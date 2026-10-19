Cải thiện kỹ năng, an toàn lao động để tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp tôm và lúa gạo

Tại phiên thảo luận thuộc khuôn khổ hội thảo tổng kết dự án “Cải thiện khả năng tiếp cận thị trường quốc tế của doanh nghiệp tôm và lúa gạo thông qua nâng cao kỹ năng làm việc, an toàn vệ sinh lao động”, do Tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) – Chi nhánh khu vực TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại Cần Thơ, nhiều doanh nghiệp đã chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc và phát triển bền vững.
Ông Phan Văn Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, cho biết doanh nghiệp có hơn 30 năm phát triển, hướng đến các thị trường xuất khẩu khó tính như Nhật Bản, EU, Mỹ, Canada, Hàn Quốc, Australia và New Zealand.
Để đáp ứng yêu cầu của các thị trường này, Minh Phú phải bảo đảm an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và an ninh nhà máy.
"Doanh nghiệp áp dụng nhiều chứng nhận về nuôi trồng thủy sản, sản xuất bền vững, hữu cơ theo tiêu chuẩn EU, đồng thời triển khai đánh giá trách nhiệm xã hội BSCI (Tiêu chuẩn để chứng minh sự tuân thủ về Trách nhiệm xã hội cho doanh nghiệp) và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015. Dù đòi hỏi đầu tư lớn, đây là điều kiện cần thiết để mở rộng thị trường", ông Tâm khẳng định.
Trong khuôn khổ dự án, Minh Phú bắt đầu trao đổi hợp tác với VCCI-HCM và Oxfam từ năm 2022, ký thỏa thuận hợp tác vào năm 2024. Theo đó, gần 3.000 cán bộ của tập đoàn đã tham gia các khóa đào tạo về giao tiếp, nhận diện lãng phí, thực hành 5S, vận hành sản xuất, an toàn, vệ sinh lao động và kỹ năng chuyên môn.
Bên cạnh đào tạo, Minh Phú còn phối hợp với VCCI-HCM triển khai các hoạt động về ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị doanh nghiệp) sau khi tìm hiểu mô hình này từ khoảng năm 2022–2023. Tháng 6/2026, doanh nghiệp được chứng nhận về ESG, đánh dấu bước tiến trong nâng cao năng lực quản trị và phát triển bền vững".
Ngày 28/6/2026, Minh Phú thành lập nhà máy Minh Phú Khánh An tại Khu công nghiệp Khánh An. Với quy mô gần 5.000 lao động, nhà máy đòi hỏi năng lực tổ chức sản xuất và quản lý nhân sự tốt. Ông Tâm cho biết chương trình đào tạo góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, giúp nhân sự khi tách nhà máy Khánh An khỏi hệ thống Minh Phú Cà Mau cơ bản đáp ứng yêu cầu vận hành.
Trong khi đó, ông Mã Văn Hồng, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Nông ngư Hòa Đê, cho biết dù mới triển khai hơn hai năm, dự án đã mang lại những chuyển biến tích cực.
"Hợp tác xã cải thiện phòng thay đồ, điều chỉnh việc thực hiện tiêu chuẩn 5S tại nhà xưởng, đổi mới bao bì và nhãn mác sản phẩm. Điều kiện làm việc của lao động nữ cũng được cải thiện, trong đó có hai lao động nữ khuyết tật được dự án hỗ trợ. Những thay đổi này góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện môi trường làm việc và hiệu quả sản xuất, kinh doanh", ông Hồng chia sẻ.
Ở lĩnh vực lúa gạo, bà Lưu Thị Yến Hằng, Giám đốc Công ty TNHH Lúa Gạo Hồng Tân, cho hay xác định chất lượng là lợi thế cạnh tranh, Hồng Tân phát triển các dòng gạo màu, gạo hữu cơ, gạo đạt chứng nhận SRP (Nền tảng lúa gạo bền vững) và sản phẩm chế biến từ gạo. Doanh nghiệp hỗ trợ nông dân về giống, vật tư, kỹ thuật canh tác và bao tiêu sản phẩm, từng bước chuyển đổi sang sản xuất an toàn, hữu cơ.
Thông qua dự án của Oxfam, Hồng Tân được hỗ trợ hoàn thiện hệ thống quản lý, đạt chứng nhận ISO 9001:2015 và ISO 22000:2018. Bà Hằng mong muốn tiếp tục được hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối khách hàng và tháo gỡ rào cản xuất khẩu.
Đại diện Công ty Cổ phần Thực phẩm Khang An, bà Võ Thị Hồng Diễm, Phó Chủ tịch Công đoàn, cho biết dự án giúp doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống, chính sách và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ.
Xác định người lao động là yếu tố cốt lõi, Khang An chú trọng cải thiện bữa ăn, thời gian nghỉ ngơi, cung cấp nước uống miễn phí và nâng cao điều kiện làm việc. Công đoàn đề xuất bổ sung ghế massage, ghế xích đu, khu vực nghỉ ngơi và phát triển các không gian thể thao.
