từ việc sử dụng nguồn năng lượng tái tạo như gió, đồ nội thất cổ cho tới những chiếc túi mua hàng phân huỷ sinh học làm bằng ngô. Những nỗ lực và sự cống hiến đó không chỉ rất đáng khâm phục mà còn khẳng định được rằng, không ai trong lịch sử thời trang có thể làm được ngoài Stella.