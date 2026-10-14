Cân nhắc phương án lai dắt nhịp chính vòm thép của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Cảng vụ Hàng hải TP.Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến các cơ quan liên quan về phương án vận chuyển nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn từ nhà máy đóng tàu Đại Dũng ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ về công trường tại bến Bạch Đằng. Đây là công đoạn quan trọng trước khi kết cấu vòm thép được đưa vào vị trí lắp đặt, dự kiến hợp long vào ngày 21/10/2026 sắp tới.
Ngày 13/10, Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh cho biết, hồ sơ phương án lai dắt do đơn vị vận tải là Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex trình trước đó cần bổ sung, làm rõ một số nội dung về tốc độ hành trình, số lượng và công suất tàu lai, tuyến di chuyển cũng như giải pháp bảo đảm an toàn hàng hải.
Việc vận chuyển một kết cấu có kích thước và trọng lượng lớn qua các tuyến sông có hoạt động giao thông thủy đòi hỏi phương án tổ chức chặt chẽ, có sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan.
Trong khi phương án vận chuyển tiếp tục được xem xét, tổ hợp nhịp chính và hệ khung đỡ đã hoàn thành lắp dựng tại nhà máy Đại Dũng Shipyard (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tãu Tàu cũ). Kết cấu của tổ hợp đã trải qua thử tải trong khoảng 24 giờ và được xác nhận ổn định, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.
Tổ hợp gồm phần cầu chính nặng khoảng 1.400 tấn và hệ khung thép đỡ chuyên dụng khoảng 2.000 tấn. Trong quá trình thử tải, đơn vị thi công sử dụng khoảng 30 mô-đun xe vận chuyển tự hành đa trục, kết hợp hệ thống thủy lực nâng toàn bộ kết cấu lên độ cao khoảng 40 cm để kiểm tra khả năng chịu lực và độ ổn định.
Kết quả thử tải là một bước chuẩn bị quan trọng trước khi vận chuyển, nhưng không đồng nghĩa công tác lai dắt có thể triển khai ngay. Ngoài khả năng chịu tải của kết cấu, phương án vận chuyển còn phải tính đến điều kiện luồng tuyến, phương tiện lai, tốc độ hành trình và việc phối hợp điều tiết giao thông thủy trong suốt quá trình di chuyển.
Theo phương án được đề xuất, tổ hợp vòm thép sẽ được vận chuyển bằng đường thủy từ khu vực Vũng Tàu về công trường cầu đi bộ tại bến Bạch Đằng, với hành trình khoảng 124 km. Kết cấu dài gần 200 m, có trọng lượng trên 3.400 tấn, nên việc lựa chọn phương tiện và tổ chức hành trình là những yêu cầu cần được tính toán phù hợp với điều kiện thực tế.
Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn nối khu vực bến Bạch Đằng với khu đô thị mới Thủ Thiêm, được khởi công vào cuối tháng 3/2025 với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng do Công ty Nutifood tài trợ. Công trình có tổng chiều dài khoảng 720 m, mặt cầu rộng từ 6 - 11 m. Điểm nhấn kiến trúc là vòm thép dài khoảng 187 m, lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước vùng Nam Bộ.
Theo thông tin từ nhà tài trợ, đến nay, dự án đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng thi công. Các hạng mục xây dựng tại hai đầu cầu dẫn đã hoàn thành; nhiều hạng mục chính khác như kết cấu cầu, cầu thang, thang máy và hệ thống phục vụ cảnh quan cũng cơ bản hoàn tất.
Việc đưa nhịp chính về công trường và kết nối với các đoạn cầu đã xây dựng từ hai bờ là công đoạn then chốt để chuyển sang giai đoạn hoàn thiện. Sau khi hợp long, nhà thầu còn phải tiếp tục triển khai các hạng mục mặt cầu, lan can, cảnh quan và tiện ích đi kèm trước khi đưa công trình vào sử dụng.
Theo kế hoạch, ngày 21/10/2026 sẽ chính thức hợp long cầu đi bộ; tuy nhiên, việc vận chuyển và lắp đặt nhịp chính còn phụ thuộc vào phương án được xem xét, điều kiện thời tiết, thủy triều và mực nước sông. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là đưa kết cấu đến công trường đúng kế hoạch, mà còn phải bảo đảm an toàn cho công trình, phương tiện vận tải và hoạt động giao thông thủy trên tuyến.
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