Ray Dalio khuyên nhà đầu tư nắm nhiều vàng hơn

Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Nhà sáng lập công ty quản lý quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới Bridgewater Associates, tỷ phú Ray Dalio, cho rằng nhà đầu tư nên phân bổ lượng vốn lên tới 15% giá trị danh mục vào vàng, dù giá vàng đã đạt mức cao nhất mọi thời đại trên 4.000 USD/oz.
“Vàng là một tài sản tuyệt vời để đa dạng hóa danh mục. Nếu nhìn từ góc độ phân bổ tài sản chiến lược, nhà đầu tư có lẽ nên rót 15% giá trị danh mục vào vàng, vì vàng thường tăng giá rất tốt khi những bộ phận thông thường của danh mục suy giảm”, hãng tin CNBC dẫn lời ông Dalio phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Greenwich diễn ra ở thành phố Greenwich, bang Connecticut, Mỹ.
Năm nay, giá vàng đã tăng khoảng 51%. Phiên ngày 7/10, giá vàng giao sau tại New York đóng cửa trên mức 4.000 USD/oz và giá vàng giao ngay cũng đã tiến rất sát mức giá này.
Ông Dalio cho rằng môi trường toàn cầu hiện nay có nhiều điểm tương đồng với đầu thập niên 1970, với lạm phát dai dẳng, các chính phủ chi tiêu mạnh tay và mức nợ nần cao làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư vào những tài sản trên giấy và tiền giấy.
“Bây giờ rất giống với giai đoạn đầu của những năm 1970. Vậy nên rót tiền vào đâu? Nếu bạn mua nợ, nợ đang rất nhiều nên nợ không phải là một kênh giữ tiền hiệu quả”, ông nói.
Gợi ý mà ông Dalio đưa ra khác biệt với hướng dẫn về cấu trúc danh mục đầu tư truyền thống mà các nhà tư vấn tài chính thường đưa ra với khách hàng của họ.
Một danh mục truyền thống thường phân bổ 60% vốn vào cổ phiếu và 40% vào trái phiếu, trong khi những tài sản khác như vàng và hàng hóa cơ bản thường chỉ chiếm tỷ lệ một con số vì khả năng tạo thu nhập thấp.
Ông Dalio nhấn mạnh vai trò nổi bật của vàng với tư cách một tài sản phòng hộ trong bối cảnh cung tiền tăng mạnh và địa chính trị bất định. “Vàng là tài sản duy nhất mà một nhà đầu tư có thể nắm trong tay mà không phải phụ thuộc vào một ai đó khác có trả tiền hay không”, ông nói.
Một số nhân vật quan trọng khác trong giới tài chính Mỹ cũng lên tiếng về vàng trong thời gian gần đây.
Tương tự ông Dalio, CEO Jeffrey Gundlach của công ty quản lý quỹ DoubleLine Capital đề xuất tỷ trọng vàng ở mức cao trong danh mục, lên tới 25%. Ông tin rằng vàng sẽ tiếp tục có mức tăng giá vượt trội trong môi trường có áp lực lạm phát và sự suy yếu của đồng USD.
CEO Ken Griffin của công ty quản lý tài sản Citadel thì nhận định rằng việc nhà đầu tư bắt đầu xem vàng là một tài sản an toàn hơn so với USD là một diễn biến “thực sự đáng lo ngại”.
“Mọi người đều đang tìm cách giảm nắm giữ USD, tức là giảm rủi ro có thể đến từ nợ công của Mỹ đối với danh mục đầu tư của họ”, ông Griffin nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg.
