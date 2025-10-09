Giá vàng quay đầu lao dốc sau khi “nhảy” lên gần 4.050 USD/oz

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust mua ròng ở vùng giá cao chưa từng thấy của kim loại quý này...

Giá vàng thế giới giảm mạnh khi vừa khởi động phiên giao dịch mới tại thị trường châu Á vào sáng nay (9/10), sau khi tiếp tục có một bước tiến dài qua ngưỡng 4.000 USD/oz trong phiên ngày thứ Tư (8/10). Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust mua ròng ở vùng giá cao chưa từng thấy của kim loại quý này.

Lúc 6h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á sụt 25,6 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại Mỹ, tương đương giảm 0,63%, giao dịch ở mức 4.016,5 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 127,7 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.139 đồng (mua vào) và 26.389 đồng (bán ra), giảm 9 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Trong phiên New York, giá vàng giao ngay đóng cửa ở mức 4.042,1 USD/oz, tăng 56,5 USD/oz, tương đương tăng 1,41%. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giá vàng giao ngay đóng cửa trên mốc 4.000 USD/oz, trong khi giá vàng giao sau đã chinh phục mức giá này từ phiên trước.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 chốt phiên ngày thứ Tư với mức tăng 1,7%, đạt 4.070,5 USD/oz.

Giá bạc cũng lập kỷ lục mọi thời đại trong phiên này ở mức 49,57 USD/oz, trước khi chốt phiên với mức tăng 2,4%, đạt 48,95 USD/oz.

Giới đầu tư toàn cầu đang đổ xô mua vàng, một phần do tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO), một phần do nhu cầu phòng ngừa rủi ro khi bất định địa chính trị, chính trị và kinh tế gia tăng, cũng như kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Năm nay, giá vàng đã tăng 54%, sau khi tăng 27% trong năm ngoái. Vàng đang là một trong những kênh đầu tư “nóng” nhất thế giới hiện nay, vượt xa hiệu suất của thị trường cổ phiếu và bitcoin, đồng thời đối lập với tình trạng rớt giá của đồng USD và dầu thô.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá bạc thậm chí tăng còn mạnh hơn cả giá vàng, với mức tăng 71% từ đầu năm tới nay, nhờ hưởng lợi từ các yếu tố tương tự như vàng. Ngoài ra, giá bạc còn được thúc đẩy bởi nhu cầu sử dụng trong công nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực năng lượng xanh.

“Sức mạnh của vàng hiện tại phản ánh bối cảnh cực kỳ tích cực cho sự tăng giá của kim loại quý, xét cả về phương diện kinh tế vĩ mô và địa chính trị. Vàng cũng đang hưởng lợi từ mối lo của nhà đầu tư về các kênh đầu tư an toàn truyền thống khác”, chuyên gia Matthew Piggott của công ty Metals Focus nhận định với hãng tin Reuters.

Những yếu tố dài hạn hơn hỗ trợ giá vàng trong năm nay bao gồm xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương, đà mất giá kéo dài của đồng USD, và lực mua mạnh từ các quỹ ETF.

“Sang năm 2026, những yếu tố này sẽ còn duy trì. Hiện tại, chúng tôi không cho là sẽ có bất kỳ một yếu tố nào khiến vàng sụt giảm mạnh. Bởi vậy, chúng tôi dự báo giá vàng còn tăng và tìm cách chinh phục mốc 5.000 USD/oz”, ông Piggott nói thêm.

Tại Mỹ, tình trạng đóng cửa chính phủ đang chuẩn bị bước sang ngày thứ 9. Dù thiếu vắng các số liệu thống kê chính thức do Chính phủ đóng cửa, giới phân tích vẫn tin rằng Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 10 và tháng 12. Biên bản cuộc họp tháng 9 của Fed, được công bố vào ngày thứ Tư, cũng cho thấy dù lo lắng về lạm phát, giới chức Fed vẫn dự báo sẽ giảm lãi suất thêm 2 lần trước khi năm 2025 kết thúc.

Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các quỹ ETF vàng đã hút ròng 64 tỷ USD từ đầu năm đến. Trong đó, lượng vốn ròng chảy vào các quỹ này trong tháng 9 đạt con số kỷ lục 17,3 tỷ USD.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 1,5 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.014,6 tấn vàng - theo dữ liệu từ website của quỹ. Khối lượng vàng mà quỹ này nắm giữ đang lớn nhất từ năm 2022.

Đồng USD tăng phiên thứ ba liên tiếp, chốt phiên ngày thứ Tư với mức tăng 0,25%, đạt 98,82 điểm của chỉ số Dollar Index. Tuy vậy, chỉ số này vẫn giảm gần 9% từ đầu năm - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Trên phương diện kỹ thuật, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) của vàng đang ở mức 88 điểm, phản ánh thị trường vàng đang ở tình trạng “mua quá nhiều” (overbought).