Vestiaire Collective tham vọng “tấn công” thị trường bán lại Mỹ

Vestiaire Collective đang đóng cửa Tradesy, nền tảng bán lại ngang hàng có trụ sở tại Los Angeles mà họ đã mua lại hồi tháng 3, nhằm tìm kiếm một chỗ đứng vững chắc hơn tại thị trường Hoa Kỳ. Doanh nghiệp có trụ sở tại Paris sẽ có được 7 triệu thành viên của Tradesy, giúp họ có vị trí tốt hơn để cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường bán lại bao gồm The RealReal, Thredup và Ebay.

“Hoa Kỳ đã là khu vực phát triển nhanh nhất của chúng tôi trên toàn cầu và chúng tôi dự định tiếp tục tăng tốc tại đây,” Vestiaire Collective cho biết trong một tuyên bố gửi qua email. “Việc sát nhập dự kiến ​​sẽ hoàn tất vào cuối năm nay, lúc đó số thành viên toàn cầu của Vestiaire sẽ tăng lên 23 triệu người. Tổng giá trị hàng hóa (GMV) của chúng tôi dự kiến ​​sẽ vượt quá 1 tỷ đô la”.

Theo hai công ty, những người bán hàng trong gian hàng Tradesy đã chuyển sang nền tảng của Vestiaire. Tracy DiNunzio, Giám đốc điều hành và người sáng lập của Tradesy, người đã được bổ nhiệm làm CEO của Vestiaire Collective Hoa Kỳ, cho biết: “Người mua của Tradesy cũng đang chuyển dần sang Vestiaire và cho đến nay họ đang mua sắm tích cực hơn so với trên Tradesy vì sự lựa chọn và giá cả trên Vestiaire Collective thật đáng kinh ngạc". Tradesy.com và ứng dụng của nó sẽ chính thức đóng cửa vào đầu năm 2023.

Doanh nghiệp resale (bán lại) Vestiaire Collective được xây dựng là một nền tảng thương mại cộng đồng, mở ra cơ hội cho tất cả những người trong cộng đồng của họ được bán và mua lại những sản phẩm thời trang cao cấp ở tình trạng còn tốt nhất có thể. Doanh nghiệp này giám tuyển và luôn giữ mối quan hệ khắn khít với chủ nhân của những tủ đồ hàng hiệu đáng ngưỡng vọng nhất trong giới thời trang và cung cấp một phương thức giao thương các sản phẩm đó bằng tất cả sự tín nhiệm, bền vững, vốn cũng được xem là tôn chỉ vận hành của Vestiaire Collective.

Được thành lập vào tháng 10/2009, mỗi tuần, có hơn 30.000 sản phẩm mới được đăng tuyển bởi cộng đồng những người bán. Điều đó giúp người mua trên toàn hệ thống được tiếp cận với hơn 3.500 những sản phẩm thời trang đáng thèm muốn chỉ trong một ngày. Giá thành hợp lý là tác nhân lớn nhất quyết định đến thành công ở hiện tại của Vestiaire Collective. Theo khảo sát vào tháng 10/2020 của kênh BCG, 96% người tiêu dùng cho biết giá trị các mặt hàng thời trang cao cấp second-hand giúp họ cảm thấy hài lòng với mức tiền bỏ ra.

Vestiaire Collective có trụ sở chính tại Paris, hiện có khoảng hơn 400 nhân lực, với các văn phòng đại diện ở các thành phố trọng điểm thời trang như London, New York, Milan, Berlin và Hong Kong. Khi doanh số bán lại thời trang đã tăng lên rất nhiều trong 5 năm qua, việc hợp nhất đã đến là điều không thể tránh khỏi. Vestiaire Collective đã thông báo hồi tháng 3 năm nay rằng họ đã mua lại công ty bán lại Tradesy của Mỹ với số tiền không được tiết lộ.

Việc mua lại khiến Vestiare Collective trở thành một trong những công ty bán lại có phạm vi tiếp cận rộng nhất, với tổng số 23 triệu thành viên trên toàn cầu. So sánh, đối thủ cạnh tranh The RealReal có 24 triệu thành viên, chỉ hơn 1 triệu thành viên so với Vestiaire Collective. Vestiaire Collective có truyền thống tập trung vào thị trường châu Âu, nhưng trong hai năm qua, công ty đã tăng doanh số bán hàng tại Mỹ lên 75% mỗi năm, chủ yếu là do sự tăng trưởng của hoạt động tiếp thị nhắm mục tiêu vào Hoa Kỳ ngày càng tích cực.

“Với giao dịch này, chúng tôi khẳng định tham vọng của Vestiaire Collective là trở thành một công ty toàn cầu thực sự, thúc đẩy sự lưu hành ở châu Âu, Hoa Kỳ và châu Á – Thái Bình Dương,” Max Bittner, Giám đốc điều hành của Vestiaire Collective cho biết trong một email gửi tới Glossy.

Để hỗ trợ phạm vi tiếp cận mới ở Hoa Kỳ, Vestiaire Collective sẽ mở một trung tâm xác thực ở Los Angeles trong năm nay, đánh dấu trung tâm xác thực thứ năm trên toàn cầu và thứ hai ở Hoa Kỳ sau trung tâm đầu tiên ở Thành phố New York. Công ty cũng sẽ thành lập cái mà họ gọi là “trung tâm công nghệ” ở Los Angeles. Trong văn phòng, công nghệ bán lại – như sử dụng máy học để biết thông tin sản phẩm – sẽ được phát triển và triển khai cho các hoạt động của Hoa Kỳ.

Điều này xảy ra chỉ vài tháng sau khi Vestiaire Collective thuê giám đốc công nghệ đầu tiên, Klemen Drole, vào tháng 11/2021. Công nghệ và quy mô là hai trong số các thành phần quan trọng để một công ty bán lại có thể cạnh tranh và Vestiaire Collective đang sử dụng việc mua lại này để cải thiện cả hai. Tradesy cũng có chuyên môn về tự động hóa khoảng không quảng cáo ảo, điều mà đối thủ cạnh tranh Vestiaire Collective The RealReal không làm được, theo Giám đốc điều hành Tracy DiNunzio của Tradesy.

Vestiaire Collective đã thu hút đầu tư lớn trong những năm gần đây, định giá hiện tại của nó là hơn 1,7 tỷ đô la. RealReal cũng được định giá hơn 1 tỷ USD, bán các mặt hàng xa xỉ tầm cỡ như Vestiaire Collective và tương tự đã thu hút đầu tư từ các công ty lớn như Great Hill Partners. Nhưng trong khi Vestiaire Collective tìm cách có mặt ở cả Hoa Kỳ và châu Âu, The RealReal cho đến nay tỏ ra không mấy quan tâm đến việc mở rộng ra bên ngoài Hoa Kỳ.

Nhiều chuyên gia phân tích đã chỉ ra một dấu hiệu vô cùng tích cực trong việc thay đổi hành vi tiêu dùng, nhất là trong giai đoạn suy thoái kinh tế và cách li xã hội hiện tại. Theo báo cáo của công ty Bain & Company, khủng hoảng sẽ làm gia tăng sự chuyển giao sang hình thức mua sắm trực tuyến, cũng như tác động vào nhận thức của khách hàng về tính bền vững trong thời trang. Thị trường thời trang second-hand được dự đoán sẽ tăng trưởng doanh thu hơn cả mong đợi từ đây tới cuối năm.