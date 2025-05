Du lịch mùa hè “trỗi dậy” tại châu Á

Mới đây, báo cáo của Viện Kinh tế Mastercard (MEI) có trụ sở tại Mỹ tiết lộ, châu Á là nơi có hơn một nửa trong số 15 điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu của mùa hè năm nay. Dựa trên việc so sánh lượng đặt vé máy bay mùa Hè năm 2024 và 2025, Tokyo và Osaka của Nhật Bản dẫn đầu danh sách địa điểm có mức tăng trưởng du khách cao nhất.

Paris (Pháp) đứng thứ 3, tiếp theo là Thượng Hải (Trung Quốc) ở vị trí thứ 4. Trước đó, Tokyo cũng là thành phố được du khách ghé thăm nhiều nhất trên thế giới vào năm 2024. Bắc Kinh (Trung Quốc), Seoul (Hàn Quốc) và Singapore nằm trong danh sách top 10 cùng với hai thành phố ở Tây Ban Nha là Palma de Mallorca, Madrid và thành phố Rio de Janeiro của Brazil. Trong khi đó, Nha Trang của Việt Nam và Fukuoka của Nhật Bản lần lượt xếp hạng thứ 11 và 13.

Báo cáo của MEI cho thấy sự quan tâm đến việc ghé thăm các thành phố châu Á chủ yếu là từ du khách châu Á, châu Âu và châu Mỹ. Châu Á cũng đứng đầu danh sách chuyến đi mùa hè của du khách Trung Đông. Lượng đặt vé máy bay mùa hè của khách du lịch Trung Đông tăng nhiều nhất là đến Bangkok, tiếp theo là New York, rồi đến Phuket.

Tokyo và Osaka của Nhật Bản rất hút khách hè này.

Còn theo Skyscanner, công ty chuyên thu thập dữ liệu du lịch và hàng không quốc tế, chi phí vé máy bay và khách sạn sẽ là hai yếu tố chính dẫn đến quyết định về địa điểm du lịch của người Mỹ trong năm 2025. Dựa trên chỉ số giá tiêu dùng trung bình tại Mỹ, Skyscanner kết luận du khách Mỹ có thể tìm được các ưu đãi khi đến những nước thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhờ lợi thế đồng USD tăng giá và các chính sách ưu đãi du lịch của các nước điểm đến.

Lighthouse, một công ty nghiên cứu thị trường khách sạn, cho hay giá phòng khách sạn được quảng cáo ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương dự kiến sẽ thấp hơn 11% trong mùa hè năm 2025 so với cùng kỳ năm 2024. Bà Melanie Fish, Phó chủ tịch quan hệ công chúng toàn cầu của Expedia Group, cho biết giá khách sạn sẽ phụ thuộc vào từng địa điểm và mức độ nổi tiếng về du lịch. Trong đó, một số khu vực ở châu Á như Tokyo và Bangkok “phản ánh nhu cầu cao”.

Phân tích gần đây của nền tảng bán tour du lịch trực tuyến Kayak cũng cho thấy trong năm 2025, du lịch tới các nước châu Á sẽ tiếp tục là xu hướng nổi trội của du khách Mỹ. Giá vé máy bay trung bình đến châu lục này trong năm 2025 dự kiến giảm 7% so với năm 2024. Trong số các thị trường châu Á, Kayak cho biết Tokyo là điểm đến quốc tế được tìm kiếm nhiều nhất trên nền tảng của công ty cho các chuyến du lịch vào năm 2025.

Ông Xiang Li, giám đốc Trường Quản lý khách sạn và Du lịch tại Đại học Trung văn Hồng Kông, cho biết số lượng các trung tâm thông tin du lịch đang tăng vọt tại châu Á. Năm 2015, Hàn Quốc có gần 300 trung tâm thông tin du lịch, hiện tại, con số này là 638, bao gồm cả các "trung tâm thông tin du lịch di động" là những nhân viên đứng trên các con phố đông đúc như Myeongdong, Seoul để hỗ trợ du khách. Những người này thành thạo tiếng Trung, Nhật, Anh.

