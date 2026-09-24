Hỗ trợ 200 nông hộ tại Đồng Tháp canh tác lúa phát thải thấp

Việc BASF, PVCFC và Đồng Tháp hỗ trợ 200 nông hộ quy mô nhỏ mang ý nghĩa thiết thực đối với quá trình chuyển đổi canh tác xanh. Chương trình giúp bà con làm chủ công nghệ tiết kiệm nước, tái sử dụng rơm rạ tuần hoàn, giảm thiểu phát thải và thúc đẩy sản xuất lúa gạo bền vững…

Ông Lê Văn Chấn, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Tháp, và ông Erick Contreras, Tổng Giám đốc BASF Việt Nam, trao bảng tượng trưng thiết bị quản lý nước tưới ướt-khô xen kẽ (AWD) cho đại diện các hợp tác xã địa phương. Ảnh: BASF.

Ngày 24/9/2026, tại Đồng Tháp, BASF Starting Ventures và Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cùng chính quyền tỉnh Đồng Tháp, bao gồm: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, UBND hai xã Phong Mỹ và Trường Xuân, đã chính thức công bố dự án hợp tác hỗ trợ 200 hộ nông dân quy mô nhỏ tiếp cận các giải pháp nông nghiệp bền vững.

Các hộ tham gia dự án thuộc 4 hợp tác xã (HTX) trên địa bàn, gồm: HTX Nông nghiệp Trường Thành và HTX Trường Phát (xã Trường Xuân), HTX Dịch vụ Nông nghiệp số 2 Gáo Giồng và HTX Dịch vụ Nông nghiệp Thuận Tiến (xã Phong Mỹ).

Trong khuôn khổ dự án năm 2026, 4 chương trình đào tạo và trình diễn thực địa sẽ được tổ chức nhằm trang bị cho bà con nông dân những công cụ và kiến thức cần thiết để thúc đẩy các phương pháp canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chương trình tập huấn đã cung cấp cho bà con nông dân các kiến thức thực tiễn, giúp họ thích ứng với canh tác lúa phát thải thấp. Ảnh: BASF.

Bên cạnh việc nâng cao kỹ thuật, dự án cũng sẽ cung cấp máy cuốn rơm và thiết bị quản lý nước tưới ướt-khô xen kẽ (AWD) cho 4 hợp tác xã trên. Các giải pháp này nhằm hỗ trợ nông dân thực hành mô hình lúa phát thải thấp và quản lý rơm rạ theo hướng kinh tế tuần hoàn.

Trong đó, máy cuốn rơm giúp thu gom và tái sử dụng phụ phẩm sau thu hoạch thay vì đốt đồng gây ô nhiễm và lãng phí nguồn nguyên liệu sinh khối quý giá, còn AWD là công nghệ giúp tiết kiệm tối đa lượng nước tưới mà vẫn bảo đảm năng suất cây trồng, góp phần hạ thấp mức phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp.

Đồng Tháp là một trong những vùng trọng điểm sản xuất lúa gạo của cả nước, nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long. Với diện tích đất nông nghiệp rộng lớn, hệ thống thủy lợi phát triển và kinh nghiệm sản xuất lâu đời, nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất lúa gạo, đã và đang là ngành chủ lực của tỉnh.

Những năm qua, tỉnh luôn chú trọng phát triển ngành hàng lúa gạo theo hướng bền vững, chất lượng cao, tối ưu chi phí gắn liền với việc xây dựng vùng sản xuất tập trung, an toàn thực phẩm nhằm đáp ứng tiêu chuẩn tiêu thụ nội địa cũng như xuất khẩu.

Tuy nhiên, sản xuất lúa của người trồng lúa địa phương nói chung cũng như ở xã Trường Xuân, xã Phong Mỹ nói riêng, còn đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức như thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, giá vật tư, nhân công lao động còn ở mức cao, biến động giá cả thị trường, các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, nhu cầu giảm phát thải, xử lý rơm rạ sau thu hoạch,... của thị trường tiêu thụ ngày càng siết chặt.

Ông Erick Contreras, Tổng Giám đốc BASF Việt Nam, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BASF.

Trước những thách thức trên, ông Erick Contreras, Tổng Giám đốc BASF Việt Nam, khẳng định dự án sẽ tạo ra tác động tích cực lâu dài cho cả môi trường lẫn đời sống cộng đồng thông qua việc cung cấp công cụ và kiến thức thực tiễn để bà con quản lý nước hiệu quả, tận dụng tối đa phế phẩm nông nghiệp và củng cố liên kết chuỗi giá trị. Đồng thời, cùng với các đối tác đồng hành, BASF mong muốn tăng cường mạng lưới hỗ trợ toàn diện trên chuỗi giá trị nông nghiệp, chung tay cùng ngành lúa gạo Đồng bằng sông Cửu Long hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững và giảm phát thải đã đề ra.

Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, đóng góp quan trọng cho an ninh lương thực quốc gia và toàn cầu. Đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa của Việt Nam, chiếm hơn 50% sản lượng gạo và 95% lượng xuất khẩu gạo của cả nước, đồng thời tạo sinh kế cho khoảng 1,5 triệu hộ nông dân trồng lúa quy mô nhỏ.

Việc triển khai các giải pháp canh tác tiên tiến tại Đồng Tháp là bước đi đồng hành cùng chương trình của Chính phủ đã phê duyệt từ năm 2023 về phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.