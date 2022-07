Cạn hàng bán, cổ phiếu lớn kéo VN-Index “vá đáy”

Thanh khoản thấp kỷ lục trong phiên chiều nay có thể chính là động lực để cổ phiếu đảo chiều hàng loạt và VN-Index bay vọt lên gần 17 điểm lên 1.166,48 điểm. Áp lực bán rất nhỏ giúp cổ phiếu tăng dễ hơn, nhất là với các blue-chips. Bất kể có phải hiện tượng kéo trụ hay không, tình trạng cạn hàng bán ra mới có thể tạo điều kiện cho giá đi lên dễ như vậy.

Cả hai sàn buổi chiều chỉ giao dịch được 3.585 tỷ đồng, giảm 41% so với chiều hôm qua và là mức thấp chưa từng có kể từ khi sàn HoSE được nâng cấp công suất hồi tháng 4/2021 trước cả khi sử dụng hệ thống giao dịch mới. HoSE phiên chiều khớp khoảng 3.282 tỷ đồng và VN30 chỉ là 1.352 tỷ đồng.

Thanh khoản quá thấp và giá tăng cao là một hệ quả của trạng thái “sạch nước cản”. Độ rộng cuối ngày tại HoSE ghi nhận 248 mã tăng/183 mã giảm, cải thiện tốt so với tỷ lệ 197 mã tăng/205 mã giảm thời điểm cuối phiên sáng. Độ rộng rõ ràng thể hiện khả năng đảo chiều tăng giá của nhiều cổ phiếu.

Nhóm blue-chips VN30 cũng tăng cực tốt với thanh khoản cực thấp. Chỉ số đại diện rổ cuối phiên sáng tăng 0,69%, chốt ngày tăng 1,43%. Dĩ nhiên không phải tất cả các cổ phiếu trong rổ đều có cải thiện so với buổi sáng, vẫn có 8 mã tụt giá, nhưng tới 19 mã tăng cao thêm. Có những mã thay đổi cực kỳ ấn tượng, như PNJ vọt cực nhanh kể từ sau 2h15, đóng cửa trên tham chiếu 3,57% tức là tăng so với phiên sáng 4,04%. VCB cũng tăng 3,42% so với phiên sáng, đóng cửa trên tham chiếu 3,71%. VIC có cú nhảy đột biến đợt ATC với 809.800 cổ phiếu giao dịch và giá từ giảm nhảy vọt qua tham chiếu 3,41%....

Rổ VN30 đóng cửa với 8 mã tăng trên 3%, 3 mã tăng trên 2% và 6 mã tăng trên 1%. Số giảm còn GAS giảm 1,77%, GVR giảm 0,48%, FPT giảm 0,48%, ACB giảm 0,21%.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán chiều nay đảo chiều tăng rất tốt.

VN-Index tăng 16,87 điểm hôm nay thì 9 mã mạnh nhất của rổ VN30 đóng góp 13 điểm. Cổ phiếu còn lại là DGC tăng kịch trần 6,96%. GAS lao dốc khá mạnh nhưng cũng thoát đáy khoảng 1,6%. Mặt khác không phải tất cả các mã dầu khí đều giảm: PCG kịch trần 8,82%, PLX tăng 2,09%. Nhóm hóa chất thì NFC, DGC, VAF cũng kịch trần, DCM, DPM, LAS, PMB... vẫn tăng mạnh.

Mức tăng mạnh hôm nay giúp VN-Index quay ngược lên trên mức đáy cũ. Khả năng “vá đáy” khá dễ như vậy chủ yếu vì lực bán không gia tăng. HoSE đóng cửa với 121 cổ phiếu tăng trên 2% là một biên độ phục hồi mạnh. Cũng phải lưu ý là rất nhiều cổ phiếu đã giảm sâu trong buổi sáng trước khi tăng mạnh trong buổi chiều. Vì vậy nếu trong hàng chục bước giá biến động trong phiên, nếu khối lượng bán nhiều thì thanh khoản đã tăng rất cao.

Nhóm cổ phiếu tăng tốt và giá cực mạnh có thể điểm ra là DGC khớp 170,6 tỷ, giá kịch trần; HBC khớp 115,7 tỷ, giá kịch trần; CTD khớp 87,7 tỷ, giá kịch trần; BVH, VCB, VIC, VNM, VHM, HCM, DIG... thanh khoản vượt trăm tỷ và giá tăng trên 3%.

Khối ngoại buổi chiều giải ngân thêm khoảng 663 tỷ đồng trên sàn HoSE và bán ra hơn 344 tỷ đồng. Tổng mức ròng sàn này cả ngày đạt 487.5 tỷ đồng. VNM được mua cực tốt 121,2 tỷ đồng, VND gần 55 tỷ, VCB hơn 41 tỷ. Nhóm CTG, VHC, STB, VIB, HDG, NLG đều trên 20 tỷ đồng. Cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất là KDC cũng chỉ hơn 14 tỷ đồng.