Với riêng du lịch biển, thay cho các khu vực truyền thống như Địa Trung Hải hay Caribbean, làn sóng các du thuyền cá nhân chuyển hướng sôi nổi về Trung Quốc, Hồng Kông, Thái Lan, Indonesia, Sri Lanka... Theo Fortune Business Insight, thị trường du thuyền xa xỉ toàn cầu đạt 8,75 tỷ USD năm 2024 và dự kiến chạm mốc 17,3 tỷ USD vào năm 2032. Trong đó, Châu Á - Thái Bình Dương đang là khu vực tăng trưởng "nóng", dự kiến đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong vài năm tới.

Sự mở rộng của hạ tầng du lịch biển là một trong những động lực then chốt. Các chính phủ trong khu vực đang đầu tư mạnh mẽ vào việc phát triển bến du thuyền, dịch vụ liên quan, câu lạc bộ du thuyền và các khu nghỉ dưỡng ven biển nhằm thu hút khách du lịch giàu có.

Đại diện ấn tượng nhất có thể kể đến khu vực tỉnh Hải Nam (Trung Quốc). Mang biệt danh "Hawaii của phương Đông" với chính sách miễn thuế hấp dẫn, vị trí thuận lợi gần các thành phố ven biển đáng sống như Thượng Hải và Hồng Kông, với 14 bến du thuyền quốc tế và 2.511 điểm neo đậu du thuyền.

Theo các chuyên gia trong ngành, cú sốc thuế quan từ Mỹ sẽ tạo ra những kịch bản dài hơi ảnh hưởng đến du lịch quốc tế, từ việc giảm chi tiêu đến nguy cơ mất khách do các biện pháp trả đũa về chính sách thị thực. Do đó, du lịch nội vùng châu Á đang dần trở thành một lựa chọn an toàn trong bối cảnh thế giới biến động.

Tầng lớp trung lưu ở các nước như Việt Nam, Indonesia, Malaysia hay Philippines đang tăng mạnh, kéo theo nhu cầu du lịch ngắn ngày, chi phí hợp lý. Đây là một trong những tín hiệu khả quan, giúp ngành du lịch khu vực này “sống sót” giữa cơn bão thuế quan.

Ông Santosh Kumar, Giám đốc quốc gia của Booking.com phụ trách Ấn Độ, Sri Lanka, Maldives và Indonesia, cho biết kỳ nghỉ mùa hè năm nay du khách sẽ tập trung vào sở thích đa dạng tại châu Á, từ những hoạt động quen thuộc như leo núi, đạp xe, lặn biển, ngắm chim, thiên nhiên, nấu ăn, làm bánh, vẽ tranh, làm gốm đến những hoạt động ít người biết đến như đan len, pha chế rượu, thổi kính, hay khâu sách.

"Trong những năm qua, chúng tôi đã tổ chức các khóa huấn luyện jujitsu ở Trung Quốc, các buổi workshop trống tại Nhật Bản và lớp học làm sushi cùng các đầu bếp bậc thầy, chứng minh rằng du lịch ngày nay thực sự là về học hỏi, kết nối và chuyển hóa," Bhawna Rao, đồng sáng lập công ty du lịch Encompass Experiences chuyên thiết kế các chuyến đi cá nhân hóa tại Ấn Độ, cho biết.

Đôi khi, các gia đình tìm kiếm những điểm đến nơi mà mỗi thành viên có thể theo đuổi sở thích riêng trong cùng một chuyến đi. Malaysia là một ví dụ điển hình cho loại điểm đến này, với nhiều lựa chọn từ các thành phố lớn như Kuala Lumpur cho đến những khu rừng nhiệt đới tươi tốt và hàng loạt các hòn đảo xinh đẹp.

Các hoạt động dựa trên sở thích là xu hướng nghỉ dưỡng mới nhất của châu Á.

Thái Lan, Indonesia, Việt Nam và Sri Lanka cũng đang dần trở thành những điểm đến nổi bật với đa dạng sở thích mà du khách có thể tham gia, trong khi Nhật Bản và Hàn Quốc thu hút những tín đồ của các sở thích đặc biệt như thư pháp, nếm rượu sake, làm giấy và các nghi thức trà đạo.

Các chuyên gia trong ngành du lịch tin rằng xu hướng du lịch văn hóa “nuông chiều các sở thích” (hobbiday) sẽ thịnh hành trong mùa hè năm nay. "Đây là sự chuyển hướng sang một loại hình du lịch nuôi dưỡng tâm hồn và thúc đẩy sự phát triển cá nhân," ông Kumar cho biết.