Theo bà Diễm, trong bối cảnh tuyển dụng khó khăn, chăm lo đời sống và cải thiện môi trường làm việc là giải pháp quan trọng để giữ chân người lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển bền vững.
Từ góc độ cơ quan quản lý, ông Nguyễn Khánh Long, Phó Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Nội vụ, cho biết rất ấn tượng với sự thay đổi trong nhận thức của doanh nghiệp lúa gạo và tôm ờ Đồng bằng sông Cửu Long về an toàn, vệ sinh lao động, chăm lo đời sống người lao động và phát triển bền vững.
Về định hướng chính sách, ông Long cho biết chủ trương của Đảng và Nhà nước là chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tăng tính chủ động của doanh nghiệp đi đôi với nâng cao trách nhiệm tuân thủ pháp luật.
"Nhà nước cần khuyến khích doanh nghiệp chủ động đầu tư cho an toàn, vệ sinh lao động, thay vì chỉ dừng ở việc đáp ứng các quy định', ông Long kiến nghị; đồng thời cho rằng công tác quản lý cần hướng tới quản trị rủi ro, nghiên cứu cơ chế khuyến khích doanh nghiệp xây dựng văn hóa an toàn và kiểm soát nguy cơ tai nạn lao động.
Với những doanh nghiệp thực hiện tốt quy định, ông Long đề xuất có thể xem xét phương thức thanh tra, kiểm tra phù hợp; đồng thời nghiên cứu cơ chế giảm mức đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động đối với doanh nghiệp đầu tư hiệu quả cho phòng ngừa rủi ro.
Trước tác động của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và robot đối với thị trường lao động, chính sách an toàn, vệ sinh lao động cần thích ứng kịp thời, đẩy mạnh quản trị dựa trên dữ liệu để xác định lĩnh vực ưu tiên và sử dụng nguồn lực hiệu quả".
Nhấn mạnh đến việc huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp tại địa bàn khó khăn và người lao động yếu thế, ông Long cho biết doanh nghiệp ngày càng nhận thức rõ đầu tư cho an toàn, vệ sinh lao động không phải chi phí lãng phí, mà là khoản đầu tư mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Các nghiên cứu của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và nhiều tổ chức khác cũng cho thấy giá trị thu được từ khoản đầu tư này có thể cao hơn nhiều lần chi phí bỏ ra.
Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCSG) được công nhận đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026 đối với hai nhóm dịch vụ: khai thác cảng; dịch vụ logistics, vận tải hàng hóa và các ngành kinh tế biển. Đây là lần thứ 9 liên tiếp TCSG được ghi nhận qua các kỳ xét chọn, đánh dấu hành trình duy trì và cải tiến chất lượng dịch vụ trong 18 năm.
Trong xu thế chuyển dịch năng lượng toàn cầu, điện gió ngoài khơi đang vượt khỏi phạm vi của một nguồn điện tái tạo để trở thành một ngành công nghiệp mới, kéo theo cả hệ sinh thái từ khảo sát biển, chế tạo kết cấu, cáp và thiết bị điện, cảng biển, tàu dịch vụ, logistics, tài chính, bảo hiểm, đến vận hành, bảo dưỡng và công nghệ số. Để biến những cánh đồng gió ngoài khơi thành động lực tăng trưởng mới, Việt Nam cần đồng thời giải quyết bài toán quy hoạch không gian và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lực công nghiệp ngoài khơi.
Muốn trở thành một quốc gia biển mạnh, Việt Nam không chỉ cần khai thác tốt hơn các nguồn lực từ biển mà còn phải từng bước làm chủ năng lực thiết kế, chế tạo, vận hành và cung cấp công nghệ cho các hoạt động trên biển.
Trong nhiều thập niên đã qua, lợi thế của du lịch biển thường được đo bằng số lượng bãi tắm đẹp hay lượng khách đến mỗi năm. Trong xu thế du lịch ngày càng cạnh tranh, những lợi thế ấy chỉ là điều kiện ban đầu.
Trong tiến trình chuyển dịch năng lượng, dầu khí Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt lớn: giá trị của ngành không còn chỉ được đo bằng sản lượng dầu, khí khai thác được từ lòng biển, mà ngày càng nằm ở năng lực khảo sát, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, logistics, quản trị an toàn và làm chủ các công trình ngoài khơi. Nếu được nhìn nhận như một nền tảng công nghiệp và công nghệ, những năng lực được tích lũy qua nhiều thập kỷ có thể trở thành bệ phóng để Việt Nam bước vào các chuỗi giá trị mới.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc, xi măng đất sét nung (LC3) là vật liệu xây dựng mới và bền vững. Chi phí đầu tư thấp, thân thiện với môi trường và khí hậu hơn so với xi măng thông thường... việc phát triển, phổ biến xi măng hỗn hợp phù hợp với mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững mà Chính phủ đã đề ra.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...