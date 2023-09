Các chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp, cải cách hành chính của Long An ngày càng đẹp

Theo thông báo kết quả công khai Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ công khai vừa trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, trong tháng 8, Long An tăng 10 hạng so với tháng 7 năm 2023.

Theo đó, Long An đạt 64,2/100 điểm, xếp hạng 15/63 tỉnh, thành phố. Điểm số các chỉ số thành phần như sau: (1) Nhóm chỉ số công khai minh bạch đạt 9,5/18 điểm (tăng 2,2 điểm so với tháng 7); (2) Nhóm chỉ số tiến độ, kết quả giải quyết đạt 16,7/20 điểm (tăng 0,3 điểm so với tháng 7)… Ngoài ra, các nhóm chỉ số khác cũng có sự tăng trưởng rất tích cực.

Kết quả đánh giá được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh (Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh); Cổng thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương phục vụ chỉ đạo, điều hành, đánh giá kết quả cải cách thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị; theo dõi, giám sát, đánh giá của cá nhân, tổ chức và nâng cao chất lượng thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Cũng liên quan đến cải cách hành chính, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã công bố, Long An xếp hạng 8/63 tỉnh (năm 2022), thành phố trực thuộc Trung ương về PAR Index với 87,42 điểm, tăng 14 hạng so với năm 2021 (87,20 điểm, hạng 22).

Quảng Ninh tiếp tục ở vị trí dẫn đầu về PAR Index với 90,1 điểm; tiếp đó là Hải Phòng, Hà Nội và Bắc Giang. Đặc biệt, năm 2022, Long An nỗ lực vươn lên vị trí dẫn đầu về PAR Index các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; tiếp đó là Hậu Giang và Đồng Tháp.

Thông tin từ Sở Nội vụ Long An, để quyết tâm giữ vững vị trí trong tốp 10 về PAR Index 2023, UBND tỉnh ban hành kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao PAR Index năm 2022. Qua đó, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế để cải thiện và nâng cao điểm số xác định PAR Index trên tất cả lĩnh vực theo Bộ Chỉ số do Bộ Nội vụ ban hành.

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu phải phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; tăng cường sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân trong quá trình triển khai xác định PAR Index; tập trung cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông"; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng trả hồ sơ bổ sung nhiều lần gây phiền hà cho người dân, tổ chức, tình trạng thành phần hồ sơ, thu phí, lệ phí không đúng quy định...

Với nỗ lực cải cách hành chính, minh bạch hóa đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư, các chỉ số thành phần PCI (năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) được cải thiện và tăng dần qua từng năm.

Long An đặt mục tiêu duy trì vị trí của Long An trong tốp đầu trên bảng xếp hạng PCI cả nước một cách bền vững hơn, UBND tỉnh Long An đã ban hành Kế hoạch Tiếp tục cải thiện và nâng cao PCI năm 2023.

Mục tiêu tỉnh đặt ra là phấn đấu điểm số PCI năm 2023 đạt 70,5 điểm (tăng 2,06 điểm so với năm 2022); các chỉ số thành phần PCI năm sau không giảm điểm, giảm hạng so với năm trước. Phấn đấu điểm số PCI năm 2023 của tỉnh xếp trong nhóm các tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế “rất tốt” trên cả nước.

UBND tỉnh Long An yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành trong tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã đổi mới tư duy, tích cực nghiên cứu, nắm vững nội dung các chỉ số thành phần PCI, chủ động đề ra giải pháp thiết thực và phù hợp với tình hình thực tế nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại đơn vị, địa phương mình, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của cả tỉnh.

Nỗ lực cải cách của Long An đã đem tới nhiều “quả ngọt”. Số liệu mới nhất của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An cho thấy, 8 tháng đầu năm, Long An đã thu hút được 80 dự án đầu tư mới vào các khu công nghiệp trên địa bàn, trong đó có 50 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư cấp mới hơn 447 triệu USD và 30 dự án trong nước, với tổng vốn đầu tư cấp mới hơn 20.221 tỷ đồng.

Ngoài ra, Long An cũng ghi nhận 50 dự án điều chỉnh vốn, gồm 41 dự án FDI điều chỉnh với tổng vốn điều chỉnh tăng hơn 77 triệu USD và 9 dự án trong nước điều chỉnh với tổng vốn điều chỉnh tăng hơn 305 tỷ đồng. Số dự án tăng 33%, số vốn thu hút đầu tư FDI tăng 52%, vốn trong nước tăng 64% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế đến nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đã thu hút được 1.822 dự án đầu tư, trong đó có 886 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 6,2 tỷ USD và 936 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký gần 136.198 tỷ đồng.