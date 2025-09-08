Lãi suất cho vay thế chấp nhà ở Mỹ giảm sốc sau báo cáo việc làm

Đây là mức lãi suất cho vay thế chấp nhà thấp nhất ở Mỹ kể từ ngày 3/10 năm ngoái và đánh dấu cú giảm mạnh nhất kể từ tháng 8/2024...

Lãi suất cho vay thế chấp nhà kỳ hạn 30 năm loại hợp đồng vay lãi suất cố định ở Mỹ đã giảm 0,16 điểm phần trăm, còn 6,29%, vào hôm thứ Sáu vừa rồi. Cú giảm này diễn ra trong bối cảnh khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào tháng 9 tăng lên sau khi Bộ Lao động nước này công bố báo cáo việc làm yếu hơn dự báo.

Theo hãng tin CNBC, đây là mức lãi suất cho vay thế chấp nhà thấp nhất ở Mỹ kể từ ngày 3/10 năm ngoái, và đánh dấu cú giảm mạnh nhất kể từ tháng 8/2024. Trước đó, lãi suất này đã duy trì ở vùng cao hơn của khoảng trên 6% trong suốt nhiều tháng trở lại đây.

“Lãi suất cho vay thế chấp nhà đã có phản ứng tương đối trực tiếp với báo cáo việc làm. Đây là một lời nhắc rằng thị trường giữ vai trò quyết định số liệu kinh tế nào có ý nghĩa quan trọng. Thị trường trái phiếu vốn dĩ luôn cho rằng báo cáo việc làm phi nông nghiệp luôn là dữ liệu có ảnh hưởng lớn nhất đến lãi suất”, Giám đốc hoạt động (COO) Matt Graham của trang tin thị trường cho vay thế chấp nhà Mortgage Daily nhận xét.

Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy khu vực phi nông nghiệp của nước này có 22.000 công việc mới trong tháng 8, ít hơn nhiều so với con số dự báo 75.000 công việc mới mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 4,3%, phù hợp với dự báo.

Sau khi báo cáo trên được công bố, thị trường lãi suất tương lai đặt cược khả năng 100% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 16-17/9. Trong đó, khả năng Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm là 90%, còn khả năng Fed hạ lãi suất 0,5 điểm phần trăm là 10%. Trước khi báo cáo việc làm tháng 8 của Mỹ được công bố, khả năng hạ lãi suất 0,5 điểm phần trăm không được tính đến.

Giữa lãi suất quỹ liên bang của Fed và lãi suất cho vay thế chấp nhà có mối quan hệ cùng chiều, nhưng không trực tiếp. Thay vào đó, lãi suất Fed tác động tới lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, nhất là lợi suất của kỳ hạn 10 năm - mốc tham chiếu cho lãi suất cho vay thế chấp nhà kỳ hạn dài.

Phiên ngày thứ Sáu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hơn 0,08 điểm phần trăm, còn 4,091%, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 4/2025.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Graham cho rằng sắp tới, nhiều nhà cho vay có thể đưa ra mức lãi suất dưới 6% cho các khoản vay thế chấp nhà lãi suất cố định kỳ hạn 30 năm.

Hồi tháng 5 năm nay, lãi suất của các khoản vay này lập đỉnh ở mức 7,08%. Không chỉ đương đầu với mức lãi suất cho vay cao, người mua nhà ở Mỹ năm nay còn gặp một trở ngại lớn nữa là giá nhà cao. Lãi suất giảm xuống sẽ giúp người vay thế chấp nhà cảm thấy “dễ thở” hơn.

Giả sử, một người mua một căn nhà có giá 450.000 USD - chỉ nhỉnh hơn một chút so với giá nhà trung vị ở Mỹ vào tháng 8 vừa qua - bằng khoản vay thế chấp nhà lãi suất cố định kỳ hạn 30 năm, với khoản trả trước là 20%. Chưa tính đến tiền thuế vào bảo hiểm, người mua sẽ phải thanh toán hàng tháng số tiền 2.395 USD cho khoản vay này nếu lãi suất là 7%. Nhưng với lãi suất 6,29%, người đó chỉ phải trả hàng tháng 2.226 USD, tiết kiệm được 169 USD mỗi tháng.

Một câu hỏi lớn đặt ra lúc này là lãi suất cho vay thế chấp nhà đã giảm đủ để thu hút người mua nhà trở lại thị trường hay chưa.

“Người mua nhà đang phải đối mặt với tình trạng giá nhà đắt đỏ, người bán đối mặt với sự cạnh tranh lớn hơn, và các chủ dự án bất động sản đối mặt với nhu cầu yếu hơn từ người mua. Tình hình chưa đến mức thảm họa, nhưng kết quả là một mùa hè ảm đạm của thị trường địa ốc”, nhà kinh tế trưởng Danielle Hale của trang bất động sản Realtor.com nhận xét.

Một số nhà phân tích cho rằng lãi suất cho vay thế chấp nhà cần giảm về vùng 5% mới có thể tạo ra sự khác biệt thực sự. Giá nhà ở Mỹ vẫn đang cao dai dẳng dù tốc độ tăng đã chậm lại. Chưa kể, tình trạng bấp bênh của nền kinh tế và thị trường việc làm đã khiến nhiều người có ý định mua nhà tạm gác lại kế hoạch.