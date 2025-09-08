VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
Doanh nghiệp Mỹ mua lại kỷ lục hơn 1 nghìn tỷ USD cổ phiếu

Đức Anh

08/09/2025, 15:37

Doanh nghiệp Mỹ đang mua lại cổ phiếu với quy mô kỷ lục trong năm nay nhờ lợi nhuận ổn định và chính sách giảm thuế của chính phủ.

Xu hướng này cũng được thúc đẩy bởi triển vọng thương mại bấp bênh, khiến các công ty trì hoãn kế hoạch đầu tư và chuyển sang mua lại cổ phiếu. 

VnEconomy

Trong đó, chương trình mua lại cổ phiếu của Apple có quy mô lớn nhất với 100 tỷ USD, được công bố vào tháng 5. Nhà sản xuất con chip Nvidia cũng công bố mua lại 60 tỷ USD cổ phiếu năm nay.

Trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng Goldman Sachs mua lại 40 tỷ USD cổ phiếu, tương đương 18,1% giá trị vốn hóa công ty.

Từ khóa:

