Các nhà mốt xa xỉ có thể làm gì để chống biến đổi khí hậu?

SBTi là một trong những tổ chức chủ chốt tập trung vào việc gắn kết hành động bền vững về môi trường của doanh nghiệp với các mục tiêu toàn cầu về giải quyết và hạn chế biến đổi khí hậu. Năm ngoái, tổ chức này đã đưa ra Tiêu chuẩn Net Zero, đặt ra các tiêu chí nghiêm ngặt mà họ sử dụng để đánh giá và chứng nhận các cam kết của công ty nhằm đạt được mức phát thải ròng bằng 0.

SBTi cũng thắt chặt các tiêu chí cho các mục tiêu khí hậu đã được phê duyệt, thông báo rằng họ sẽ chỉ chấp nhận các mục tiêu phù hợp với tham vọng ấm lên 1,5 ° C của mình, theo yêu cầu để tránh những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu.

Luiz Amaral, Giám đốc điều hành của sáng kiến ​​Mục tiêu dựa trên Khoa học (SBTi), cho biết: “Khoa học khí hậu nói với chúng ta rằng chúng ta cần cắt giảm lượng khí thải nhanh và sâu nếu chúng ta muốn đạt được mức không ròng trên toàn cầu và ngăn chặn những tác động gây hại nhất của biến đổi khí hậu. Các mục tiêu không có phát thải ròng của Burberry phù hợp với mức độ cấp bách của cuộc khủng hoảng khí hậu và nêu một ví dụ rõ ràng mà các đồng nghiệp của họ phải noi theo”.

Báo cáo hằng năm của Net-Zero Tracker cho thấy, khoảng một nửa số công ty lớn nhất thế giới trong bảng xếp hạng Forbes 2000 vẫn chưa công bố kế hoạch đưa mức phát thải ròng về 0. Trong số 702 công ty có mục tiêu phát thải ròng bằng 0, có 2/3 công ty không nêu rõ cách thức để đạt được mục tiêu này.

Burberry lần đầu tiên đặt ra các mục tiêu dựa trên khoa học vào năm 2019 và năm ngoái, công ty đã cam kết sẽ vượt qua mức 0 ròng, trở thành doanh nghiệp “khí hậu tích cực” vào năm 2040. Các cam kết về khí hậu ngắn hạn và dài hạn của công ty bao gồm mục tiêu cắt giảm phạm vi tuyệt đối 1 và 2 phát thải KNK 95% vào năm 2023 so với năm cơ sở 2017 và phát thải khí nhà kính trong phạm vi tuyệt đối 3 là 46,2% vào năm 2030, từ mức cơ sở năm 2019.

Burberry sẽ duy trì cắt giảm lượng khí thải do điện và khí đốt trong các cửa hàng, trung tâm sản xuất và văn phòng.

Về lâu dài, công ty đặt mục tiêu duy trì mức cắt giảm ít nhất 95% khí nhà kính trong phạm vi 1 và 2 từ năm 2023 đến năm 2040 so với năm cơ sở 2017, đồng thời giảm 90% lượng phát thải khí nhà kính tuyệt đối trong phạm vi 3 vào năm 2040 so với năm cơ sở 2019. Phạm vi 1 và 2 bao gồm lượng khí thải do hoạt động của Burberry tạo ra, chẳng hạn như điện và khí đốt trong các cửa hàng, trung tâm sản xuất và văn phòng. Phạm vi 3 bao gồm phát thải trong chuỗi cung ứng mở rộng của Burberry, chẳng hạn như việc sử dụng năng lượng của các đối tác sản xuất và tìm nguồn cung ứng nguyên liệu.

"Là một công ty toàn cầu, chúng tôi đoàn kết với nhau bằng niềm đam mê trở thành động lực vì điều tốt đẹp trên thế giới. Bằng cách tăng cường cam kết về tính bền vững, chúng tôi đang tiến xa hơn trong việc giúp bảo vệ hành tinh của chúng ta cho các thế hệ sau", Giám đốc Tiếp thị của Burberry Marco Gobbetti cho biết.

Burberry đang đưa ra một tuyên bố táo bạo – tờ Vogue nhận định. Nhà mốt này cũng đã tham gia Fashion Avengers, một tập hợp các thương hiệu và tổ chức toàn cầu cam kết thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc. Burberry cũng đã hứa đầu tư vào các chương trình bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên và tài trợ cho các sáng kiến ​​giúp các cộng đồng dễ bị tổn thương thích ứng với thực tế khí hậu thay đổi.

Caroline Laurie, Phó Chủ tịch Phụ trách Doanh nghiệp cho biết: “Gốc rễ các cam kết trong lĩnh vực khoa học luôn là ưu tiên hàng đầu tại Burberry, vì vậy chúng tôi có thể đảm bảo các bước hãng đang thực hiện sẽ có tác động cần thiết và mang lại sự thay đổi lâu dài. Chúng tôi nỗ lực thúc đẩy đo lường, cải tiến, và minh bạch trong các hoạt động của mình và cam kết tiếp tục làm việc với các nhà cung cấp đối tác của mình để đẩy nhanh việc áp dụng các phương pháp bền vững hơn. Chúng tôi hy vọng điều này khuyến khích những doanh nghiệp khác cũng làm như vậy”.

Theo báo cáo của Business of Fashion, mặc dù ước tính về mức độ đóng góp của thời trang đối với cuộc khủng hoảng khí hậu là khác nhau, cơ quan ngành Thời trang Toàn cầu (GFA)và công ty tư vấn McKinsey & Company đã phân loại nó đóng góp khoảng 4% tổng lượng khí thải toàn cầu. Phân tích cho thấy chỉ riêng sản xuất nguyên liệu thô đã chiếm 38% tổng lượng khí thải của ngành công nghiệp thời trang. Vào năm 2018, con số đó tương đương với khoảng 800 triệu tấn carbon dioxide.

Vì vậy, thời trang đang tham gia cùng nhiều ngành công nghiệp khác để nỗ lực mang đến sự bền vững cho toàn cầu, chạy đua đến các mục tiêu giảm khí thải nhà kính trong thập kỷ hiện tại và xử lý những hệ quả của quá trình sản xuất như chất thải, nguồn nước cũng như những tác động tiêu cực về mặt xã hội khi truy xuất nguồn gốc kém.