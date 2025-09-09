VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Trang Linh

09/09/2025, 06:00

Đồ họa thông tin dưới đây thể hiện sự thay đổi về tỷ trọng của các đối tác hàng đầu trong tổng nhập khẩu của Mỹ từ năm 2017-2024, sử dụng dữ liệu từ công ty Citi Global Perspectives & Solutions.

Từ đây có thể thấy Mỹ đang đa dạng hóa nguồn nhập khẩu hàng hóa. Trong giai đoạn từ 2017-2024, tỷ trọng Trung Quốc trong tổng nhập khẩu của Mỹ giảm 7,7 điểm phần trăm. Điều này cho thấy Mỹ đãng giảm đáng kể nhập khẩu từ Trung Quốc từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhiệm kỳ sau đó của cựu Tổng thống Joe Biden.

Các đối tác nhập khẩu lớn bị mất thị phần tại Mỹ gồm Nhật Bản (giảm 1,2 điểm phần trăm), Nga (giảm 0,6 điểm phần trăm) và Saudi Arabia (giảm 0,5 điểm phần trăm).

Chi phí lao động tăng lên ở Trung Quốc cùng lo ngại về khả năng phục hồi sau đại dịch và việc đa dạng hóa thị trường nhập khẩu đã thúc đẩy Mỹ tăng cường thương mại với các nước láng giềng như Mexico (tỷ trọng tăng 2,2 điểm phần trăm) và nhiều nền kinh tế châu Á như Việt Nam (tăng 2 điểm phần trăm), Đài Loan (tăng 1,6 điểm phần trăm) và Hàn Quốc (tăng 1 điểm phần trăm).

Mặc dù Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại quan trọng của Mỹ, nhưng việc tỷ trọng Trung Quốc trong tổng nhập khẩu của Mỹ giảm xuống cho thấy sự thay đổi về mặt cơ cấu trong nguồn cung ứng hàng hóa của nền kinh tế lớn nhất thế giới trước nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.

Theo các nhà phân tích, nền tảng sản xuất mạnh và vị trí giáp biên giới Mỹ của Mexico giúp nước này trở thành địa điểm được ưa chuộng để thay thế Trung Quốc về sản xuất hàng hóa. Trong khi đó, Việt Nam cũng được nâng hạng nhờ chi phí lao động cạnh tranh và vai trò ngày càng lớn trong chuỗi cung ứng hàng điện tử và dệt may.

Từ khóa:

Đối tác thương mại Mỹ nhập khẩu
