Tại thời điểm tháng 8/2025, tổng giá trị vàng trong dự trữ quốc tế của các ngân hàng trung ương trên thế giới nhiều hơn giá trị trái phiếu chính phủ.

Đồ thị thông tin dưới đây thể hiện sự thay đổi về tỷ trọng vàng và trái phiếu chính phủ Mỹ trong dự trữ quốc tế của các ngân hàng trung ương trên thế giới từ năm 1970 đến nay, dựa trên dữ liệu từ công ty Crescat Capital LLC.

Dự trữ quốc tế của các ngân hàng trung ương bao gồm dự trữ ngoại tệ, vàng, quyền rút vốn đặc biệt (SDR) và các tài sản quốc tế khác.

Sau khi hệ thống tài chính quốc tế Bretton Woods chấm dứt vào năm 1971, khi Mỹ ngừng cho phép chuyển đổi USD sang vàng, lãi suất thực tăng cao và sự ra đời của hệ thống petrodollar - cơ chế giao dịch dầu mỏ bằng USD - đã thúc đẩy các ngân hàng trung ương mua mạnh trái phiếu chính phủ Mỹ trong suốt thập niên 1980 và 1990. Vào thập niên sau đó, quy mô và tính thanh khoản của đồng USD càng củng cố xu hướng này.

Tuy nhiên, kể từ năm 2022, xu hướng tăng dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu bắt đầu nổi lên. Các ngân hàng trung ương toàn cầu mua ròng 1.136 tấn vàng trong năm 2022, một con số kỷ lục, và tiếp tục mua lần lượt 1.037 tấn và 1.044 tấn trong năm 2023 và 2024 - theo số liệu từ Hội đồng Vàng thế giới (WGC).

Tính tới tháng 8/2025, tổng lượng vàng dự trữ trong tay các ngân hàng trung ương trên thế giới đạt khoảng 36.000 tấn, chiếm gần 20% tổng lượng vàng từng được khai thác trên toàn cầu.

Bất ổn chính trị cùng các rủi ro địa chính trị tiếp tục làm gia tăng nhu cầu với vàng như một kênh trú ẩn an toàn. Các yếu tố này cùng lực mua khổng lồ đã khiến giá vàng giao ngay lần đầu tiên vượt 4.000 USD/oz trong phiên giao dịch ngày 8/10/2025.

Đồ thị cho thấy vào tháng 8/2025, tỷ trọng vàng trong dự trữ quốc tế của các ngân hàng trung ương là 24%, cao hơn tỷ lệ 23% của trái phiếu chính phủ. Có thể thấy tỷ trọng vàng đã tăng mạnh so với những năm giữa thập niên 2010, phản ánh xu hướng tái cơ cấu danh mục theo hướng tăng tỷ trọng tài sản hữu hình.

Theo các nhà kinh tế, hiện tượng vàng chiếm tỷ trọng lớn hơn trong dự trữ quốc tế của các ngân hàng trung ương toàn cầu cho thấy thực tế rằng các nhà quản lý dự trữ ngân hàng trung ương đang ưu tiên nắm giữ tài sản có sức bền, linh hoạt và trung lập, thay vì chỉ tập trung vào lợi suất.

Tỷ trọng vàng trong dự trữ quốc tế của các nền kinh tế đang phát triển tăng mạnh nhất, trong đó Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) và Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ (CBRT) mua nhiều nhất trong thập kỷ qua.